宜蘭「思源派出所」Cheers！ 和寂寞派出所分享一杯閒適的咖啡

一座裁撤26年的派出所，只在青山綠草地之間留下紅白相間的二層樓房建築，平時人跡罕至，偶而才有登山客或護魚人員造訪，撫慰它的寂寥。這就是宜蘭縣大同鄉中橫支線上，被稱為寂寞派出所的思源派出所。

布魯今年6月下旬與好友張大哥走完羅馬縱走，回到登山口思源派出所前，見時間還早，於是到清澈的羅葉尾溪汲取一壺水，到思源派出所前平台沖煮咖啡，耹聽派出所的寂寞。

一籠霧嵐由派出所對面的山頂緩緩罩下來，整個山麓只剩派出所和我們兩人品味著咖啡香，和一種寧靜的閒適，Cheers! 寂寞派出所，至少這天你不會寂寞了吧！

要造訪寂寞派出所，要由此柵門旁繞過，走150公尺就可抵達。

柵門左側下溪可抵達羅葉尾溪，水質超級清澈，可先取水到派出所備用。

通過柵門後100公尺，至此瞭望亭右轉50公尺，就到派出所了。

思源派出所是一棟紅白相間的二層樓建築，但26年前已警去所空。

派出所目前作為羅葉尾溪封溪護魚巡護人員使用的工作站，縣政府已規劃活用。活用之前，所前的空地很適合作為爬羅葉尾山或健行羅葉尾溪步道後的休息處。

派出所前有一道階梯，已長滿雜草，但在這裡看山看嵐很有FU。

六月下旬，派出所後方長了幾棵劍蘭，為派出所增添色彩。

和同行的張大哥在派出所前，用羅葉尾溪的好水沖煮一杯布魯咖啡，觀山嵐品咖啡，成為此行的美好ENDING。

思源派出所

位置：宜蘭縣大同鄉南山村。位處於中央山脈、雪山山脈之間的鞍部，接近台中縣界，堪稱是宜蘭縣最偏遠的派出所。

交通資訊：自行開車：直接導航思源派出所，由中橫宜蘭支線(台7甲)45.6K林道進入50公尺，柵門口有約10輛小車空間可停車。

大眾運輸：於宜蘭轉運站、宜蘭火車站搭乘1751路線公車(每日2班)，或於羅東轉運站搭乘1764路線公車(每日1班)，至思源派出所站下車。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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