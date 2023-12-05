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太可愛了！宜蘭日式風格咖啡廳「一人喫茶店」 窯烤pizza只有週末限定

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

羅東有一家很可愛的日式咖啡廳「一人喫茶店」，刷到這家ig的時候就立馬決定一定要去這家，太可愛了，看起來是日式昭和復古風格咖啡廳，在店裡就有個窯烤爐，可惜pizza只有週末才有，平常就是賣賣甜點跟咖啡，空間舒適連飲料都做得很有日式昭和風，飲料還不錯，沒吃到pizza有點可惜就是了。

一人喫茶店 位置

一人喫茶店的位置真的還蠻停車的，繞了好久沒有路邊停車位，後來發現最近的收費停車場是北成國小的停車場，要找路邊停車是有點困難。

一人喫茶店 環境

空間很大，環境營造的非常舒適，平日下午來沒什麼客人，從門口就能感受到咖啡廳營造的可愛日式氣氛，咖啡廳裡放了不少可愛公仔擺飾，最裡頭還有比較大的空間，適合多人聚會。

最吸睛的就是這個窯烤爐了吧，可惜只有週末才有窯烤pizza可吃。

拿菜單後找位子，再到櫃檯點餐。

一人喫茶店 菜單

去除週末提供的pizza外，飲料跟甜點的選項還不少，甜點寫在櫃檯前的小黑板上，一人低消一杯飲料，用餐限時兩小時，如果沒人候位的話不限時。

一人喫茶店 餐點

雲朵美式/ 回到昭和

原本以為雲朵美式會是像奶蓋的感覺，但是實際上喝起來最上層依舊是美式咖啡的味道，只是打成蓬鬆像奶泡的感覺，喝起來挺順口的。回到昭和則是藍柑柳橙風味氣泡飲，喝起來不會太甜，帶有柳橙香氣，顏色就是很復古的冰淇淋汽水的藍色。

沾了巧克力的可麗露

退了冰再吃，可麗露頭上沾了一圈巧克力，口感上偏乾一些，推薦大家喜歡吃可麗露的話可以試試南港的Timchi’s 週末肉桂捲，不論肉桂捲或是可麗露都很強。

焦糖乳酪布丁

口感滑嫩，布丁的蛋味以及焦糖的香氣濃郁，布丁用高腳杯裝著，看起來就非常有日式布丁的感覺，

一人喫茶店的環境比較令人印象深刻，看評論很多客人都對他們的pizza評價很高，只有週末才供應，看來下次要週末專門跑一趟宜蘭了。

一人喫茶店 | IG

地址：宜蘭縣羅東鎮培英路80號

營業時間：週一～週五12:00–18:00 週六日12:00–20:00 公休日見ig

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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咖啡廳 可麗露 布丁 甜點 肉桂捲 宜蘭美食

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