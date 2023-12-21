宜蘭複合式咖啡廳！親研料理減糖配方 山藥桂花紫米紅豆必吃

座落於宜蘭羅東，鄰近羅東國中及羅東林業文化園區的小林冰堂，是間經營超過7年半的咖啡廳，獨具匠心地結合了傳統與創新。老闆在行業轉型的時期，帶著退休後經營咖啡廳的夢想，開起了這段美妙的旅程。

▲店面設計保留了老宅的原始格局與老物，沒有過度裝飾，營造出質樸親切的氛圍。

▲隨處可見的古物。

這裡不僅是間咖啡廳，更是個多元化的複合式空間，提供咖啡、各式飲品、冰品及甜湯等多樣選擇。

▲也販售一些寄賣的商品。

店內的每款餐點都是老闆親手研發，從選材到製作，無不展現出對食物的用心與對顧客的關懷。

為了適應宜蘭冬季寒冷天氣，老闆特別研發了一系列暖胃的甜湯，滿足在地人的需求，所有甜湯的糖度都偏低，並選用紅冰糖製作，增添一抹甘蔗香氣，不僅美味還富含高營養價值。

｜山藥桂花紫米紅豆

2020年宜蘭第一屆10大好食獲獎餐點，跟市售的紫米紅豆不一樣，另加入有機黑米多了抗氧化功效，兩者融合造就了口感好、營養高的一道甜品，中間更巧妙地加入親手蒸煮山藥泥澆淋桂花蜜，搭配旁邊小碟子的Ｑ彈清爽桂花凍及抹茶白玉配料，層次豐富。

｜提拉米蘇

使用自製的馬斯卡彭起司，搭配正宗的手指餅乾，再加入經嚴格品鑑得到95分的咖啡濃縮液，以及能增強咖啡香氣的利口酒，使整體風味更有層次，適當的苦韻更能襯托蛋糕的甜，讓人一吃就愛上。

｜抹茶咖啡拿鐵

為想吃抹茶、咖啡與冰淇淋的客人誕生的飲品，以抹茶為主軸，嚴選小山園若竹抹茶粉搭配拿鐵與自製的抹茶冰淇淋，而隨著冰淇淋在拿鐵中逐漸融化，層次也將從濃郁抹茶到淡雅拿鐵，每口都帶來不同的驚喜。

走進小林冰堂，就像回到了自家的客廳，能在這裡放鬆身心，享受一段悠閒的時光。無論是和朋友相聚，或獨自享受一杯咖啡的寧靜，都是一處理想的選擇。





小林冰堂

店家地址：宜蘭縣羅東鎮信義里中華路194號一樓

店家電話：03-9547858

營業時間：11:30 – 18:30

粉絲專頁：https://psee.io/5ej68k

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