快訊

拜登「不支持台獨」直白回應台灣大選結果 反映美對賴疑慮

施明德女兒發聲：父親總在每年這天道別 現在才懂他的體貼

冰島西南部火山噴發！岩漿突破防禦工程 流入漁村、燒毀房屋

宜蘭「思源派出所」Cheers！ 和寂寞派出所分享一杯閒適的咖啡

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

一座裁撤26年的派出所，只在青山綠草地之間留下紅白相間的二層樓房建築，平時人跡罕至，偶而才有登山客或護魚人員造訪，撫慰它的寂寥。這就是宜蘭縣大同鄉中橫支線上，被稱為寂寞派出所的思源派出所。

布魯今年6月下旬與好友張大哥走完羅馬縱走，回到登山口思源派出所前，見時間還早，於是到清澈的羅葉尾溪汲取一壺水，到思源派出所前平台沖煮咖啡，耹聽派出所的寂寞。

一籠霧嵐由派出所對面的山頂緩緩罩下來，整個山麓只剩派出所和我們兩人品味著咖啡香，和一種寧靜的閒適，Cheers! 寂寞派出所，至少這天你不會寂寞了吧！

要造訪寂寞派出所，要由此柵門旁繞過，走150公尺就可抵達。

柵門左側下溪可抵達羅葉尾溪，水質超級清澈，可先取水到派出所備用。

通過柵門後100公尺，至此瞭望亭右轉50公尺，就到派出所了。

思源派出所是一棟紅白相間的二層樓建築，但26年前已警去所空。

派出所目前作為羅葉尾溪封溪護魚巡護人員使用的工作站，縣政府已規劃活用。活用之前，所前的空地很適合作為爬羅葉尾山或健行羅葉尾溪步道後的休息處。

派出所前有一道階梯，已長滿雜草，但在這裡看山看嵐很有FU。

六月下旬，派出所後方長了幾棵劍蘭，為派出所增添色彩。

和同行的張大哥在派出所前，用羅葉尾溪的好水沖煮一杯布魯咖啡，觀山嵐品咖啡，成為此行的美好ENDING。

思源派出所

位置：宜蘭縣大同鄉南山村。位處於中央山脈、雪山山脈之間的鞍部，接近台中縣界，堪稱是宜蘭縣最偏遠的派出所。

交通資訊：自行開車：直接導航思源派出所，由中橫宜蘭支線(台7甲)45.6K林道進入50公尺，柵門口有約10輛小車空間可停車。

大眾運輸：於宜蘭轉運站、宜蘭火車站搭乘1751路線公車(每日2班)，或於羅東轉運站搭乘1764路線公車(每日1班)，至思源派出所站下車。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 登山 步道 宜蘭旅遊

相關新聞

宜蘭「思源派出所」Cheers！ 和寂寞派出所分享一杯閒適的咖啡

udn走跳旅遊／布魯 一座裁撤26年的派出所，只在青山綠草地之間留下紅白相間的二層樓房建築，平時人跡罕至，偶而才有登山客或護魚人員造訪，撫慰它的寂寥。這就是宜蘭縣大同鄉中橫支線上，被稱為寂寞派出

生意強強滾！ 宜蘭美食「百匯窯烤雞餐廳」得獎的窯烤雞和下飯的五更腸旺是必點

udn走跳美食／老錢的老巢 香噴噴的「窯烤雞（甕窯雞／甕仔雞）」是許多朋友到宜蘭旅遊時必嚐的美食，至於哪一家好吃呢！？其實這個問題見仁見智，每個人可能心中都有不同的答案，但我個人相信曾經受過

秒到歐洲！ 全台第一間「童話星巴克」 湖畔遊船品咖啡賞落羽松倒影

自然純淨的洄瀾讓人流連忘返，前往縱谷落羽松林拍美照，與可愛動物相見歡，還要去人氣爆紅的湖畔童話小屋星巴克，體驗彷彿置身歐洲的夢幻感，最後要品嚐鳳林客家小鎮香氣四溢的烤雞，用美食為旅途畫下美好句點。

高山台車穿梭伐木時光軌道　悠閒品茗賞景嚐茶料理

太平山系長年沐浴在季風帶來的豐沛雨露，漫步高山林道感受豐富變化的景觀和充滿陰離子的空氣，臨別下山沐浴在鳩之澤藍色泉水中，化去寒氣，佐以美食及茶園美景撫慰，身心滿足。

寵物友善飯店再加一！綠舞旗下推「擼らら Sweets」貓咪甜點店，1泊2食每人不用2900元

寵物友善再加一！宜蘭五結的「綠舞國際觀光飯店」迎來令人期待的全新亮點－「擼らら Sweets」貓咪甜點店，座落於綠舞日式主題園區售票處附近，僅需低消$300元，即可踏入這夢幻般的甜點天地，與多款可愛的貓咪一同度過親密時光，絕對是個讓人心動不已的新體驗。

用瑜珈與溫泉擁抱山林冥想　「丘丘‧森旅」結合渡假與靜心療癒身心靈

「丘丘‧森旅CHU Resort」由Home Hotel團隊經營，這裡原本隸屬於新光兆豐農場，經過團隊重新改造，以「身心平衡Balance your flow」理念為主軸，透過頌缽、瑜珈、冥想等課程打造身心靈一體的優質渡假莊園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。