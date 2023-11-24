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最難忘的東部美景！ 善用「多元運具」 團客、自由行暢遊太平洋海岸

聯合新聞網／ 文、圖／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

東部海岸太平洋是旅客最難忘的美景，但也是許多旅客想到但難以到達的地方。為此交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）彙整了多元交通運具資訊，幫助旅客透過東海岸台灣觀巴套裝遊程、「共乘東海岸」Line平台媒合系統、電動輔助自行車租賃及異地取還服務等多元交通方式，輕鬆體驗東海岸的壯麗景色！

花蓮鐵道文化園區。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
花蓮鐵道文化園區。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

其中，台灣觀巴套裝遊程，以主打無縫的旅遊服務銜接為出發點，可透過承辦旅行社代訂住宿及提供花蓮市區或台東市區指定飯店或民宿、花蓮或臺東車站、台東機場等指定地點接駁，讓旅客不用擔心交通轉乘及訂房等問題。同時，台灣觀巴行程還融合了跟團與自由行的優點，2~4人即可成行，天天可出發，業者還提供隨車導覽解說、經典景點及路線規劃、免費WI-FI等服務，讓旅客可以更輕鬆探索東海岸。

清水斷崖。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
清水斷崖。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

現階段東海岸台灣觀巴共有4條路線，以「養生療癒」為主題設計暢遊台11、9線二日行程共有2條路線，分別為崑合碩旅行社推出的【花漾花東山海戀二日遊】以光復、瑞穗、池上、關山之知名景點及東部海岸規劃二日行程，每逢單數日期出團（不含每月31日），2人成行，定價3,000元起/人；明利旅行社推出的【擁山聽海二日行】第一天以清水斷崖、太魯閣國家公園、玩味蕃樂園為主，第二天則前往石梯坪、石門遊憩區、新社梯田等知名海岸景點，2人成行，定價1,280元起/人。

小野柳。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
小野柳。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

以「網紅打卡」為主題的2條路線，分別為翔天國際旅行社推出的【東海岸南段一日遊】，不只安排東海岸經典景點加路蘭、水往上流、三仙台等地，還會帶旅客前往都歷海灘看海，2人成行，定價1,600元起/人；以及今年巨豐旅行社推出的【綠島環島之旅半日遊】帶旅客環綠島看海，4人成行，定價950元起/人。若有客製化需求，亦可電洽相關路線的旅行社，提供更彈性便利的旅遊方案。

大石鼻山。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
大石鼻山。圖片提供／交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

對於自由行旅客，也可多多利用「共乘東海岸」Line平台媒合系統，只要加入LINE好友即可事先預約車輛、媒合搭車夥伴共同分擔車資，解決單獨乘車的高額費用，目前已開放當日90分鐘後至30日內的預約時間；若想以更緩慢的速度欣賞沿途海景，今年台11線也與在地單車業者合作，結合台鐵自行車補給站，增設了都蘭、成功、長濱三個電輔車租賃取還點，並提供異地取還的服務，適合喜歡騎乘單車或運動健身的旅客。

旅行社 觀光 單車 自由行 綠島

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