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國慶連假玩過癮！壽星免費遊樂園 同行親友可享優惠

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圖：遠雄海洋公園／提供
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遠雄海洋公園萬聖主題遊行。　圖：遠雄海洋公園／提供
遠雄海洋公園萬聖主題遊行。　圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】本周就是雙十國慶連假，中秋連假玩不過癮？遠雄海洋公園幫你規劃好雙十連假省荷包攻略，雙十出生的壽星，於10/07～10/10入園，可享免費，另外同行親友可享優惠699元入園；另外，在網路商城上，不管是好友雙人同行還是家族旅遊，都有組合套票優惠，滿足大家需求。

遠雄海洋公園在雙十連假，招待國慶寶寶們免費暢遊園區，只要是10月10日出生的壽星，即可在10/07～10/10享免費，同行親友也可以699元優惠入園。另外，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可於中秋連假期間，現場臨櫃購票需出示相關證件，即可以優惠價699元（原價990元）暢遊遠雄海洋公園！

▲遠雄海洋公園萬聖主題餐點。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲遠雄海洋公園萬聖主題餐點。　圖：遠雄海洋公園／提供

海洋公園於9月起推出萬聖節主題活動，從9/7～10/31，海洋公園搖身變成萬聖狂歡城，季節限定的主題活動、餐點，熱鬧詭異的節日氣氛籠罩園區；一年一度詭譎又神祕的萬聖節來了！

今年萬聖，海洋公園推出每日唯一一場，季節限定版的主題大秀「尖叫吧！美花鬼怪盛會」遊行，骷髏皇后帶著盛妝打扮的鬼怪們揭開一場神秘的萬聖派對，海洋公園的吉祥物ANDY隻身前往鬼怪盛會後消失的無影無蹤，到底發生了什麼故事呢，快到園區一探究竟。此外，還有不定期的驚喜快閃活動：萬聖慶典街頭表演節目，想知道瘋狂血腥廚師端出了什麼驚人料理？詭異雙胞胎小女孩又出了什麼奇怪點子？

▲園區高人氣的餵食秀。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲園區高人氣的餵食秀。　圖：遠雄海洋公園／提供

在萬聖期間，還有骷髏 MAN 大鬧園內的探險島水族館，每日大洋池餵食秀「萬聖骷髏 MAN 餵食秀」，由骷髏MAN現身於園區內探險島水族館，他將指揮著水族館內的魟魚、鯊魚們大鬧最受歡迎的餵食秀。

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