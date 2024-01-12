高山台車穿梭伐木時光軌道　悠閒品茗賞景嚐茶料理

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

太平山系長年沐浴在季風帶來的豐沛雨露，漫步高山林道感受豐富變化的景觀和充滿陰離子的空氣，臨別下山沐浴在鳩之澤藍色泉水中，化去寒氣，佐以美食及茶園美景撫慰，身心滿足。





原太平山俱樂部

太平山建築群依著山勢而建，沿著496階的中央階梯拾級而上，餐廳、客房等設施分立於階梯兩側，「攻頂」便是奉祀鄭成功的歷史建築鎮安宮，原本是加羅山神社，還保有鳥居在次高層階梯上。鳥居旁一棟日式兩層樓檜木建築格外醒目，原建於1937（昭和12年）的太平山俱樂部，經整修後以「原太平山俱樂部」重新開放，也登錄為歷史建築，並有國家級導覽員潘美玲負責導覽，在濃濃的檜木香氣中聆聽有系統的解說，對太平山的前世今生與自然環境有更深一層認識。

DATA

電話：03-980-9875

時間：08:50-16:30（每週三、小年夜、除夕、初一休館）

票價：全票100元／半票50元，2歲以下免費

注意事項：入館請穿著襪子，須於購票時段前10分鐘報到，逾時視同放棄





太平山蹦蹦車

日治時代開採太平山林木資源，在山間鋪設十多條軌道運送資材，1982年伐木事業結束後，軌道不再運行蹦蹦車，唯一還在運行的太平山至茂興站，鮮黃色開放式的車廂行駛在森林中，遇轉彎處都有「鳴」字號誌，駕駛員會依號誌鳴笛「嘟嘟……」，頗有懷舊氣氛。因環境保護良好，有許多野生動物跑到鐵道上閒晃散步，短短20分鐘左右的車程就看到3隻不同的長鬃山羊，直到蹦蹦車要通過時才離開，駕駛員說，山羌、山豬也常見到。

蹦蹦車終點茂興車站，下車後有3條步道可以活動筋骨享受森林浴，以茂興懷舊步道為主線和上、下兩條環線，步道起點位於茂興車站，都會接回主線且平易近人，以往下環線可以抵溪谷的三疊瀑布和青蛙石，可惜步道已損毀無法通行。茂興懷舊步道全長1.6公里，全線坡度平緩，兼具歷史人文、動植物資源與地質景觀。沿途踏著過去伐木時期留下的軌道，蜿蜒於紅檜、台灣扁柏、柳杉林間，見證了太平山林木生產的歲月。

DATA

電話：03-980-9812（蹦蹦車站）

票價：全票180元、優待票120元，3歲以下免費

時間：蹦蹦車每日07:00開始售票，首發車為07:30，14:30為末班車。每逢半點從太平山站出發往茂興站，每逢整點從茂興站返程回太平山站，每日行駛8個班次（7、8月每日加開一班；6、9月國定例假日加開一班）

注意事項：如遇野生動物， 請勿餵食、干擾、親近。





鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉藏身在太平山國家森林遊樂區的青山翠谷中，位處海拔520公尺，泉源來自於2,200公尺深的地熱，泉水含有豐富的礦物質，屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，呈現夢幻的淡藍色，有人稱之為「台版冰島藍湖」。自泉源流出後不加水稀釋，調節至適溫攝氏38-42度，泡完會讓皮膚變得細緻又滑嫩，亦有「美人湯」之稱。園區有露天溫泉SPA、家庭湯屋及露天男女裸湯區，其中露天SPA池將颱風帶來的碩大溪石加以鑿洞，變成創意十足的石頭湯，彷彿置身山巒中的野溪溫泉，身心徹底放鬆。園區裡還設有二座噴泉狀的煮蛋槽，終年冒出滾熱溫泉，供遊客DIY煮蛋和玉米等，增添不少樂趣。

DATA

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

電話：03-980-9603

時間：湯池09:00-19:00、溫泉煮蛋槽09:00-18:00

票價：大眾池（露天溫泉SPA、露天裸湯）：冬季10-3月全票250元／夏季4-9月全票150元（6歲以下免費）。湯屋冬季700元／夏季500元（50分鐘）

注意事項：大眾池需自備毛巾，露天溫泉SPA請著泳衣、泳帽





玉蘭茶園

玉蘭、松羅兩村是宜蘭主要產茶區，通稱玉蘭茶，玉蘭茶園就在海拔約500公尺的山腰上，北倚林班地，面向奔流入海的蘭陽溪，山河海交會的處所，水氣飽滿常起輕霧，滋養淺山丘陵上的翠綠茶園。日治時代此區為伐木林區，也屬太平山伐木事業群之一，後來茶樹種植取代了伐木，成為玉蘭茶區，茶農泰半都是由新竹移居而來的客庄子弟，玉蘭茶園源自被譽為「玉蘭茶之父」的邱家琳，製茶技術傳承逾60年，現由第三代邱劉寶父子經營，質樸務實的店面掛著許多「特等獎」大大的匾額，梯田茶園中佈置著休憩涼亭，眼下蘭陽溪谷寬廣遼闊，千里平川的蘭陽平原就此開展，品茗賞景舒心暢快。

DATA

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號

電話：03-932-3896

網址：www.yulan.org.tw/WebMaster

時間：11:00-19:00

消費：清蒸茶香鱸魚280元、茶燻蛋100元、茶燻鴨翅100元、茶燻鳳爪50元、茶凍15元、茶園自助茶席500元／4人（含茶具、茶葉、水）





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