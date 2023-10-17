減碳動起來！「創意綠生活，智慧心導覽」花蓮登場 飯店推觀光同業優惠專案

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圖：秧悦美地度假酒店／提供
圖：秧悦美地度假酒店／提供

「創意綠生活 智慧心導覽」體驗活動將於10月24日至25日在花蓮秧悦美地度假酒店舉辦。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
「創意綠生活 智慧心導覽」體驗活動將於10月24日至25日在花蓮秧悦美地度假酒店舉辦。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】鑒於全球暖化，「減碳」已成為全民運動，經濟部產業發展署、及中衛發展中心積極推動各項「減碳」政策輔導，攜手君達集團——獲得國際GTS（Green Travel Seal）綠色旅行標章的永續旅遊先行者，共同推出生態友善的「劇場式導覽」創新旅遊模式，將於10月24日至25日「創意綠生活 • 智慧心導覽」體驗活動中首度公開發表，邀請文化創意產業、觀光旅遊業從業人員到花蓮秧悦美地度假酒店共同參與，交流分享經驗。

▲「創意綠生活 智慧心導覽」活動安排入住花東唯一獲 GTS 國際認證的秧悦美地度假酒店。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲「創意綠生活 智慧心導覽」活動安排入住花東唯一獲 GTS 國際認證的秧悦美地度假酒店。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

「創意綠生活 • 智慧心導覽」從秧悦出發，以「重返自然聆聽最初的聲音」為主題，將干城村打造成一個虛實整合的漫遊者劇場，藉由手機為載具，開啟來賓的想像之門，串聯在地干城村的歷史、文化、生態，引導人們重返自然、聆聽最初的聲音，翻閱秧悦美地及干城村落的價值和美好，實際加入在地首創、創意的「綠生活」，探索漫遊基地的「智慧心導覽」。

▲「創意綠生活，智慧心導覽」將花蓮干城村打造成一個虛實整合的漫遊者劇場。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲「創意綠生活，智慧心導覽」將花蓮干城村打造成一個虛實整合的漫遊者劇場。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

本次活動安排入住秧悦美地度假酒店，參加者不僅能搶先體驗首創智慧互動式導覽，還能透過「食住行育樂購」，與秧悦美地一起，成為低碳（減碳1.5公斤）綠色生活實踐者。 秧悦美地針對本次體驗活動，特別推出每間4,800元（一泊三食，含當日晚餐、隔日早餐&午餐，每間最多入住兩人，限定名額100名）的住宿優惠，邀請文化創意產業、觀光旅遊業從業人員一起綠遊花蓮，深度探索吉安干城生態村。詳細活動資訊請見秧悦美地度假酒店官網：https://user228881.pse.is/5bcnyv

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