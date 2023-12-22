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探索綠島沉浸式體驗 帶您「走」進白色恐怖綠島紀念園區

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
探索綠島首頁。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
探索綠島首頁。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）與文化部國家人權博物館合作，將白色恐怖綠島紀念園區以數位孿生（Digital Twin）技術，建構園區虛實整合實境平台，推出「探索綠島」沈浸式體驗全新篇章「白色恐怖」，今年適逢白色恐怖綠島紀念園區開園20週年，配合文化部2023年「國際人權紀念日」系列活動，於日前正式推出上線，遊客可透過 PC、行動裝置、電視螢幕或 VR 設備，體驗「走」進白色恐怖綠島紀念園區。

▲前導空拍影片。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲前導空拍影片。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處近年來致力於智慧觀光創新服務，2022年3月推出「探索綠島」沈浸式體驗第一篇章「綠色島嶼」，透過全景空拍、Gigapixels 互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素（較傳統平台提升5倍）畫面，將綠島8大遊客必訪景點，真實呈現於觀眾面前。第二篇章「白色恐怖」則是以720全景掃描及光達技術，鉅細靡遺地將白色恐怖綠島紀念園區的虛擬實境完整展現。

▲綠色島嶼、白色恐怖的選單。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲綠色島嶼、白色恐怖的選單。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

白色恐怖綠島紀念園區在台灣民主及人權歷史中具有特殊意義，更是探訪綠島、了解在地人文歷史重要的一站。因此東管處特別與文化部國家人權博物館合作，將綠島紀念園區，包括新生訓導處、綠島感訓監獄（綠洲山莊）及人權紀念碑，均納入「綠島旅遊互動實境體驗」的建置系統中。除了以將近2,400點位的全景掃描建構園區的虛擬實境外，並納入國家人權博物館所提供的綠島園區珍貴文史資料及影像，以創新多媒體技術輔以圖文、影片及空拍影像等，讓園區各場景介紹、導覽點的內容更加深入精彩，使用者享有如同親臨博物館專人導覽的服務。

▲2023綠島人權藝術季作品。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲2023綠島人權藝術季作品。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處表示，智慧觀光服務是國際觀光發展的重要趨勢，「探索綠島」虛實整合互動實境平台，導入觀光數位孿生及 VR 技術，提供細膩多元的高互動線上旅遊體驗，系統更採中英雙語建置，方便國內、外遊客使用。除了已建置完成的「綠色島嶼」、新推出的「白色恐怖」，2024年將進一步規劃綠島海底高畫質環景拍攝，並配合管理處多年海域熱門潛點及影像拍攝調查資料，建置沈浸式體驗第三篇章「湛藍海洋」。期待完成後，遊客透過「探索綠島」虛實整合實境平台，可以一次盡享綠島自然、人文、海洋三種體驗，亦為東海岸觀光樹立嶄新科技旅遊新標竿。

▲場景列表。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲場景列表。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

▲導覽點列表。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲導覽點列表。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

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