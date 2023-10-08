除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野

台東鹿野的海拔相對高，溫度和氣候相較其他地區更舒適，這裡每年暑假都會舉辦國際熱氣球嘉年華的活動，總是吸引全台各地來朝聖，此外鹿野更擁有純淨零污染的空氣、豐沛水源和充足的陽光，才能孕育出高品質的茶園，產出台東鹿野特有的紅烏龍，暑假還不知道去哪玩嗎？來台東鹿野體驗熱氣球的同時，一起深度走進鹿野吧！

台東鹿野景點推薦

女兒不懂茶

現代人愛喝咖啡勝過茶，但其實茶的風味和韻味，也很值得細細品嚐。來自台東鹿野的年輕人，希望翻轉「喝茶是老人的事情」的刻板印象，打造一個茶的空間，提供好的環境，努力推廣「現代質感生活茶」。外牆乾淨簡單地寫著「女兒不懂茶」，室內空間則用透明落地窗，自然的融合了台東縱谷的遼闊景色。

圖 / IG @little.giant.traveler

主力商品是台東鹿野知名的紅烏龍，店內有五款不同風味的紅烏龍，沖泡的同時老闆會講解一些茶的知識，像是如何沖泡、每款紅烏龍的特性、喝起來的口感，搭配甜點和鹿野的療癒景色，沈浸式的品茶體驗，讓人愛上鹿野這個小鎮。

圖 / IG @aiaiaiaiai23

圖 / IG @aiaiaiaiai23

地址：台東縣鹿野鄉永安路50號

營業時間：四五六日10:00–12:00、13:30–17:30

電話：0963677632 *需要預約

鹿野神社

有著綿延山巒和金黃稻浪美景的台東，居然還有這麼美的日式神社！過去曾是日本殖民村的鹿野，還保留個古老的日式神社，神社的建築很簡單，只有本殿、鳥居、手水舍等主建築。周邊好停車，濃厚的日式風情穿著和服來拍照也不奇怪呢～

圖 / IG @monika115419

圖 / IG @serendipity_tutti

圖 / IG @little.giant.traveler

地址： 臺東縣鹿野鄉龍田村光榮路308號

鹿野高台

每年暑假台東最夯的熱氣球活動，就是在鹿野高台，近幾年更多了各國的可愛主題熱氣球和無人機的表演，雖然想搭乘熱氣球的繫留活動需要非常早起，但當熱氣球點火升空的瞬間，一眼望去的綠地和遼闊的台東美景，絕對值得啦！

圖 / IG @pinching_41

地址：台東縣鹿野鄉高台路46號

鹿野梅花鹿公園

這裡就像是台版的小奈良啊！奈良東大寺前的餵鹿行程，是遊客到關西必訪的行程之一，沒想到在台東也能實現，鹿野梅花鹿公園就在熱門景點鹿野高台附近，園區廣闊，有許多可愛的小動物，可以近距離觀察梅花鹿、餵動物吃東西，是個適合安插在旅程中的小景點喔。

圖 / IG @qiuung

圖 / IG @penny____0409

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路一段23巷15號

營業時間：09:00-18:00 週三週四公休

鹿野區役場​

台東有著許多日治時期所留下的痕跡，鹿野區役場就是其中之一，為了保留原始的模樣，由相關單位接手，目前希望透過經營咖啡相關的藝文空間，讓老屋免於被拆除的命運，裡頭除了賣咖啡、甜點，還有賣一些古物，有興趣的人可以去挖寶！喜歡日式建築空間的人也千萬別錯過～

圖 / IG @chuangpearl

地址：台東縣鹿野鄉光榮路135號

開放時間： 08:00~17:00

台東初鹿農場​

來台東玩怎麼能錯過最夯的農場呢？初鹿農場絕對是來台東必訪的景點之一！佔地廣闊的初鹿農場，不僅可以餵食可愛的小動物，還能滑草、騎馬、戲水，是個優質的親子景點，只不過門票無法抵消費，有點可惜啦～另外來到初鹿農場當然也要嚐嚐這裡的牛奶製品，產地直送絕對新鮮啦！

圖 / IG @yiting_8361

地址:台東縣卑南鄉牧場1號

龍田綠色隧道

近幾年掀起的單車浪潮，來到台東這好山好水好風景的地方，當然要給他騎起來才行！台東鹿野的龍田村是日治時期的移民村，道路筆直因為過去曾被棋盤式的規劃過，而這條自行車道綿延約一公里，整條路地勢平坦，穿過由小葉欖仁搭起的綠色隧道，舒適又涼爽，一邊騎著還能欣賞四周的農田茶園，在這裡能充分感受台東的悠閒慢時光。

圖 / IG @tintinghi

地址：臺東縣鹿野鄉龍田村

二層坪水橋

二層坪水橋是罕見的浮圳，也可以說是一座「水在走的橋」是台灣第一個拱形造景的水橋，尤其在每年年底的時候，稻作休耕時會撥灑波斯菊的種子，約在過年左右便會形成一大片花海，宛如置身歐洲一般，遠眺依著山景的二層坪水橋真的好美呀～

圖 / IG @show0417

圖 / IG @yuzhnn

地址：台東縣鹿野鄉瑞隆村坪頂路

延伸閱讀>>2023台東親子住宿｜超狂電動車庭院堪比小孩版賽車場！台東兩天一夜親子住宿推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」