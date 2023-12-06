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台東知本溫泉季聖誕樹登場 歡樂加碼跨年演唱會、燦爛煙火

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9公尺巨型聖誕樹現身在知本溫泉區忠義堂前廣場。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供
9公尺巨型聖誕樹現身在知本溫泉區忠義堂前廣場。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著聖誕節將至，為營造知本溫泉區節慶氛圍，台東縣政府宣佈「2023台東知本溫泉季」活動自即日起換上聖誕風濃厚的冬季限定燈飾，其中最吸晴的9公尺巨型聖誕樹現身在知本溫泉區忠義堂前廣場，讓遊客提早感受知本地區濃厚聖誕氣氛。

除此之外，縣府也將於12/31晚間8點在知本溫泉區舉辦「暖湯跨年音樂會」，邀請紀曉君等知名歌手與台東在地歌手溫暖開唱，要用最暖心的嗓音在知本溫泉區帶來暖聲的跨年夜。另外廣獲民眾好評的台東知本溫泉季夜間點燈期間，也將延長至2024/2/25，建議可以提前安排時間到台東泡湯、過聖誕、卑南族年祭活動與歡慶跨年。

▲台東知本溫泉區有濃厚的聖誕節氛圍。　圖：台東知本溫泉季粉絲專頁／提供
▲台東知本溫泉區有濃厚的聖誕節氛圍。　圖：台東知本溫泉季粉絲專頁／提供

台東縣政府表示，台東知本溫泉季自10/7開幕以來，每週六、日現場音樂表演及市集，至11月底已吸引逾3萬人次前往觀看，溫泉季現場的燈飾更於活動期間每晚17:30-22:00點亮知本河堤廊道，要讓來知本溫泉泡湯的旅客，可以散步到溫泉季欣賞。

為迎接聖誕節，縣府也在忠義堂前廣場擺設充滿溫馨氣息的9公尺巨型聖誕樹，同時主題燈區的幸福光廊也變身為夢幻光廊，為聖誕佳節增添奇幻色彩；此外，更加碼公佈一項好消息，獲遊客好評的台東知本溫泉季燈飾點燈期間，也將從2024年元旦後持續亮燈到2/25，旅客可前往知本感受知本地區聖誕冬日溫馨，以及享受春節元宵的歡樂氣氛，來迎接嶄新的2024。

▲台東知本溫泉季燈飾點燈將延長至2024年2月25日。　圖：台東知本溫泉季粉絲專頁／提供
▲台東知本溫泉季燈飾點燈將延長至2024年2月25日。　圖：台東知本溫泉季粉絲專頁／提供

「暖湯跨年音樂會」除了邀請到紀曉君、王中平、高蕾雅及總鋪師歌王-陳隨意等多位知名歌手外，更力邀到台東在地歌手都蘭大叔們、舒耐&伊浪、微笑阿光、青春歌聚院及 LAWAY 卡芙朵溫暖開唱，用聲音傳遞最直接的溫暖給喜愛泡湯的粉絲，接著在凌晨整點也將在知本忠義堂施放絢爛的跨年煙火，為新的一年開啟美好的未來；相關活動可參閱「台東知本溫泉季」粉絲專頁。

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