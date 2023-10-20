海鮮控一定要追！ 花東必吃美食「055龍蝦海鮮」 超值活龍蝦+無敵海景一次享有

小米前陣子去花蓮挖掘了許多美食和景點，將一一跟大家分享喔。這家055龍蝦海鮮不僅有平價活龍蝦、海鮮，還欣賞得到太平洋海景，深受旅客歡迎～來到花蓮沒去過這家餐廳，別說你來過花蓮。

055龍蝦海鮮位置及停車方式

055龍蝦海鮮位於花蓮壽豐鄉台十一線上，使用Google地圖搜尋「055龍蝦海鮮」就可以找得到了。

餐廳旁有兩個停車場，對開車的朋友來說非常方便。

055龍蝦海鮮環境介紹

即使平日來也是人潮滿滿，可見有多受歡迎。大家記得要先登記，再拿桌卡桌號，在等待的時候可以先點餐，點完餐後就可以等候帶位囉。

055龍蝦海鮮菜單目錄搶先看

除了活海鮮以外，還有熱炒料理、酥炸料理、湯品等多種選擇。

另有3-10人的套餐可以選擇～

重頭戲來了，大家手腳要快，拿完桌卡後要趕快來選活海鮮。活龍蝦一隻只要450元耶！這滿滿一籃活龍蝦真的很壯觀。

雖然只要450元，但Size不小耶，而且還活蹦亂跳的。

龍蝦建議的吃法有清蒸、蒸蒜泥和沙拉，小米推薦清蒸或蒸蒜泥。紅蟳的話，清蒸或炒薑蔥都很推薦，炒洋蔥蛋的話，紅蟳的鮮味比較沒那麼明顯喔。

這裡有許多新鮮食材給大家選購，像是龍蝦、紅蟳、曼波魚、白甜蝦等等琳瑯滿目。今天只要兩個人來，不然小米一定會手滑點一堆。

櫃台旁有各式海鮮，上頭都有清楚標價，而且10隻龍蝦有特價只要2200元耶。

超大包的酒蒸蛤蠣一份只要250元耶，相當物超所值，來到這邊絕對不會讓你荷包失血。

選購好後等候帶位，用餐完後結帳就可以了。店內有冷氣，在店內涼爽地吃著海鮮最爽了，人多座位不夠的時候可能需要跟別人併桌。

今天我們很幸運地被安排靠窗的座位，可以眺望美麗的太平洋海景，還沒開吃心情就很愉快了。

店家沒有收服務費，餐具、哇沙米就自行取用了。

055龍蝦海鮮用餐心得分享

來開動吧！來到這邊就是要點滿滿一桌海鮮吃個過癮。

看著藍色太平洋吃著海鮮，讓我們特別的享受。

小米拿著龍蝦跟太平洋致敬，這個畫面真的非常療癒。

吃完的蝦殼可以放在木盤上，桌面就不會太髒亂。

龍蝦蒸蒜泥（450元/隻），一隻的Size不小耶。

輕輕一撕龍蝦肉就可以跟殼分離，肉質鮮嫩彈牙加上濃郁的蒜香，蝦肉甜味展露無遺。光吃龍蝦就非常過癮喔。

蝦膏非常甜美，千萬不能浪費～

焗烤龍蝦（600元）也是必點的，使用的是活凍龍蝦，以焗烤方式呈現。

鹹中帶甜的起司搭配鮮美的肉質，雖然是活凍龍蝦，不過吃起來不會粉，喜歡吃龍蝦的朋友可不容錯過。

小結巴特別指定說要吃焗烤龍蝦。

清蒸紅蟳（400元）也讓小米很驚豔～

紅蟳有滿滿的蟹膏，搭配酸V的醬汁很解膩。

濃郁的蟹膏淋在白飯上，光吃蟹膏就可以吃下半碗飯了。

活紅蟳就是不一樣，除了滿滿的蟹膏以外，肉質軟嫩又多汁，讓愛吃螃蟹的小米很滿足。

清燙活蝦（450元）也是招牌菜色。

活蝦超大隻的，清燙的話可以吃到蝦肉原始的甜味，肉質鮮嫩彈牙，搭配哇沙米醬油有不一樣的風味喔。

用餐這天剛好是七夕情人節，於是小米用蝦子排出一個愛心跟太平洋致敬(謎之聲:小米你到底要跟太平洋致敬幾次)

鮮活鮑魚（450元）建議清燙比較吃得到原始的甜味，肉質鮮美彈牙，加上五味醬，愛吃活鮑魚的朋友可不容錯過

內臟就看個人喜好啦，雖然膽固醇較高，不過小米就是愛這一味，吃完這些海鮮超補的，晚上肯定兵乓叫。

生蠔一個才50元耶！肥美又多汁，這邊真的是海鮮控的天堂。

海瓜子（300元/份）以清炒的方式烹調，帶有薑絲香氣挺清甜的，是很下飯的角色。

蒜泥扇貝（60元/個），小米覺得這邊點餐很彈性，像我們人數不多，點了2個扇貝嚐嚐鮮甜滋味～

最後來個高麗菜（100元）解解膩吧！

飯後不要忘記來戶外走走拍拍照，這邊很適合家庭、情侶和好友合照。

幫小結巴拍張與太平洋的合照。

小米當然也要來一張～

以上是我們的心得分享，來到花蓮遊玩的海鮮控絕對要來055龍蝦海鮮，一邊眺望太平洋美景，一邊品嘗鮮美的活海鮮，真的是人生一大享受呢！

地址：花蓮縣壽豐鄉132號

電話：038671055

營業時間：11:00–14:00,16:00–19:00

現金、刷卡交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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