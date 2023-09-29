這次不逛花蓮夜市、賞花蓮夜景！帶你走訪特色花蓮酒吧，感受微醺浪漫的東部夜晚

白天賞盡了花蓮湛藍的海景、鬼斧神工的山景、美麗的田園風光，晚上回到市區後，有些街道可能早已熄燈，顯得格外靜謐。常讓人誤以為夜晚的花蓮很無聊，但花蓮夜生活其實可以很充實，像海風徐徐吹拂著臉頰，耳邊傳來海浪聲，嘴裡吃著花蓮美食、品著獨特調酒，花蓮的夜晚就該這樣過！

花蓮夜生活

東大門夜市

不管到哪個縣市旅遊，夜市行程都是必要的吧！花蓮晚上必逛夜市最有名的非東大門夜市莫屬，東大門夜市其實是由早期的自強夜市、福町夜市、大陸各省一條街、原住民一條街四大夜市集合而成，從空中俯瞰整體呈現一個「ㄇ」字型，走道寬敞明亮，兩旁的攤販整齊乾淨，逛起來十分舒服。

圖 / IG@su.jesco

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地址｜花蓮市中山路50號

花蓮夜景-楓林步道

一邊是中央山脈，一邊是太平洋，沒有過多開發的高樓大廈，純樸寧靜的花蓮夜景非常值得讓人細細品嚐。不管是在海邊聽著浪花拍打聲，還是看著市區的燈火闌珊，或者仰望頭上的點點繁星，花蓮夜景總是那樣的有魅力，平靜的夜晚讓人不自覺放慢步調，花蓮夜景絕對是個適合放鬆充電的好行程！

圖-楓林步道 / IG@usojapanboy

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地址｜花蓮縣吉安鄉福興路405巷28號

花蓮又一村文創園區

花蓮又一村文創園區前身是擁有多年歷史的菸酒公賣局舊宿舍，曾經荒廢許久，如今翻修整建變成眷村文創景點，不只復古文青的老屋超好拍，更進駐了許多特色店家、文創市集小攤販、DIY手作體驗等等，吃的玩的喝的通通有，夜晚點上小黃燈讓眷村風情更加濃厚且迷人，是晚餐後散步的好去處。

圖 / IG@e0420a

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地址｜花蓮縣花蓮市仁愛街104巷2號

花蓮酒吧

花蓮酒吧Bar Shepherd–牧羊人

Bar Shepherd – 牧羊人是一間位於花蓮七星潭旁、原野牧場前方的餐酒館，開放式的半露天座位，往外走抬頭就能看到點點繁星，天氣好也能遠眺市景。牧羊人的調酒主要可分成茶類、水果類兩大類，再依據濃淡、酸甜做選擇，並提供多樣化的異國餐點，推薦必點窯烤料理，使用傳統磚窯製成，可以說是一間無論餐點、調酒、用餐氛圍都表現相當優異的花蓮酒吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / IG@wuenlin 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

圖 / IG@wuenlin

圖 / IG@girl.chi_chi 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

地址｜花蓮縣新城鄉七星街9號

營業時間｜19:00–02:00

宅度假staycation

宅度假staycation是一間位2022年底新開幕的花蓮露營風餐酒館，保留老宅原貌，從裝潢設計到桌椅餐具扎扎實實充滿著露營元素，露營椅、投影幕、帳篷、火堆、木柴、燈每個細節角落都不馬唬。調酒採均一價，每杯調酒的名字充滿特色，喝起來十分順口，餐點部分也幾乎沒有雷的，配酒很剛好，只要踏進這間超chill的城市露營風酒吧，很難不愛上這裡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / IG@life221205 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

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地址｜花蓮縣花蓮市長安街46巷3弄7-2號

時間｜18:00–00:30(週二休息)

島東譯電所

紅磚外牆搭配綠色植栽，前身是鐵路警察局長宿舍，外表是一棟老宅，踏進屋內卻彷彿進入另一個神秘世界，島東譯電所結合選物、藝術展覽、食物及調酒，展示了來自世界各地的古物和收藏品，出奇不易的擺設讓人摸不著頭緒。

島東譯電所餐點品項單純，偏中式的調酒層次感十足且特別，是外面少見的味道。手工客家菜包是招牌必點，滷味拼盤入味又下酒，雖然迷幻的混搭風格不是那麼主流，但從進門那刻開始就處處充滿驚喜，非常獨樹一格，很受時下年輕人的歡迎！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / IG@bar_diggin_alc 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

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地址｜花蓮縣花蓮市福建街436號

時間｜15:00–00:00(週二三休息)

和嶼 Peace Isle

和嶼是花蓮一間相當有質感的酒吧，整體呈現簡約時尚風，吧台區簡潔明亮，架上整齊排列著各式各樣的酒，看起來十分療癒，酒單從淡到濃主要分為三大類，另有許多創意調酒，並提供無菜單調酒，依個人喜好客製化。有別於多數人對酒吧熱鬧嘈雜的印象，和嶼 Peace Isle是寧靜而輕鬆的，非常適合在這裡悠閒的小酌一下，享受清幽的夜晚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / IG@hirobork 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

圖 / IG@91.alcohol 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

地址｜花蓮縣花蓮市光復街80號1樓

時間｜19:00–01:00(週一二休息)

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