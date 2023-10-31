宜蘭在地人推薦的泰式料理！口耳相傳的神秘小店 來自「鑲邁」家鄉口味

【鑲邁府泰式料理】位在宜蘭高商旁，距離宜蘭火車站步行約10分鐘的距離，店家開業至今已走過5個年頭，外觀掛著低調而不顯眼的白色小招牌，是一間透過地人口耳相傳而被挖掘的神秘小店。

【鑲邁府泰式料理】老闆在從事餐飲業前曾於工業區上班，用餐時間常跟著來自泰國鑲邁的同事一起享用他家鄉的料理，因為品嘗過後發覺口味十分獨特、有別於市面上常見味道，老闆便決定和同事學習鑲邁的料理方式，以親民的價位在宜蘭地區開一間屬於自己的小餐館。

▲牆壁上的泰國地圖，是老闆自己在真的磚牆上做出來的，讓用餐的客人知道泰泰國「鑲邁」真正的位子，別具巧思。

因為廚房只有老闆一人作業的緣故，為了避免客人久候，店內目前採用預約制的訂位方式，除此之外，也提供線上點餐的服務，讓老闆能提前準備好新鮮食材，事先處理工序較麻煩的菜色，而顧客也不用擔心到店後發現想吃的料理提前售罄的問題。

火山排骨

在泰國火紅已久的火山排骨，需要經過4-5個小時燉煮，讓肉質入口即化、軟嫩無比，淋上檸檬汁、魚露、香菜、朝天椒製作而成的醬汁，口味酸辣讓人越吃越開胃，可以稱之為下飯神器。愛吃酸、愛吃辣、喜歡重口味的人必點！

酥皮三層肉

切成薄片的三層肉不只油亮有彈性，外層的酥皮更是脆到一咬下就發出咔滋咔滋的聲響，沾上爽口醬汁，直接顛覆了以往吃三層肉會膩口的印象。這道料理的醬汁以魚露、檸檬汁、烤過的辣椒和泰國糯米堆疊而成，層次豐富、相當涮嘴，喜歡脆口食物的朋友一定會愛上！

沙嗲炸雞塊

一般東南亞的沙嗲都是用烤製的料理方式為主，而泰國的東北部則是先用油炸，在沾取沙嗲粉調配的秘製醬料，吃起來順口濃郁，帶有香甜氣息，令人印象深刻，是許多常客的首選。

▲店內提供泰國奶茶第一品牌「手標奶茶ChaTraMue」，喝起來很濃郁，吃泰國料理一定要配上一杯泰奶或綠奶的啦！

【鑲邁府泰式料理】憑藉著獨特且高水準的泰國美食，成為許多宜蘭在地人收藏的口袋名單，如果有機會到宜蘭旅遊，別忘了到此品嚐不同於一般餐館的泰式口味，用平易近人的價格，享受豐盛又高CP值的一餐。





鑲邁府泰食料理

店家地址：宜蘭縣宜蘭市延平路38-3號

店家電話：0909915034

營業時間：平日17:30–21:00

假日11:00–14:00；17:30–21:00 (周二公休)

粉絲專頁：https://pse.is/5btewk





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