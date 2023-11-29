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宜蘭員山隱藏版美食！皮薄多汁的「三星蔥湯包」有夠鮮甜 擄獲大人小孩的心

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

udn走跳美食／小咪

宜蘭員山美食推薦，那天到員山鄉北后寺逛逛後就在員山找找有沒有必吃美食，滑開IG大家都大推美公子湯包，GOOGLE評價還有4.7顆星，事不宜遲馬上就驅車前往，員山鄉確實沒有那麼市區的感覺，一路開過來都覺得有這麼熱門的店家嗎？就在一個轉彎就看到美公子湯包的招牌啦，感覺就是隱藏版的人氣小吃，給人的感覺很樸實，而且這裡路邊都沒有畫線很好停車喔。

美公子湯包

宜蘭縣員山鄉永同路一段170號

0911 209 150

10:00–18:00

美公子湯包｜環境

上網查了一下發現美公子湯包之前是開在礁溪，幾年搬遷到員山鄉了，店內的空間帶點中國風，環境也很整潔。

美公子湯包｜菜單

這裡除了有湯包之外還有咖哩燴飯可以點，選擇很單純，大家來這裡也是直攻湯包喔。

美公子湯包｜餐點介紹

湯包 90元

湯包都是現點現蒸，每一顆都是店家自己擀皮，包著黑豬肉跟宜蘭有名的三星蔥，看到這皮薄透著餡的湯包真的讓人忍不住想一口吞，但是~千萬不要這樣做，因為湯汁都鎖在麵皮裡，大家一定要用湯匙墊在底下接著香甜的湯汁啦。

搭配點薑絲更對味。

一夾起來就在滴湯汁了，一口咬下真的能吃到豬肉的鮮甜滋味，薄博的麵皮也吸足湯汁的鹹甜，我覺得真的好吃耶。

滿滿的內餡都爆出來了，不沾醬就很香，能夠吃到豬肉跟青蔥的鮮啊，這籠湯包真心大推。

咖哩燴飯 100元

咖哩燴飯就是正常這樣，裡頭用的是梅花豬，不會太過鹹膩，但跟湯包比⋯⋯我還是愛湯包。

玉米濃湯 30元

玉米濃湯也是古早味的口感，點湯包一定要來一碗。

紅茶 15元

也是有清涼的飲品可以點，湯包的部分完全擄獲大人小孩的心，店家夫婦也很熱情客氣，雖然地段真的偏遠了些，大家如果有到員山的蜊埤湖、北后寺、勝洋水草、望龍埤走走一定要過來美公子湯包吃一頓，用料跟味道是可以上我心中湯包的排行榜

美公子湯包｜FB

地址：264宜蘭縣員山鄉永同路一段170號

電話： 0911 209 150

營業時間：10:00–18:00

公休日：周一

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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湯包 咖哩 排行榜 古早味 礁溪 宜蘭美食

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