C形海灣與蔚藍海洋的絕美！ 七星潭「四八高地」4+2個望海祕境全收集

花蓮七星潭擁有美麗的大C形海灘，是花蓮人氣很高的景點。七星潭南方的四八高地，原本是軍事陣地，軍方撤出後由縣府整理成曼波園區及農好基地，也很值得一遊。

不過布魯最愛的還是四八高地的幾個瞭望點，由不同的角度下瞰Ｃ形海灣，伴著由青碧漸層到靛藍的太平洋，不只開擴視野也超級迷人。如果還有藍天白雲襯托，就更加令人佇足流連了。

環島的第6天，布魯就由月牙灣停車場開始，一一造訪這些瞭望點。原本在網路上只爬文得知4個瞭望點，但在過程中遇到當地志工，又意外收錄2個更棒的祕境瞭望點，於是在6個點欣賞不同角度的七星潭Ｃ形灣，收穫滿滿，心滿意足，這才向北而去繼續下個行程。

布魯加工自谷哥地圖的示意圖。布魯由下方的Ｐ(月牙灣停車場)開走，沿著四八高地自行車道一一造訪各個瞭望點，最後由海岸路返回，完成一個小O形。

探索四八高地上的各個七星潭瞭望點，布魯建議將車輛停放在花蓮酒廠旁的月牙灣停車場，再由對面四八高地自行車道入口進入。

四八高地自行車道入口，汽機車禁止進入。

七月初的自行車步道旁，蜘蛛百合正盛開著。

林投瞭望點

行至自行車道的一處彎道，轉入前往兩處瞭望點的小徑，感覺很有探險的FU。

由自行車道走入祕境小徑後還叉路，向左往林投瞭望點，向右往海角瞭望點，布魯先向左。

林投瞭望點滿佈林投樹，只在中央露出視野，要小心的爬到林投樹前緣才可以下瞰七星潭。

鑽出林投樹叢後，就可看到絕美的七星潭海景。

蔚藍的太平洋在七星潭畫出一個美麗的大Ｃ。

海角瞭望點

看過林投瞭望點後，回到剛才的叉路轉到另一邊的海角瞭望點，這是一個海岬上的平台，下方就是七星潭海灣的南端。

海岬平台本身就是美景，但要注意安全。

由海角瞭望點俯敢七星潭，海藍得不像話，這是布魯最喜愛的藍。

遠處的村落就是七星潭的旅館區。七星潭海灘實際上是礫石灘，但在海角瞭望點下瞰，倒像是細緻的白沙了。

海岸斷面樁瞭望點

布魯在自行車道上遇到一位正在撿拾垃圾的志工，他熱心的告訴布魯有一個海岸斷面樁的展望祕境。

由自行車道中段轉入一個不起點的小叉路，約30公尺到底，就可以發現河川局監測海岸地形的斷面樁，編號UA24。

由斷面樁向下看去，是七星潭C形海灣最美的弧線。

四八高地瞭望台

四八高地自行車道在下坡前有一座觀景平台，原本是俯瞰七星潭的好地方，不過平台前的雜樹長太高了，完全遮蔽了七星潭弧線，但看海仍是美。

觀景平台雖然不能下瞰七星潭，倒是休息的好處所。

拍岸亭

由觀景平台開始之字形下坡，坡度很和緩。

拍岸亭的名字取得很好聽，可以觀賞海浪輕拍七星潭岸邊，名副其實。

拍岸亭前的望海平台視野稍被阻擋，卻仍然可以看到大部分的Ｃ形海灣。

著拍岸亭前的自行車道續向北行，就可以到達遊客較多的七星潭海灘中點，及旅宿觀光業聚集的村落。

七星潭

布魯愛極了朗朗晴天下的七星潭，海水由青碧漸層到蔚藍，超級迷人。

七星潭有一座船形公廁，設計得很有創意。

四八高地曼波園區

由七星潭村落南側走步道向上，可以通往四八高地曼波園區。

由曼波園區觀景平台，剛好可以下瞰剛才駐足的七星潭灣區。

曼波園區是花蓮縣府將原本四八高地軍事基地改造成觀光園區的主打建設，園區內有花園花毯，還需要預約才能參觀的戰備坑道。

四八高地農好基地

農好基地是原四八高地軍地基地的營區，目前是是結合軍事與花蓮農業與環境生態的特展場地。

農好基地的展示多元，布魯覺得滿值得親子共遊。布魯參觀完農好基地，就順著海岸路向南回到月牙灣停車場，心滿意足的結束這次的七星潭四八高地瞭望點Ｏ形小旅程。

布魯便利貼

四八高地、七星潭

位置：花蓮縣花蓮市與新城鄉交界處

收費：免費

開放時間：無時間限制

四八高地自行車道：由四八高地停車場至七星潭，單程約2.5公里，來回及支線約5.5公里，步行來回及探訪望海祕境約需1.5～2小時，騎自行車加探訪望海祕境約需１小時。

交通資訊：

自行開車：導航至"四八高地停車場（停車場標示為月牙灣停車場）"，由停車場對面自行車步道進入即可至四八高地，行至自行車道末端即七星潭。

大眾運輸：在花蓮轉運站搭308路線公車，在花蓮酒廠站下車，再步行200公尺可至四八高地自行車步道入口。於曼波園區站或七星潭站下車，可至七星潭海灣。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」