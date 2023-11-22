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大武社區　最紓壓的自然漫步與手作體驗

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

偏鄉依山傍海，雖景色優美，卻生活機能不便，在醫療資源有限下，大武媽媽們身懷祖傳養身茶配方，「大武社區發展協會」將之應用在草本蚊香製作上，善用全台最熱的大武鄉地產草本植物，做出最具大武特色的天然蚊香。「聞香下馬」活動行程安排於福安宮集合，參訪百年廟宇文化和帥氣墨鏡鐵拐李，輕鬆步行前往全台最迷你的國家森林步道，全長僅約1.3公里的大武觀海步道，享受山林紓壓，聆聽動植物導覽，再進行草本蚊香DIY手作體驗。以大風草、艾草、左手香、咸豐草，加上檀香粉、艾草絨、楠木黏粉和水，水一定要用RO水或礦泉水，可視喜好加入香氛精油，如同製作手感麵包般搓揉捏，再塑型成各種形狀的草本蚊香。

此外，也別錯過大武媽媽們以巧手烹飪色香味俱全，兼顧養生健康的「彩虹便當」，以在地時令食材入饌，像是取蝶豆花、樹豆、紫米、紅麴、海苔、火龍果等製成7種顏色的彩虹飯糰，以小米酒、酒糟醃漬後香烤的酒釀烤五花，以雨來菇、白木耳熬煮的甜湯，以咸豐草打汁、地瓜為餡料的咸豐草麻糬，以刺蔥醬、假漿酸葉、芥末、腰果、蒜頭和「東方雲」刺蔥粉增加香氣的刺蔥玉子燒，以及花生野莧菜，光是顏值就讓人胃口大開！

　

景點資訊

大武社區

地址：台東縣大武鄉大武村大武街91號（焚風實驗室）

電話：089-790-150

費用：「聞香下馬」活動2.5小時，4人成行，每人299元

　

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