超大盤海鮮炒麵只要100元！GOOGLE評價3000多則、高達4.7顆星的宜蘭海鮮料理餐廳推薦

宜蘭頭城美食推薦，在頭城北關海潮公園走走逛逛，看完鬼斧神工的一線天之後就要準備覓食啦，其實北關海潮公園已經離市區有點距離，我們決定往北走，去大溪漁港吃海鮮，在大溪漁港觀光魚貨直銷賣場外面就有免費停車場，一到假日很多遊客會來這邊挑選新鮮漁獲請店家代客料理，原本在大溪漁港觀光魚貨直銷賣場裡面很有人氣的阿雪姨代客料理在今年9月搬到外面的獨棟店面，整個環境很好，現在已經沒有代客料理的服務了，就變成阿雪姨海鮮料理，用餐區有2層樓，生意很好，假日要稍微等一下喔。

阿雪姨海鮮料理

阿雪姨海鮮料理｜環境

一樓是開放式廚房，要內用的人直接往上走，樓上會有接待的服務人員。

二樓跟三樓的用餐環境很雷同，因為是新裝潢好的格局，就算是客滿的狀態也是乾乾淨淨的，一上來就跟服務人員告知要內用的人數，接著你就會拿到菜單先畫餐點，再把畫好的單子交給服務人員，它們也會記得你身上的特徵，像我那天背了一個NIKE的包包，他就說只要叫到耐K包就是輪到我了，哈哈，超可愛的叫法，我們是假日去整棟大客滿，只要叫到沒回應的單子就會抽掉，大概等了20分鐘左右，期間店家也會招待整罐飲料給等待的客人解渴，真的很貼心啊。

這裡是三樓，沒有二樓那麼大，明亮的裝潢很加分。

醬料就統一放在旁邊的層架上。

阿雪姨海鮮料理｜菜單

菜單的樣式不會太複雜，不懂得怎麼點的就往人氣商品那邊做選擇就好，價格還蠻實在的，我們4大2小點這樣就吃超飽的，那個百元海鮮麵是來阿雪姨必點，一盤可以四個人吃，大家可以斟酌白飯的量，如果客滿的話就不接受再加點，反正漁港觀光市場那邊也有很多炸物小攤，再到外面吃一輪也OK。

阿雪姨海鮮料理｜餐點介紹

生魚片 250元

生片很新鮮喔，每一片也切得比較厚，鮭魚很柔軟，兒子都超愛的。

烤午仔魚 280元

很少在現炒海鮮店吃到烤午仔魚耶，午仔魚真的超適合用烤的，外皮烤到焦脆帶著香氣，魚肉細緻又帶著豐富的油花，沒幾分鐘這尾就被嗑光光了。

海鮮炒麵 100元

各位觀眾~有夠彭湃的海鮮麵上桌，有吃過熱炒的人都知道通常炒麵就是2人分左右，也要70～100元，這一盤有4人份啊，裡面還有蝦子、肉絲、蛤蜊、青菜⋯⋯等配料，超級大一盤只要100元，重點還不錯吃耶，來阿雪姨這邊千萬不能錯過啦。

炒水蓮 120元

小兒子最愛的炒水蓮，清脆無土味。

炒蛤蜊 220元

白飯殺手怎能錯過炒蛤蜊，蛤蜊的肉質有夠飽滿又大顆，加上蒜頭的微辣滋味，超級下飯。

炒白蝦 260元

蝦子大概10多隻，肉質紮實肥美，帶點鹹香醬汁也是好涮嘴。

蛤蜊湯 200元

蛤蜊湯好喝不鹹，滿滿的蛤蜊吃得好爽啊。

本來我們是要秀梅海鮮，但當天客滿外，現場的環境也讓我們卻步，哈哈，然後才回頭走到阿雪姨海鮮料理，誰叫阿雪姨的招牌太不明顯了啦，還好有回頭，阿雪姨的每一道菜我們的都覺得好好吃喔，尤其午仔魚跟炒麵都很讚，服務人員也很熱心有親切~大推啦~難怪GOOGLE評價3000多則，高達4.7顆星啊。

阿雪姨海鮮料理 ｜ FB

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路五段456號

電話：0955635632

營業時間：一～五 10:30–17:30 / 六～日 10:30–18:00

公休日：二

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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