臨海最前線！ 舊蘇花公路上的壯麗景觀 「卡那岡斷崖」山海交響曲
udn走跳旅遊／布魯
布魯七月逆時針方向環島時，經過花蓮後選擇台9丁省道，因為這是舊蘇花公路，真正擁有臨海最前線的。左手是山的管樂，各式銅管吹奏出雄壯的樂章；右手則是海的弦樂，不同的琴音交織著厚實而溫柔的音符。當布魯左顧右盼還沉浸其中時，突然間轟然而起的，是山和海猛然撞擊在一起的樂聲，一下子震撼到了布魯，那是卡那岡斷崖史詩級的山海交響曲。
卡那岡斷崖又稱仁和斷崖，是舊蘇花公路上除了清水斷崖、姑姑子斷崖的三大斷崖之一，而且是目前唯一還通車運行的斷崖。所以布魯車行到台9丁66.3K時，被眼前的這一幕震撼到，原本山海之間的平地在這裡完全消失了，只見偉峻的中央山脈延伸到仁和，就忽然陷落入海，之後又驟然隱入神祕的靛藍。這景觀讓布魯心急的想找出一個可以停車的空間，回頭來細細聆賞這史詩級的山海交響曲，就成為緊湊行程中的不得不了。
想要觀賞卡那岡斷崖，最好將車輛停放在台9丁66K處的太魯閣國家公園仁和界碑觀景台，然後向南走100公尺就會到卡那岡斷崖隧道，再向南走到里程66.3K處，就是最佳拍攝點。
在66.3K處向懸崖下俯瞰，海水的顏色是布魯很喜歡的藍。
66.3K處北望，卡那岡斷崖就突立在仁和海灘的南端，遠方就是象鼻隧道所在的姑姑子斷崖。
卡那岡斷崖很像一隻老猩猩，無言的望著大海，是清水斷崖的放大版。
一大片白雲剛好蓋在和中山頂，這天的卡那岡斷崖景色太美妙了。
卡那岡隧道穿透卡那岡斷崖，是蘇花公路的險峻路段之一。
由仁和界碑觀景台下瞰仁和海灘，也是一片好風景。
同場加映台9丁省道13.4K觀景台
台9丁由南向北經過東澳後，至13.4K處有一座可以停車的景觀台休憩點，停車後向南走到13.5K處，剛好可以俯瞰東澳灣。
東澳灣是一個美麗的大C形海灣，上方的盡頭就是粉鳥林漁港。
東澳灣上停放著許多五顏六色的輕艇，可見這裡也是一個親近海洋的基地。
由13,4K續向北行不久，還有一個下瞰點可以觀賞東澳灣和烏石鼻的美麗海岸，蘇花公路舊線的景觀實在是太迷人了。
布魯便利貼
卡那岡斷崖（仁和斷崖）
位置：花蓮縣秀林鄉台9丁省道66.2K處
開放時間：無時間限制
交通資訊：行車至台9丁66K太魯閣國家公園仁和界碑處停車，再向南走到66.3K最佳拍攝點。
東澳灣觀景台
位置：宜蘭縣蘇澳鎮台9丁省道13.4K處
開放時間：無時間限制
交通資訊：行車至台9丁13.4K觀景台停車，再向南走到13.5K最佳拍攝點。
注意事項：台９丁省道(舊蘇花公路)，路幅小車速快，勿隨意停車避免被追撞。拍攝時也要緊靠路邊，以免危險。
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