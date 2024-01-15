隱藏版！免排隊宜蘭景點「二結穀倉」 藏在鐵道旁的古蹟 濃濃復古感超好拍

宜蘭景點二結穀倉跟桃園大溪老茶廠有得比，都是懷舊工廠的歷史古蹟改建，米倉長廊光影超美超好拍，文字燈箱有教育意義又壯觀，三層樓高的碾米機還可以登高超酷！重點是沒有經過廣告宣傳，所以沒有排隊人潮，隱藏版景點就是他！

二結穀倉歷史

二結穀倉興建於1928年（昭和3年），至今已經有近百年歷史，佔地九百多坪，是用於儲存公糧使用。

在二戰期間具有碾米精製並轉運到各地的歷史地位，在當時可以說是曾經很重要的一個大型碾米儲米廠。而這樣的歷史古蹟在農業沒落後，加上天災的破壞，在1983年正式停用。

原本要拆除的老舊古蹟，在當地鄉鎮居民的共同努力下，將這個穀倉申請為歷史保護文物，並協調政府修繕，大家一起努力好好的保存下來！這個二結穀倉除了包含著歷史文化價值，更包含了台灣以及當地居民的回憶！

二結穀倉門票價格

作為一個當地維護的歷史古蹟，這個穀倉是需要門票的，但是門票並不貴，60元而已還可以抵消費喔！

普通票60元

長輩兒童票50元

二結穀倉營業時間

二結穀倉營業時間相當長，早上九點就開門了，旁邊還有停車場很方便。

二結穀倉停車資訊

二結穀倉位置在鐵道旁的巷子內，在參觀景點不時還會聽到火車的聲音，很有氣氛，但也因此他的停車空間並不會太大。在入園前面有一塊小空地是可以停車的，如果真的沒位置，附近的路邊是白線喔！

門票可抵飲料消費

二結穀倉的門票長得跟火車票一樣，全額可以抵一杯飲料的消費，入園的時候就可以先點飲料喔！等逛的差不多之後可以再到外面的空間坐著喝飲料，整個體驗過程是非常舒服的。

二結穀倉休息區

買完票入場會先踏入休息區，工作人員會先問你要兌換什麼飲料，他們會先準備，等你逛出來就可以馬上泡給你喔！逛完在這邊坐一下聊天真的很放鬆。

窗戶跟屋頂都保留木造很美的建築工法，真的很懷舊～拍照也都很漂亮喔！

戶外鐵道休息區

踏出休息區，迎面而來就是鐵道，旁邊還打造一個可以拍照的站台，拍起來意外可愛呢！

在這個休息區甚至還有很多古玩，可以跟小朋友互動，更可以讓小朋友了解以前的玩具長什麼樣子喔！

列車車廂廁所

再往裡面走有一個復古車廂，居然改造成廁所！車窗外面看進去居然就是小便斗，太變態了啦～我看的時候沒有人，我沒有偷看別人啾啾William不要生氣。

上個廁所就可以準備踏入時光機，進到穀倉了喔！

揭開二結穀倉真面目

從戶外空間轉彎進去，看到這個紅磚砌成的空間。就是米倉啦！裡面真的超美～好像隧道一樣但又錯綜複雜。

怎麼拍都很有味道唉！而且這個延伸的感覺很強，加上每個米倉裡面都有燈光打出來，看著就很有氣氛。

儲米倉

第一個來到的是儲存米的空間，為了避免稻米腐壞，他們會插入許多透氣管保持稻米的新鮮。旁邊還有開很多小小的孔洞，可以看到稻米的狀態，為了避免老鼠甚至孔洞都有做預防老鼠的欄杆喔！

裡面還設計了一個走道，可以走進去看喔！近距離看身歷其境真的很震撼。

整個米倉空間高達四公尺，真的很酷！沒想到這裡面以前都是滿滿的稻米哀！

每個穀倉倉槽區都有不同內容

二結穀倉相當用心，每一個米倉裡面都是不一樣的內容，從波瀾壯闊的稻米儲存，到穀倉的歷史，一直延伸到米在我們生活中的地位！相當完整的體驗到米的重要性。

影片播放室

尤其這個影片撥放室，裡面陳述著二結穀倉的歷史，除此之外還訴說著二結穀倉跟這邊居民們共榮共存的故事，居民們怎麼從即將拆除的狀況到，一直到爭取保留歷史遺產、如何變成觀光穀倉的。看了其實很感動，這些居民共同爭取把這些回憶保留下來，真的很了不起！

萬米字圖

中間的操控盤可以組合文字元素，牆上的萬字圖就會亮燈告訴你，你選擇的組合會變成什麼字喔！看這些燈箱亮起來的樣子，真的很有趣，也相當好拍照。

這個空間拍起來真的很美阿～

三層樓高碾米工廠

這個碾米機高達三層樓！旁邊還有樓梯可以往上爬，一層一層樓看碾米機的細節。從哪裡放米進去，米從哪個地方脫殼、哪個地方儲存米，都可以看得一清二楚。

最下面還有各種米食跟各國的歷史，小細節都做得很到位。

米倉頂樓空間俯視穀倉

Dong最喜歡的就是這個穀倉上面的空間，除了可以看到很漂亮的建築工法之外，採光真的很漂亮！看到光從木頭建築的縫隙中流倘出來，真的很美。

尤其是兩側的窗戶，形狀好美！透過窗戶灑進的陽光跟綠意，好漂亮。

紅磚牆、水泥跟美景，這樣的地方難道不美嗎？

反過來運用這個採光，拍出來也好美～

但William把我拍得好胖，可惡！

木造樓梯之間的光線也都好美，喜歡拍復古風格的朋友可以來這邊狂拍猛拍喔～

常設展

其他空間還有一些常設展，可以逛很久。

很感謝二結文化基金會幫忙，保存了這麼好的地方，難怪他也拿到了文化部文化資產局國家文化資產保存獎，是一個可以細細品嘗的宜蘭景點！很適合當作宜蘭親子景點，安排在宜蘭兩天一夜之間的行程喔～

二結穀倉稻農文化館

所在地址：268臺灣宜蘭縣五結鄉三興西路171號

營業時間：日 一 二 四 五 六 09:00-17:00

店家電話：03 960 0277

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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