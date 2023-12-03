宜蘭西餐再創新高度！手工現做健康料理，異國融合顛覆味蕾

坐落於宜蘭鬧區一隅的「豬露。食事」，自2021開業以來，就秉持著提供健康與美味兼具的料理為己任，致力呈現不僅是料理，更是心靈慰藉的用餐體驗。

▲設有室外座位區。

踏入店內，彷彿步入小型藝術展，精心布置的室內空間源於好友們傳遞而來的愛，每處皆散發著獨特的美學質感，使得用餐氛圍更加昇華。

▲提供飲品免費續。

▲除了現金外也支援Linepay系統，十分方便。

老闆擁有多年餐飲工作經歷，曾在西華、六福等知名飯店磨練技藝，並將所學運用於店內料理的烹飪，為顧客呈現創新的餐點體驗，店內每道菜，從食材的選擇到料理的製作，皆為每日手工現做，讓大家吃得安心又幸福。

餐點品項豐富多元，擁有超過15種主餐選擇，像是法式油封紅羽土雞腿、低溫豬菲力與酒醋菌菇、味噌奶油時蔬蛋黃燉飯、蝦好吃烤鮮蝦貝殼麵等，光看菜名就令人不禁想上門探訪。

圖片來源：豬露。食事

品牌的創新精神體現在「不斷推陳出新」上，如牆面上的小黑板菜單每週或每月不定期更換，為常客們帶來不一樣的驚喜，除此之外，需提前三天預訂的無菜單料理更是一大特色，讓顧客體驗西式料理的多樣性。

｜今日例湯附麵包

每日湯品會隨時令蔬果有所變動，以真材實料熬煮，使得湯頭充滿蔬果味、奶味，味道濃郁香甜，既暖心又暖胃，搭配手作麵包一同享用，又是種新滋味。

▲南瓜濃湯。

▲蜂蜜歐式麵包。

｜法式油封紅羽土雞腿（每日限量三份）

油封源自法文Confit的烹調方式，將肉體浸潤於油脂中隔絕空氣，並用低溫小火慢煮的方式，封住肉塊的鮮味，使肉質更為鮮甜多汁，此種烹飪方式大多使用在鴨肉上，但宜蘭長輩對於鴨肉觀念有些忌口，於是貼心選用肉質Q彈的放山雞結合多種香料，如花椒、蒜頭等製作，搭配撒有匈牙利紅椒粉的米餅一同享用，層次更加豐富。因製作過程需耗時兩天，想嚐鮮的朋友都歡迎致電預訂。

▲撒上匈牙利紅椒粉的米餅

無論是想找尋一頓精緻佳餚，或是想享受特別的料理體驗，「豬露。食事」都是宜蘭一處值得探訪的西式餐廳，以職人精神細心烹飪每一道菜餚，讓美味與健康兩者兼具。





豬露。食事

店家地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段218號

店家電話：03-9533001

營業時間：11:00 – 14:00；17:00 – 20:00，週一公休

粉絲專頁：https://psee.io/5e9e48





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