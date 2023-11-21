台東人早餐都吃這些！傳統米食、西式三明治、在地創意料理 觀光客跟在地人都超愛

台東人都吃什麼早餐？台東縣政府近幾年，舉辦了台東早餐的排名，裡頭有觀光客愛的餐廳，也有在地人才知道的在地美食，通通都收錄到這篇文章裡啦！出發台東前，記得先安排好，有些要排隊的名店，千萬別貪睡就錯過啦~

精選7家台東早餐

「人x人」早午餐

這是一間充滿日式風格簡約的小店，隱身在弄中旅客常常路過而錯過，周邊的鄰居都會幫忙引路，因為實在太多人迷路啦！餐點主打自製的吐司及貝果，每日還有限量的隱藏版口味，吐司在上桌前會將外表烤得金黃酥脆，內部鬆軟有嚼勁，一口咬下上頭的配料，真的是好滿足啊～

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地址：台東縣台東市上海街14巷17弄2號

營業時間：08:00 – 13:00，週三週四休息

我在玩-玩冰箱

號稱全台最美路邊攤的「我在玩-玩冰箱」從早餐時段一路供應到下午，熱門的程度建議先上網預約，免得到現場沒有位置而向隅。其餐點都是選用台東在地的食材，就連麵包也是店家自己製作，再配上充滿美感的擺盤，成為大家都想朝聖的台東早餐店！此外，隔壁也有間充滿特色的服飾店，等待餐點的同時，也可以去逛逛喔！

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IG @haha86910

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地址：台東縣東河鄉隆昌188號

營業時間： 08:30–16:00 ，週二公休

盧大姐早餐店

台東在地人的早餐，竟藏在早餐店裡面！來到早餐店除了點一份三明治，別忘了順道帶走一份大腸麵線，這間盧大姐麵線有著大家熟悉的早餐店外觀，裡頭瀰漫著滷大腸的香氣，撲鼻而來令人口水直流，它的麵線鹹甜適中，尤其大腸滷得入味又有嚼勁，老闆娘說他的兒子們已經在新竹開分店，北部的朋友也能到新竹去嚐嚐喔～

圖 / ReadyGo

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地址：台東縣池上鄉中西三路29號

營業時間：6:00 – 11:00

池上豆之間

說到台東池上，最為人所知的不外乎就是稻米和豆皮了吧！池上豆之間是由舊穀倉所改建的店，保留建築的結構，結合現代藝術的裝飾，讓整間店成為台東池上的名店，販售的餐點也圍繞著豆皮的創意料理，不僅如此還能看到豆皮的製作過程，是不是很有趣呢？如果喜歡傳統一點的店，可以到福原豆腐店，不過記得早點去，不然太晚就都賣光囉～

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圖 / IG @gabi520u

地址：台東縣池上鄉中西三路70號

營業時間：10:00-17:00，週二公休

明奎早餐店

無人不知無人不曉的明奎早餐店，是台東第一間西式早餐店，香甜的煉乳淋在法式吐司上，雖然罪惡但誰都抵擋不住它的誘惑！此外還有法式肉鬆、烤總匯吐司三明治，搭配一杯桂圓奶茶，是當地人和觀光客的經典套餐搭配喔。

圖 / IG @get_oil_foodie

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地址：台東縣台東市正氣路390號

營業時間：06:30 – 11:30

麻里マリ 朝午食

在2020年台東市政府舉辦的台東必吃早餐店，拿下第一名殊榮的就是這間「麻里マリ 朝午食」，日式的清新風格，深受年輕人喜愛，餐點品項也有多樣選擇，而且價格非常平價！特色的厚片土司，包著滿滿起司絲的蛋餅，加上套餐還有薯條，吃完又飽又過癮。

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地址：台東縣台東市中華路二段166號

營業時間：07:00 – 13:40

東粄香傳統米食坊

這是一間傳承了三代的客家米食專賣店，早上是一台小小的攤車，在人來人往的市場路口販賣，小攤車上擺著各式各樣的傳統草仔粿、紅龜粿、碗粿、米糕和月桃肉粽，是許多人記憶中的滋味，中午過後會回到附近的店家，下午繼續迎接著懷念傳統美食的顧客，堅持每日現做的好口碑也成了台東人和遊客前來必訪的美食之一。

圖 / FB 東粄香傳統米食坊

地址：台東縣台東市新生路501號

營業時間：10:30 – 17:30

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