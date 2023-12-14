隱藏歷史與山嵐間的台東小秘境！「虎比公寓」早午餐、下午茶都超推 愜意放鬆又好拍

在台東近郊國立台灣史前文化博物館藏了間小文青咖啡廳，說是咖啡廳，站長想更貼切形容它是小秘境！

偶然在網路上看到朋友們分享，引起十足的好奇心，說個笑話，在台東許久第一次去史博館竟然是特地去喝咖啡吃點心。

虎比公寓，第一次聽到它的名字，非常特別，它不是旅館也不是什麼「公寓」，而是象徵品牌主理人的家，走吧！來去虎比的家－虎比公寓-hoobi bakery。

虎比公寓位置

直接導航史前博物館即可，其實它有側門，但站長認為第一次前來朋友，找側門可能會迷路，直接正面對決吧！

史博館－國家級博物館，從正門就能感受到它的壯闊，簡單來說這裡展示許多關於生態、史前文化及原住民文化多樣性文化的重要場所，非常有教育意義的地方。

想找到虎比公寓，博物館正門進去，不需買票，走到裡面看到類似中庭有綠地方直接奔向戶外，走到底右側藍色樓梯上樓即可抵達小秘境。

行動不便者，繼續往前走穿過建築右手邊也有電梯可搭乘，不確定可直接問館方人員協助引導。

虎比公寓hoobi bakery

站在門口馬上感受到文青的氣息散發，超透明的外觀設計，第一眼很喜歡。

簡約的白色與木色風格佔滿整間咖啡廳，那在外奔波勞碌的心情隨之平靜下來，當下直想馬上找位子坐下來開始放空。

站長很喜歡白色，這色系完全打中我的心，整個非常愛。

白色的簡單、潔淨能讓人減壓，並漸漸淡化心中種種負面，再搭配極佳的採光，光氣氛已經足夠吸引人。

菜單MENU

菜單上寫著虎比公寓誕生故事，簡單來說，虎比代表著主理人的兩個毛小孩，而公寓就像夢想的家，讓每個人來到這裡都能感受到溫暖與彼此陪伴的意象。

除了虎比這個品牌，他們在金崙還有打個蛋海旅、LI.KA CAFE 力卡珈琲、芙瀨實驗廚房等，在地超有名特色住宿及餐廳，每間我相信都有各自的故事。對了，打個蛋海旅跟力卡咖啡就在金崙超級無敵霹靂紅的鼎倫牛肉麵隔壁而已！

除了常見咖啡品項，還有店家特調，也許可以試試在地風味。作為一個咖啡廳當然不會只有咖啡，有茶飲及鮮奶類跟氣泡飲，總之各族群都照顧到了，挺不錯！

聽說店家烘焙很厲害，站長這次只有點一個（打個蛋經典奶酥），下次還想再吃看看各種口味。喜愛烘焙點心的人應該會失心瘋想要每個都嘗試，名字看起來就頗好吃。

其實早在網路上看過菜單的站長，此行目的除了烘焙品項，還有限量的米飯。沒錯！它們也有提供正餐類型的選項，要吃飽足絕對可以。

另外與眾不同在這裡囉，第一次看到咖啡廳還能現場野餐，這大概只有花東這樣的場地才辦的到吧！簡單來說，點想要的烘焙與飲品，可組合成野餐籃，帶到戶外享受中央山脈與綠地的包圍，享受真正的野餐。喜歡拍照的朋友肯定像站長一樣，來到這裡會想拍個不停。

中間有簡單的自助區，包含環保餐具及免費飲用水，還有自助餐具回收區，整個非常節能環保，希望每一位來的賓客都能愛護這個可愛地方。

座位兩旁皆靠窗，在這裡想要不靠窗都難，那頂天立地的窗戶完全拉近了與戶外的距離，可惜不是完全的落地窗，否則就完美拉..當然可能實務上難執行所以才成了現在樣貌。

餐點分享

腦袋還在享受空間帶來的感動，餐點早已悄悄做好通知取餐，對了，這裡像去美食街吃飯一樣，有一個會逼逼叫或震動的感應器，響了就來櫃檯領餐吧!

站長點了最想吃的刺蔥打包飯，配上虎比特調台東黑糖卡布奇諾。

映入眼簾的打拋飯，少了油脂，多了蔬果解膩與清爽，這是我對餐點的第一印象，與傳統印象不太一樣，單調的打拋豬，配上的繽紛的蔬果，還用健康紫米當主食，肚子還沒飽，眼睛已經先飽了。

野餐

難得來一趟當然也要簡單儀式感，野餐一下囉，店家租借的野餐籃還頗有質感，超想直接買回家當買菜籃..? 開玩笑的，可惜老闆還沒定價，所以想買也還沒得買。

胃容量有限，點了打個蛋經典奶酥及鹿野紅烏龍茶，帶著簡單點心來到戶外，卻一點也不簡單，我想只有花東才能有這樣的野餐風景吧，前面是綠色大地，遠方是高聳山嵐。

當然要更有儀式感也是可以，記得自備野餐墊，席地而坐更棒！

招牌烘焙系列長的超像厚片，烤得有點以為是焦卻不是焦的土黃外觀，香氣十足。

照片中所有容器，包含籃子、保溫瓶及餐盒皆要回收，記得別帶走～

人生有多少機會能好好找的地方，坐下來面對大自然放空、耍廢，吃點心，重點是還不用自己大包小包特地帶東西去的地方，在這裡好像可以實現這個願望XD 野餐控來吧!

用餐總結心得

這次總共點了，刺蔥打拋飯、台東黑糖卡布奇諾、打個蛋經典奶酥及鹿野新豐茶園紅烏龍茶，算是一次吃好吃滿。

刺蔥打拋飯，刺蔥常出現在原住民料理，類似辛香料，與蔥及胡椒有點類似，真要說大概就融合體吧！實際嘗過才明白其中的滋味。 刺蔥淡淡香氣與肉末融合一體，醬汁吸附在肉上，讓整個打拋肉很有味道，與一般常見九層塔味道完全不同，單吃偏鹹，配飯吃很剛好。

搭配的主食紫米Q彈且粒粒分明，加上繽紛的新鮮蔬果，負擔感大大降低，對了，那新鮮的放牧荷包蛋，是半熟的，把蛋黃與米飯配在一起又是另一番風味，有點的朋友可以試試看。

咖啡部分，卡布奇諾上頭一層香氣十足的黑糖，讓整杯咖啡更有味道層次，平常不喝咖啡的站長也感覺特別順口。

打個蛋經典奶酥厚片，奶酥味道⋯⋯超、級、香，且濃郁，本以為外表是烤焦，吃了一口才發現應該是故意的，它的焦不是焦，而是讓外皮口感更好、更香，搭配的飲品紅烏龍茶，竟然有淡淡的蜜香，頭一次喝到這樣的味道，直接解膩。

真要說缺點大概就是希望菜單能統整更清楚明瞭一些，且可能是新店家關係，部分餐點可能是限量的，建議有想吃的品項事先詢問～

以上為站長個人心得，僅供參考，食記非長效性內容，可能會隨著季節改變菜單內容或價格等等。

虎比公寓-hoobi bakery ｜FB

地址：台東市博物館路1號

電話：私訊粉專

營業時間：09:00–16:00(周一、二公休)

粉絲專頁：虎比公寓-hoobi bakery

✓不須購買史博館門票可直接到餐廳

✓人多建議事先洽詢店家位置事宜

✓部分餐點限量供應，如米飯等

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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