礁溪宵夜推薦！風味串燒微醺助興 平日還享生啤無限暢飲

位於宜蘭礁溪的【林北烤好-礁溪店】已在當地營業十年多，鄰近礁溪火車站的絕佳地理位置，令許多通勤上班族都會選擇此處作為下班後的聚餐首選，經典的日式居酒屋氛圍與多道風味燒烤料理，除了許多當地居民們會前往小酌一番之外，良好的口碑也吸引許多到宜蘭旅遊的觀光客特意造訪！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲除了內用座位之外，也有提供戶外的用餐空間。

店內整體採用暖光色調，日式風格濃厚的裝潢設計與經典的木桌椅相互輝映，散發出溫暖的氛圍，讓每位來店享用燒烤美食的客人臉上總能在放鬆的氣氛中，洋溢出幸福、愜意的表情。

▲冰箱內擺放許多酒水飲品可供客人自由挑選。

▲店家推出的炒飯系列料理曾參加過「台灣炒飯王」料理比賽，並獲得不俗的獎項。

店家為讓客人得以盡情享受微醺時光，推出周一至周四晚間九點後「生啤酒暢飲」的活動。除此之外，也有推出會員制服務，每次來店消費皆可累積點數，下次再訪之時，便能享現金優惠折扣服務，吃越多折越多！

▲生啤酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

品牌推出的菜單品項多元，大致分為主食系列、串燒系列、炒物＆煮物系列、冷物系列、炸物系列、鐵板料理系列，無論是超人氣的櫻花蝦炒飯、炒讚岐烏龍麵，還是串燒系列必點的櫻桃鴨蔥串與高麗菜肉捲，還是經典下酒菜的午仔魚一夜干及酒蒸蛤蠣，每道料理都有著忠實粉絲擁護，獨家的風味也成功擄獲一眾饕客們！

│櫻花蝦炒飯

可謂是鎮店之寶的櫻花蝦炒飯，特別選用宜蘭在地的蘭陽五農香米為食材基底， 再將鮮味十足的櫻花蝦作為整道料理的主軸特色，並融入特製的蒜香氣息，絕妙的口感廣受好評，多層次的味蕾體驗令人欲罷不能！

│櫻桃鴨蔥串

到宜蘭旅遊必吃的櫻桃鴨美食，店家結合在地名產櫻桃鴨與三星蔥打造出口感十足的櫻桃鴨蔥串。有別於一般的鴨肉吃起來的乾柴感，在主廚的巧手下，將餐點料理成相似於牛肉的柔嫩感，品嘗起來相當鮮嫩多汁！

│高麗菜牛肉捲

高麗菜牛肉捲為均衡飲食的代表作，採用新鮮牛肉與高麗菜搭配特製湯汁、醬汁製成，透過熟稔的手法將牛肉烤出微焦、外酥內嫩的口感，內在經大火油化出的肉汁及油脂融入裡層的高麗菜中，大口咬下，脆口的蔬菜與滑嫩的牛肉在口中迸發出的絕妙香氣，在客人之間口碑十足。

│午仔魚一夜干

經常成為客人們下酒菜首選的一夜干，嚴選新鮮午仔魚做成一夜干，透過店家事先處理後進行低溫風乾，使得魚肉本身肉質相當細嫩綿密，風乾完成後的香氣、甜度都使得整體風味大大提升，口感與氣味並存！

│酒蒸蛤蠣

在海鮮系列餐點中的招牌菜色酒蒸蛤蠣，採用清酒為基底，在蒸煮的過程中將多餘的酒精揮發，只保留住酒香及米的甜味，特選新鮮又飽滿的大顆蛤蠣，嘗起來鮮甜氣息十足。

從開業至今，一直秉持著真材實料、誠意滿滿的料理態度，打造出許多風味十足的日式燒烤料理與特色餐點，成功在當地打響名氣，飄香多年的好味道是當地居民的宵夜首選美食！





※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【林北烤好燒烤居酒屋-礁溪店】

營業地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路48號一樓

營業時間：17:30-00:00

店家電話：039886511

粉絲專頁：bit.ly/3t0zyNP





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