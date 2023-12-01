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早安，粉鳥林！ 在奇岩祕境海灘上等待日出 從山形岩旁耀出閃閃金光

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

蘇澳的粉鳥林漁港港堤之外，有小而美的礫石海灘，有突立海上的削壁峭岩，網友號稱為台版的下龍灣。布魯覺得這稱號有點誇張，卻也很喜歡這曾經的祕境，尤其是山形岩（一說筆架岩），一個山字就在小海灣浮出海面上，又像是仙人遺落的筆架。

布魯七月環島經過東澳，心裡忽然浮現朝陽從山形岩旁升起的畫面，於是方向盤一轉，就決定夜宿粉鳥林漁港，希望清晨和粉鳥林的日出來個浪漫的相遇。

第二天清晨5點，布魯就已經在粉鳥林奇岩海灘等待了，但打開谷哥地圖，心裡涼了半截，這海灘竟然是座南朝北，曾經放棄離開，又捨不得而返回。忽然間，粉鳥林的朝陽就這麼從山形岩旁耀出金光，這樣的金光，任憑再怎麼冰泠的心，都會被它溶化

夜晚的粉鳥林漁港，帶著些微的漁貨味，布魯就在這兒車宿，度過寧靜的一夜。

清晨不到５點的粉鳥林漁港，所有的人還在睡夢中。

布魯越過港堤來到不再是祕境的粉鳥林外灘，不見平時熱絡的遊客，仍然有祕境的FU。

粉鳥林最特別的就是山形岩（又稱筆架岩)，七月的朝陽就從山形岩旁緩緩升起。

布魯覺得，再怎麼冰冷的心都會被這粉鳥林的日出溶化。

這天的粉鳥林日出節目只播出２分鐘，太陽就躲入雲層中，再現身時已經亮得讓人撐不開眼了。

觀賞完日出大戲，布魯才發覺其實這場戲不是由我一人包場。

粉鳥林外灘的海水清澈，又有礫石淺灘，景色又優美，早已經從祕境躍升成為網美勝地了。布魯來得早，所以還有祕境的清幽。

粉鳥林漁港的早晨還是清靜，但漸漸的人車進來，也開始熱鬧了。

離開粉鳥林漁港後，布魯經過粉鳥林產道時，發現東澳灣也是一個美麗的大Ｃ形海灣，於是又再度下海。

東澳灣上有兩排等待著到海上探索的輕艇，成為東澳灣上的美麗焦點。

　

布魯便利貼

粉鳥林漁港＆奇岩海灘

位置：宜蘭縣蘇澳鎮東澳里

開放時間：無時間限制

交通資訊：自行開車導航至"粉鳥林漁港"，漁港盡頭右上港堤階梯，即可至粉鳥林岩海灘。漁港有停車場，上班時間收費，每次60元。

注意事項：漲潮或海象不佳時切勿下水或靠近，以免發生危險。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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粉鳥林 環島 網美 宜蘭旅遊

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