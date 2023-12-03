花蓮鳳林單車慢遊！景點、美食、體驗、住宿懶人包先收

花蓮鳳林過去是生產菸草的重鎮，街道仍保留棋盤式的規劃，也有全台保存最完善的菸樓聚落。除了有獨特文化和城市景觀，花蓮鳳林以主打「慢食」和「慢活」的條件，成為國際慢城組織會員。踏上單車，放慢你的旅行時速，走進國際慢城的生活節奏，慢慢吃、慢慢玩。小編為你精選了花蓮鳳林單車遊必去的10大景點與美食推薦，慢慢地看下去吧！





單車遊花蓮鳳林景點目錄

關於花蓮鳳林腳踏車出租

花蓮鳳林騎腳踏車旅遊地圖

花蓮鳳林單車路線景點

鳳林單車景點#1 綠色隧道

鳳林單車景點#2 校長夢工廠

鳳林單車景點#3 林田神社

鳳林單車景點#4 廖快菸樓

鳳林單車景點#5 花手巾植物染DIY

鳳林單車景點#6 松蘿野店手工筆

花蓮鳳林單車路線美食

#1 鳳林單車美食：美好花生

#2 鳳林單車美食： 拾豆屋

#3 鳳林單車美食：韭菜臭豆腐

花蓮鳳林單車路線住宿

鳳林單車住宿#1 丘丘森旅

鳳林單車住宿#2 後山我的家

鳳林單車住宿#3 芳草古樹

關於徐行縱谷單車

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關於花蓮鳳林騎腳踏車

阿美族語稱鳳林為「馬里勿」，有上坡的意思。這裏是以客家人為主的客庄小鎮。小鎮中的老樹、菸樓、老屋、農家田野風光，平價的小吃讓人能夠好好在忙碌的生活中喘一口氣。讓我們一起跟著徐行縱谷，騎上單車開始探索這個地方吧！

▲關於花蓮鳳林腳踏車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鳳林單車怎麼租

鳳林租單車取車：鳳林火車站（花蓮縣鳳林鎮中山路45號）

鳳林租單車車款：「電輔車」有電的腳踏車，主要還是依靠腳踩踏板前進喔，但有踩踏板時，會有電力支援。讓你輕鬆爬坡！長途騎行也能節省體力，讓你能保留力氣，好好的遊玩地方風景喔！

鳳林租車費用：視租借時數，通常約$100~$500。

鳳林租單車導覽：小旅行多為半天(3~4小時)，費用約$800~$1200。適合喜歡自由行，又想多認識地方風景的你。





花蓮鳳林腳踏車旅遊地圖

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▲花蓮台東單車道懶人包。單車地圖。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





花蓮鳳林單車「慢遊」景點推薦

鳳林單車景點#1

綠色隧道

▲花蓮鳳林單車景點—綠色隧道 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在鳳林踏單車怎麼可以錯過有名的綠色隧道。綠色隧道位於台九線旁的小岔路。從鳳林往花蓮的方向，騎台九線，騎到近中華路口時，右邊會出現一道綠油油的道路，兩旁種植了為數眾多的樹木交織，形成天然隧道，絕對是和單車打卡的好地方！





鳳林單車景點#2

校長夢工廠

▲花蓮鳳林單車景點— 校長夢工廠。 （圖／@amstylemia, Instagram)

鳳林是全台小學校長密度最高的小鎮，因此享有「校長之鄉」的美譽。校長夢工廠，曾是日據時期的「鳳林支廳長官舍」，隨後成為鳳林國中第一位校長張七郎的住所。它目前不僅收集鳳林校長的口述歷史，也積極保存文物。

另外還有必須要看一下的「敬字亭」。敬字亭是古時的文人認為文字學習不易。文字是十分神聖與崇高的，因此即使是廢字紙，也必小心翼翼地燒掉。





鳳林單車景點#3

林田神社

▲花蓮鳳林單車景點——林田神社。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

林田神社有百年歷史，可追溯到日據時期。儘管神社建築已不復存在，但其基臺保存得不錯，神社圍牆上還能看到捐款者的名字。鳳林鎮公所經過修復，讓鳥居、石燈籠、參拜道等重新恢復了生氣！





鳳林單車景點#4

廖快菸樓

▲花蓮鳳林單車景點——廖快菸樓。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

廖快菸樓興建於民國50年。這座建築是典型的大阪式菸樓，過去是用來保存和燻製菸草的地方。在日治時期，菸草是台灣的重要經濟作物之一。雖然現在不再用於烘烤菸葉，但參觀菸樓仍然能讓你聽到有趣的歷史故事。菸樓提供專人導覽以及紅龜粿製作的體驗，也是很受歡迎的親子活動喔！





鳳林單車景點#5

花手巾植物染DIY

走進花手巾植物染工坊，就會看到色彩繽紛的植物染布料，每一張的花紋都不一樣。 工坊有展售客家媽媽們的植物染製品，也提供導覽解說及植物染DIY體驗。你可以用以福木、小花蔓澤蘭、月桃等植物製成天然染料，並以不同綁法，煮染製成美觀的花手巾，製作專屬於你獨一無二的植物染布料。

▲花蓮鳳林單車景點—花手巾植物染DIY。 （圖／@mandychao816, Instagram)

地址：花蓮縣鳳林鎮中美路49號

電話：03-8760905

時間：0800-1700





鳳林單車景點#6

松蘿野店手工筆

松蘿野店前是一篇綠油油的田和一片湖泊，你可以對著一片清幽的田景，然後做出第一支屬於自己、獨一無二的筆。 除了有花梨木、黃連木、南美紅檀等多種木頭選擇，也有專業的師傅親身指導。這家店也有另外一個大來頭，是曾經被台灣觀光協會指定用於台日合作簽約紀念筆的店喔！

▲花蓮鳳林單車景點—松蘿野店手工筆。 （圖／松蘿野店 FB）

地址:花蓮縣鳳林鎮平漢路30號

營業時間:須預約

電話: 0915 960 600









花蓮鳳林單車路線美食

#1 鳳林單車美食

美好花生

美好花生不僅是一家簡單的食店！ 店面除了有文青風格，店內的產品都是用當地新鮮的花生，例如炒花生、花生醬和花生油，也有限定的甜點「花生湯」，超好吃！除了有美味的花生，美好花生也是一個藝文場所，每年會舉辦四次不同主題的展覽。

▲花蓮鳳林單車美食—美好花生。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

地址： 花蓮縣鳳林鎮中和路46號

營業時間：週三～ 週二 10:00-17:30 (週三公休)

電話： 0933 528 448





#2 鳳林單車美食

拾豆屋

除了有名的花生特產，你也可以來試試花蓮的豆花。「拾豆屋」是一間擁有80年歷史的日式建築，供應自家種植、自家烹製的豆製甜點。使用當地友善耕種的花蓮一號黃豆，做成豆漿和手工豆花，還有冰涼的豆漿冰淇淋。但要注意的是，他們非常注重環保，外帶時請自備容器哦！

▲花蓮鳳林單車美食— 拾豆屋。 （圖／katelin0346, Instagram)

地址： 花蓮縣鳳林鎮大同街35號

營業時間：週五～週一 10:00-18:00 (週二～四休息)





#3 鳳林單車美食

韭菜臭豆腐

提及花蓮鳳林的美食，怎麼可以少了「韭菜臭豆腐」！在鳳林有兩家著名的臭豆腐攤，一家即是「游翁韭菜臭豆腐」，另一家則停在停車場附近的餐車。游翁韭菜臭豆腐的韭菜臭豆腐都會淋上滿滿的韭菜，十分惹味。店家也有泡菜臭豆腐、麻辣鴨血、大腸麵線等讓客人選擇喔～

▲花蓮鳳林單車美食—韭菜臭豆腐。 （圖／hl_living, Instagram)

地址： 975花蓮縣鳳林鎮中正路二段20號

營業時間： 11:00–20:00

電話： 03 876 3469





花蓮鳳林單車路線住宿

鳳林單車住宿#1

丘丘森旅

丘丘森旅是花蓮正夯的住宿品牌！它的佔地面積十分廣，分為森旅小島和森旅心流住宿區。園區只有二子山溫泉可以泡湯游泳，也有戶外、室內兒童遊戲區、閱讀區設備也相當多，讓你在踏完單車累到爆的時候，體驗不用出門也能輕鬆度假～

丘丘森旅在新光兆豐休閒農場旁。距離林榮新光火車站步行只需要10分鐘內就可以抵達，推薦你去享受舒服的住宿，也盡情打卡拍美照。

▲花蓮鳳林單車住宿—丘丘森旅 （圖／丘丘森旅）

▲花蓮鳳林單車住宿—丘丘森旅 （圖／丘丘森旅）

地址： 975花蓮縣鳳林鎮永豐路6號

電話： 03 877 2929

價格：$5691起





鳳林單車住宿#2

後山我的家

後山我的家是1500坪獨棟莊園，提供專屬停車位。民宿每天早上也會提供天然健康早餐，讓你起床也可以元氣滿滿地出發跑行程！不少著住客都大讚主人親切，並非常樂意分享花蓮及台東地區的美食及活動。如果你對鳳林怎麼玩還是沒有頭緒，也可以問一下民宿老闆當地人的私房玩法～

▲花蓮鳳林單車住宿—後山我的家 （圖／後山我的家 FB）

▲花蓮鳳林單車住宿—後山我的家 （圖／後山我的家 FB）

地址：台灣花蓮縣鳳林鎮永豐路31號

電話：0955 883 189

價格：$4000起





鳳林單車住宿#3

芳草古樹

「芳草古樹花園」結合了民宿、庭院和咖啡。這裏有一棵百年古樟樹，是芳草古樹的鎮店之寶！民宿也有提供有趣的客家擂茶活動，讓你體驗反覆「搗、擂、磨」的動作，你可以一邊學習，一邊品味著客家文化，感受客家人的堅韌精神！除了一般房型，「芳草古樹花園」也有提供露營專區！

▲花蓮鳳林單車住宿—芳草古樹花園 （圖／芳草古樹花園 FB）

▲花蓮鳳林單車住宿—芳草古樹花園 （圖／芳草古樹花園 FB）

地址：台灣花蓮縣鳳林鎮中和路71號

電話：03 876 0437

價格：$600起（露營區）/ $4200起 （房型）





關於徐行縱谷單車

徐行台灣花東縱谷～感受部落人文與山海自然之美～而電動輔助自行車將成為您深度走訪花蓮和台東的最佳載具！這是一種節能減碳的旅遊方式，透過這樣的方式，您不僅可以享受旅遊帶來的樂趣，同時也能為維護花東的自然環境盡一份心力。

▲徐行縱谷~花東單車。電輔車比較圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

E-bike電輔車，正式名稱為『電動輔助自行車』，外型和一般自行車相同，有腳可以踏踩的，是以人力為主，電力為輔；需要透過自己踩動踏板在騎車的時後會提供動力的輔助，讓你在長時間長距離的騎行下，也不需擔心自己的體力，爬坡也變得省力許多！





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