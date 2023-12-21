快訊

冬季用電整理包／電暖器放床邊危險、除濕機2時機避用…居家5電器安全使用守則

美麗島民調／賴蕭、侯康雙雙上揚 維持3.5個百分點差距

中國美女教師變女魔頭 她背7人命伏法為何律師為她喊冤

宜蘭複合式咖啡廳！親研料理減糖配方 山藥桂花紫米紅豆必吃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

座落於宜蘭羅東，鄰近羅東國中及羅東林業文化園區的小林冰堂，是間經營超過7年半的咖啡廳，獨具匠心地結合了傳統與創新。老闆在行業轉型的時期，帶著退休後經營咖啡廳的夢想，開起了這段美妙的旅程。

▲店面設計保留了老宅的原始格局與老物，沒有過度裝飾，營造出質樸親切的氛圍。
▲店面設計保留了老宅的原始格局與老物，沒有過度裝飾，營造出質樸親切的氛圍。

▲隨處可見的古物。
▲隨處可見的古物。

這裡不僅是間咖啡廳，更是個多元化的複合式空間，提供咖啡、各式飲品、冰品及甜湯等多樣選擇。

▲也販售一些寄賣的商品。
▲也販售一些寄賣的商品。

店內的每款餐點都是老闆親手研發，從選材到製作，無不展現出對食物的用心與對顧客的關懷。

為了適應宜蘭冬季寒冷天氣，老闆特別研發了一系列暖胃的甜湯，滿足在地人的需求，所有甜湯的糖度都偏低，並選用紅冰糖製作，增添一抹甘蔗香氣，不僅美味還富含高營養價值。

｜山藥桂花紫米紅豆

2020年宜蘭第一屆10大好食獲獎餐點，跟市售的紫米紅豆不一樣，另加入有機黑米多了抗氧化功效，兩者融合造就了口感好、營養高的一道甜品，中間更巧妙地加入親手蒸煮山藥泥澆淋桂花蜜，搭配旁邊小碟子的Ｑ彈清爽桂花凍及抹茶白玉配料，層次豐富。

｜提拉米蘇

使用自製的馬斯卡彭起司，搭配正宗的手指餅乾，再加入經嚴格品鑑得到95分的咖啡濃縮液，以及能增強咖啡香氣的利口酒，使整體風味更有層次，適當的苦韻更能襯托蛋糕的甜，讓人一吃就愛上。

｜抹茶咖啡拿鐵

為想吃抹茶、咖啡與冰淇淋的客人誕生的飲品，以抹茶為主軸，嚴選小山園若竹抹茶粉搭配拿鐵與自製的抹茶冰淇淋，而隨著冰淇淋在拿鐵中逐漸融化，層次也將從濃郁抹茶到淡雅拿鐵，每口都帶來不同的驚喜。

走進小林冰堂，就像回到了自家的客廳，能在這裡放鬆身心，享受一段悠閒的時光。無論是和朋友相聚，或獨自享受一杯咖啡的寧靜，都是一處理想的選擇。


小林冰堂

店家地址：宜蘭縣羅東鎮信義里中華路194號一樓

店家電話：03-9547858

營業時間：11:30 – 18:30

粉絲專頁：https://psee.io/5ej68k

延伸閱讀//宜蘭必吃日本料理｜招牌「毛毛蟲壽司」「黑嚕嚕」震撼味蕾

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 抹茶 拿鐵

延伸閱讀

宜蘭國際綠色影展閉幕待續 20部好片提供學校申請播放

「宜蘭女婿」蔣萬安助選黃琤婷 讚她了解下一代需要什麼

他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

引進咖啡自動化生產設備 農試所要擴大台灣咖啡產量

相關新聞

宜蘭複合式咖啡廳！親研料理減糖配方 山藥桂花紫米紅豆必吃

位於宜蘭羅東，鄰近羅東國中及羅東林業文化園區的複合式咖啡廳，販售多款老闆親手研發的餐點，從咖啡、各式飲品、冰品及甜湯等應有盡有，豐富的品項成功吸引旅客前來嚐鮮。

2024最殺！台東住一晚每人675元起 住兩晚加碼送早餐

國旅未必貴森森！凱撒飯店集團旗下年輕品牌「趣淘漫旅-台東」推出「2024新年快樂」超值住宿優惠，挑戰全年度最低價，探索客...

高12米「粉紅聖誕樹」現身！ 2023宜蘭聖誕月「燈車遊行」報佳音 還有聖誕老公公踏浪送禮

高12米「粉紅聖誕樹」現身！ 宜蘭2023聖誕月燈車遊行報佳音 還有聖誕老公公踏浪送禮、薑餅屋樂園充滿童趣

捏捏苔球熊熊！ 「太湖原生植物園」認識豐富的台灣原生植物

「太湖原生植物園」收藏豐富的台灣原生種植物，以在地特有蘭科、蕨類、草本植物居多，提供學術交流、導覽參觀，以及大人小孩都愛的手作植栽DIY體驗。

探索東海岸！5種旅遊風格、超過10條全新路線 滿足在地旅人的渴望

【旅奇傳媒/編輯部報導】關於旅遊，你是戶外冒險家、心靈追求者、文化探索者，或是具有藝術家特質的手作達人呢？東海岸觀光圈業者聯合為各種旅行者推出10條全新的旅遊路線，無論你是哪一種，這片土地都將滿足你的

隱藏歷史與山嵐間的台東小秘境！「虎比公寓」早午餐、下午茶都超推 愜意放鬆又好拍

udn走跳美食／Airne 在台東近郊國立台灣史前文化博物館藏了間小文青咖啡廳，說是咖啡廳，站長想更貼切形容它是小秘境！ 偶然在網路上看到朋友們分享，引起十足的好奇心，說個笑話，在台東

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。