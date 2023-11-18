超愜意！ 台東風景、藝術、美食「徐行縱谷」單車旅遊，感受池上魅力

每次出門旅行都覺得速度太緊湊，想來場真正的深度旅遊嗎？騎上電輔車輕鬆省力馳騁在池上田園小路，在地領騎團隊深度導覽，漫遊台東池上知名景點，欣賞伯朗大道、天堂路等群山稻田環繞的美麗景緻，一同感受台東池上的魅力，就來場放慢速度、愜意有趣的池上單車小旅行吧！





台東池上｜腳踏車旅遊攻略目錄

關於台東池上腳踏車出租

台東池上腳踏車旅遊地圖

台東池上單車路線景點

池上單車景點#1伯朗大道

池上單車景點#2 池上大坡池

池上單車景點#3 錦園洗衣亭

池上單車景點#4 池上穀倉藝術館

池上單車景點#5 池上多力米故事館

台東池上單車路線美食

#1 池上「米文化」美食：水也上居

#2 池上「米文化」美食：樂米燒

#3 池上「豆文化」美食：池上福原豆腐店

#4 池上「豆文化」美食： 大池豆包豆皮豆漿店

#5 池上「豆文化」美食：池上農會/ 豆之間

關於徐行縱谷單車

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關於台東池上腳踏車

圍繞在台東池上的鄉野田間，感受微風徐徐吹來，在視野開闊的田野中間享受騎乘的快感，除了能更親身體驗台東的在地文化，還能用雙腳走訪池上各地景點及美食，來一趟深入的綠色環保之旅，就從徐行縱谷電輔車開始吧！





池上腳踏車怎麼租

池上租單車車款推薦：省力神器－「電輔車」有電的腳踏車。主要還是依靠腳踩踏板前進喔，但在踩踏板的同時，會適時有電力支援你的腳力。

讓你輕鬆爬坡！長途騎行也能節省體力，讓你能保留力氣，好好的遊玩地方風景喔！

池上租車費用：視租借時數，通常約$100~$500。

池上租單車&領騎導覽：小旅行多為半天(3~4小時)，費用約$800~$1200。適合喜歡自由行，又想多認識地方風景的你。





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池上腳踏車小旅行/深度遊

如果您不想自己的規劃池上單車旅程，也可以考慮參與安排好行程的旅行套裝。台東池上有半日輕鬆遊，或者一日深度遊的行程安排，你也可以根據喜好選擇適合你的行程。

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★美食文化與單車踩踏之間的舒壓旅程吧









池上腳踏車旅遊地圖

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▲花蓮台東單車道懶人包。單車地圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）









台東池上單車路線景點

池上單車景點#1

伯朗大道

▲台東池上單車景點—伯朗大道。 （圖／inrong516, Instagram)

伯朗大道的故事都與廣告有關! 它正式的名稱為錦新三號道路，因伯朗咖啡在此拍攝了一支很美的廣告而聞名。伯朗大道兩旁兩旁有一望無際綠油油的稻田，真的就像看到一幅畫！不少人也會選擇單車遊伯朗大道，如果你已經租用了電輔車，這個租車步驟就可以直接跳過嘍～

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池上單車景點#2

池上大坡池

▲台東池上單車景點—池上大坡池。 （圖／yizhenmaygo, Instagram)

大坡池，原名大陂池，曾以「池上垂綸」的名稱列為臺東十景之一，大坡池為台灣台東縣池上鄉的一個天然湖泊。池域約28公頃，可以騎單車漫遊湖畔，沿著池畔騎行真的超美！





池上單車景點#3

錦園洗衣亭

▲池上單車景點——錦園洗衣亭。 （圖／james_yang101, Instagram)

在以前的台東，婦女在溝渠邊洗衣通常一邊閒話家常，宛如農村俱樂部。至今，池上保留傳統生活，公共洗衣亭隨處可見，許多人仍在溝渠洗衣，錦園洗衣亭原為當地婦女洗衣地，現在經藝術家改造成為觀光景點。一樓有涼水，不少遊客喜歡在此化身洗衣婆擺拍，也可光腳下去泡水消暑一下~





池上單車景點#4

池上穀倉藝術館

▲台東池上單車景點——池上穀倉藝術館。 （圖／sosorecording, Instagram)

池上穀倉藝術館於2017年底開幕，於2019年獲得遠東建築獎–舊屋改造特別獎」首獎及業主獎，從老穀倉到藝術館，池上穀倉藝術館盛載著農村歲月和鄉親記憶，是台灣好基金會在池上生根落戶的承諾。藝術館不只是藝術家創作的展示空間，更是與鄉親交流及推廣藝術教育的平台，而來到池上的旅人在一天行腳之後，也可以在藝術館休憩，靜靜欣賞藝術家的作品。





池上單車景點#5

池上多力米故事館

▲台東池上單車景點—池上多力米故事館。 （圖／nanajan77, Instagram)

多力米故事館想知道池上米為什麼好吃？為什麼叫做多力米？如何煮出好吃的飯？那就來造訪多力米故事館吧！從過去，農民步步踏出實在，滴滴汗入辛勞。到現在透過多力米故事館的呈現，將百年稻香底蘊的記憶，帶給大家。館內可自由參觀，但團體導覽採事先預約。

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★ 鹿野的小秘境 / 電輔車輕鬆騎 / 4人成行

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★伯朗大道金城樹 ★欣賞天堂路美麗景致









台東池上單車路線美食

池上「米文化」美食

水也上居（米的舒芙蕾）

▲台東池上單車路線美食—水也上居（米的舒芙蕾） （圖／bear.lovefood, Instagram)

有吃過用米做的舒芙蕾嗎？池上的水也上居以米取代麥，研發出米吐司、米舒芙蕾等品項，除了宣傳台東池上在地的米文化，在餐點上也能看見店家的用心。店內的裝潢多以木製為主，且有許多唱片、吉他等音樂相關的擺設，打卡也很有感覺～店家距離池上火車站步行約10分鐘左右，十分方便！





池上「米文化」美食

樂米燒

▲台東池上單車路線美食—池上樂米燒。 （圖／orangeyo.foodie, Instagram)

台東池上的美食「樂米燒」選用池上有機米手作的純米蛋糕，以糙米為主，主打健康、有機、天然、營養的美食，好吃又含有豐富的膳食纖維！池上樂米燒的價格在35元到40元之間浮動，比一般的車輪餅稍大，非常適合騎完單車後，作為下午茶小點心～





池上「豆文化」美食

池上福原豆腐店

▲台東池上單車路線美食—池上福原豆腐店。 （圖／__y1ena, Instagram)

池上福原豆腐店的名物不少得香炸豆腐，你也可以選擇辣度，讓豆腐更惹味。除了鹹的，店內還有甜品豆花一次滿足你愛甜的胃。豆花更具有創意的山葵醬油豆花口味，微甜微嗆的味道，真的值得你去試試！如果不喜歡「奇怪」口味的，你也可以選擇比較傳統的黑糖薑母豆花～





池上「豆文化」美食

大池豆包豆皮豆漿店

▲台東池上單車路線美食—大池豆皮店。 （圖／delicacies_foodsharing, Instagram)

池上手工豆皮老店，許多在地人選擇的早餐首選，專門販售特製豆包及豆製品，是晚來就吃不到的超人氣排隊美食。 不少吃過食客都說外酥內軟的柴燒豆皮非常好吃，秘訣是加辣沾著醬油膏！店家還會開放讓你看豆皮製程，也讓食客盡情拍攝打卡，早點去排隊吧！





池上「豆文化」美食

池上農會/ 豆之間

▲台東池上單車景點—池上豆之間。 （圖／bear.lovefood, Instagram)

池上農會直銷驛站將閒置數10年的老穀倉改造成文青餐廳，其中西側及北側為藝術家彩繪作品，內部以工業風設計，改裝後變得超文青，和一般的農會刻板印象。池上鄉農會和農民又創立了「豆之間」主題餐廳。如果想要嚐到池上出產的都產品，以及想要買一堆當地的伴手禮，池上農會就是您必逛的地方了！









關於徐行縱谷單車

▲徐行縱谷~花東單車。電輔車比較圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

徐行台灣花東縱谷～感受部落人文與山海自然之美～而電動輔助自行車將成為您深度走訪花蓮和台東的最佳載具！這是一種節能減碳的旅遊方式，透過這樣的方式，您不僅可以享受旅遊帶來的樂趣，同時也能為維護花東的自然環境盡一份心力。

E-bike電輔車，正式名稱為『電動輔助自行車』，外型和一般自行車相同，有腳可以踏踩的，是以人力為主，電力為輔；需要透過自己踩動踏板在騎車的時後會提供動力的輔助，讓你在長時間長距離的騎行下，也不需擔心自己的體力，爬坡也變得省力許多！

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