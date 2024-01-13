秒到歐洲！ 全台第一間「童話星巴克」 湖畔遊船品咖啡賞落羽松倒影

【圖／文：行遍天下】

自然純淨的洄瀾讓人流連忘返，前往縱谷落羽松林拍美照，與可愛動物相見歡，還要去人氣爆紅的湖畔童話小屋星巴克，體驗彷彿置身歐洲的夢幻感，最後要品嚐鳳林客家小鎮香氣四溢的烤雞，用美食為旅途畫下美好句點。





文忠生態養殖場 縱谷秘境賞落羽松唯美倒影

位於台11丙公路邊，這座休閒釣魚池以漂亮的落羽松林道吸引過往遊客目光。花蓮最知名的落羽松景點是雲山水，但因為這幾年園區內私人建築日增，已經漸漸失去光環。這處私房景點是一座釣魚池，同樣擁有漂亮的落羽松水岸倒影，而且目前的收費僅針對釣客，一般遊客進來拍照看風景免費。這邊目前有兩座養殖池，四周綠草如茵遍植落羽松，景色完全不輸國外，也頗似宜蘭蜊埤湖，是絕佳的IG打卡拍照景點。現階段知道這裡的人還不多，只有一些在地釣客，不用擔心遊客太多影響畫面。現場收門票的工作人員表示，除了釣魚，也歡迎遊客來露營，收費方式是一個人100元。不過露營的基礎設施尚未完善，較適合擁有齊全裝備的露友。養殖池裡適合拍照的角度除了湖光倒影，落羽松林蔭夾道的景色也很美，適合拿長焦鏡頭壓縮空間感，凸顯主題人物，營造唯美畫面。

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地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段6巷14號旁

時間：07:00-17:00

費用：免費參觀





月崖灣親子農場 穿和服拍美照與可愛動物搏感情

農場入口設置紅色鳥居洋溢和風，提供日式浴衣與道具租借讓你秒飛日本，上方的景觀區有哈比人、彎月天空階梯、愛心鞦韆等場景可美拍，農場內部寬敞的飼育空間分成數區，飼養草尼馬、瓦徠黑鼻羊、山羌、陸龜、水豚君等可愛動物。購票入園後，店家會贈送牧草或小杯飼料，讓遊客可以跟動物們培養感情，吃不夠還可以自費購買。這邊不存在「請勿餵食」的限制，拿出大把牧草一揮，保證你比明星更高人氣，被動物包圍受寵愛的優越感油然而生。此外，農場設置販賣部與餐飲區，販賣各種飲品與現做可愛動物雞蛋糕，提供遊客休憩、用餐補充體力。

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地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村鹽寮179號

電話：038-671-108

FB：月崖灣親子農場

時間：09:00-18:00

費用：試營運期間全票200元，120公分以下半票100元，門票可抵100元消費（半票50元），google五星好評可免費租借浴衣1小時





星巴克花蓮理想門市 全台第一間水岸童話故事咖啡屋

全台第一間童話星巴克花蓮理想門市花東縱谷，地點就在壽豐台11丙公路邊，理想大地渡假飯店園區內，面積遼闊的水岸、運河搭配大面積的落羽松林、遠山，這棟童話故事咖啡屋被水岸森林擁抱，讓旅人有置身歐洲的錯覺，除了享受咖啡品飲時光，園區裡還能搭遊艇遊湖，縱谷山水搭配轉紅秋色，完全是「舟行碧波上，人在畫中遊」的情境。

星巴克門市中央是360度中島型吧台，提供多種咖啡、飲品、輕食，戶外也有雅座可以欣賞遊船與中央山脈漂亮的倒影。時序入冬，湖畔落羽松開始轉紅，充滿「北國之秋」的氛圍。理想門市也推出一系列限定商品，包括隨行卡、提袋、馬克杯等，讓旅客在品嚐咖啡之餘，能帶回美好回憶。

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地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：038-650-895

時間：08:00-20:00





閩越食堂 融合台越多元美食饗宴

鳳林小鎮以美食聞名，尤其是桶子雞更是香傳千里。除了客家梅子雞，小鎮上的「閩越食堂」以台菜結合越式料理，推出炭烤香檸桶子雞、越式爆發魚等獨家菜色，提供別於傳統的多國美食新體驗。古色古香建築坐落田野間，甕缸流水造景、對開木門加上門前幾棵大楓樹，悠閒的鄉村風情油然而生。想吃招牌炭烤香檸桶子雞需在2小時前預約。熱騰騰的桶子雞先拿出來展示讓顧客拍照之後，服務人員會幫忙拆解擺盤，搭配雞油特調醬汁、胡椒鹽，入口帶著淡淡檸檬香。另一道菜「越式爆發魚」則是採越南春捲方式，以沾水春捲皮包裹生菜、米線以及炸得酥脆的鯛魚，最後沾上魚露醬汁，美味又飽足。此外，還有羊肉爐、越式火鍋等熱門料理，是冬日最棒的溫暖享受。

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地址：花蓮縣鳳林鎮中正路2段472巷29號

電話：038-762-528

FB：閩越食堂

時間：11:00-14:30、17:00-21:00（週二休）

消費：招牌桶子雞750元、越式爆發魚550元





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