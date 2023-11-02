處處有驚喜！南澳神祕海灘 海蝕洞與大理石岩壁的神祕國度

宜蘭縣南澳鄉的南澳溪出海口向南，有一段長達6公里的細小礫石海灘，大平洋的浪潮長期沖激著海岸山脈，除了沖出海灘，還造就多個大小不一的海蝕洞穴，也切出大片青碧節理的大理石岩壁。因為沒有道路可直接抵達，因此號稱神祕沙灘。

造訪南澳神祕海灘，可以從南澳溪邊開四驅車或租沙灘車，衝3公里的沙灘前往。今年由當地熱心民眾整理出由台9丁省道38K處下切直通神祕海灘的路徑，使得這美麗的海灘變得稍微親民了些。

越是叫做神祕的地方，對有些人而言，越沒有抗拒能力。布魯就禁不起神祕二字的引誘，於是在七月環島時，特別安排第6天的下午前往神祕海灘。從省道下切的山徑到整座海灘空無一人，只有海浪不斷湧動的問候聲，果然神祕感十足，又讓布魯在面對大自然時感到自己的渺小。

布魯下午3點到達台９丁省道38Ｋ處，將車子停放在路邊較寛處，然後跨越護欄開始下切。

一開始是沙質小徑，不久就轉為較陡的土徑。

向下的路徑不是很明顯，雖然有少數的路條，但皆已褪色融入大自然。

沿途生態自然原始而豐富，也因為這樣，必須一直尋找路徑，布魯就兩次走錯路而回頭重新找路。

建議要由此路徑探訪神祕海灘，最好在上午，下午3點多小徑沿線就很昏暗了。

最後由這條小溝處下到海灘，上方的箭頭處是停車下切點。

要記住這顆大石頭的位置就是返回的路徑，否則回程會一直走到南澳去。

沿著海灘向南走，處處有驚喜的美景，不要忘了回頭也有美景等著欣賞喔。

途中有一面大理石岩壁，青綠色的岩層肌理，十分瑰麗。

蟾蜍岩像是一隻巨大的蟾蜍蹲踞在岸邊，也是大理石岩層。

這一面大理石岩層很有朱銘大師的雕塑氣勢。

第一座海蝕洞，洞口有水簾。

第二座海蝕洞的洞身較小。

神祕海灘中有一座滴水坑瀑布，瀑布的水量不大，但距離海邊只有10公尺，也算是特別的了。

滴水坑瀑布落下到沙灘上成為涓涓細流，貢獻大海。

布魯比較推步行的自然方式親近海灘，開四驅車或騎沙灘車雖然方便，卻對這片自然白海灘造成一定程度的傷害。

海灘上一直可見沙灘車或四驅車留下的痕跡，普通小轎車千萬不要嚐試開車過來。

全程最大的海蝕洞穴，置頂圖就是在這個洞中所拍攝。

最大海蝕洞穴也是網美最常拍攝的景點。

續向南走，陸續經過幾座較小的海蝕洞。

此行的終點，最幽深的海蝕洞，因為時間已晚，之後的龍頭岩只好留待下回再來探索了。

由洞內的濕腳印可知，漲潮時海水會淹入洞內，而這天來探訪的人不少，但都沒被布魯遇到，所以所有的洞穴都被布魯包洞了。

下午4點半，雖然是七月，太陽光已經被中央山脈阻擋，天色整個昏暗下來，布魯也開始回程。

滴水坑瀑布、神祕海灘、海岸山脈、與太平洋共構成壯麗的景觀。

同樣的景觀，由不同角度欣賞，仍然感動。

最後遇到一輛四驅車，開車進神祕海灘應該是最快的方式，但布魯還是覺得，步行是對這片美麗海灘最親近的探索方式。

布魯便利貼

南澳神祕海灘、海蝕洞

位置：宜蘭縣縣南澳鄉，海灘長度約5公里

收費：免費

開放時間：無時間限制

交通資訊：

自行開車：

1.蘇花公路舊線台9丁省道至里程38K處停車於路邊較寛處（約可停4輛小車)，再徒步下切30分鐘可至海邊，再向南走即是神祕海灘的北端。

２.導航至"南澳仙靈祠"，停車由祠前下至海邊，再向南走3公里，即至神祕海灘的北端。四驅車可由此直接馳至神祕海灘，或在仙靈祠附近向沙灘車業者租沙灘車，再騎至神祕海灘。

大眾運輸：搭火車至南澳站下車，再向南步行3.7公里至仙靈祠，續行3公里至神祕海灘。或在仙靈祠附近向沙灘車業者租沙灘車，再騎至神祕海灘。

注意事項：

1.由台9丁省道38K處下切，小徑不明確，需具備一定的山林探索能力。另最好在天黑前一小時就開始上切返回。

2.海灘部分路段在漲潮或風浪大時會被海水淹沒，需注意潮汐變化。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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