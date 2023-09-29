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環島必訪美景！ 花蓮海岸公路上的絕品「豐濱鄉大石鼻山」

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

布魯環島燈塔GO的第五天下午來到花蓮縣的豐濱鄉大石鼻山，這是一座屹立在海岸公路與太平洋之間的小小山頭，但是因為山勢夠凸出，登上山頂可以享用360度環景視野，東是太平洋的無垠波瀾，西是海岸山脈的崇山峻嶺，交會在磯崎海岸線上向南北延伸而去，親不知子斷崖、芭崎海濱的壯麗景觀，都在山頂的展望中。

距離上一次上大石鼻山，已經是15年前了，因此布魯這回特地再走一趟，仍然為了那山海的壯闊而振奮不已，這真是花東海岸線上的絕品啊！

東管處設立的導覽牌，布魯是由北停車場（磯碕船澳旁）出發，順時針方向繞O形回到原點。

北停車場（磯碕船澳旁）有一座涼亭，即使不上大石鼻山，到這涼亭吹風看磯崎海灘也很棒。

由北停車場登山口上行，記得不時要回望，時時都有好景值得欣賞。

大石鼻山步道一開始就有長階，不過不用走很久，不要被嚇到了。

由中途的觀景台下瞰磯崎海灘，看著淺淺的波浪緩緩的湧向海灘，隔著海灣的對面就是的芭崎、水璉和牛山海濱，又是一幅美麗風光。不過，美麗的景觀之下暗藏著一個危機，磯崎海灘正在逐漸縮減了。

步道的最高點，也是登頂前的叉路口，要攀登大石鼻山頂轉入土徑，純走步道賞景的朋友，續走石板步道。

轉入往大石鼻山頂的小徑十分原始，而且得要陡登攀爬一段岩石小徑，不適合一般遊客。

大石鼻山頂由數顆巨石組成，海拔70公尺，沒有基石。

15

登上大石鼻山頂，享有360度的展望，可以用更高的角度下瞰磯崎海灘。

向南則可以看到台９省道蜿蜒海濱，及整個磯崎村落。

由大石鼻山頂下來後回到步道，續向南走去。

大石鼻山展望最好的第二涼亭，在這裡吹風賞景，會讓人想賴著不走。

第一、第二涼亭之間的木棧道是全程最美的路段。

第一涼亭看海最棒，也很適合在這裡殺時間。

第一涼亭擁有向南的180度角視野，下瞰磯崎村落、海邊的養殖池，然後視線順著海岸公路延伸到南端突立的親不知子斷崖，右側是高聳的海岸山脈，相對著左側的浩瀚太平洋，組合成一幅令人振奮的壯闊山海景觀。

之後順著石板階梯向下，再轉木棧階梯就可以到達南登山口。

步道南側登山口，有停車場及洗手間。布魯再由此沿著公路走回北登山口，結束大石鼻山行程。

PS：2008年7月的大石鼻山，步道經過整修，慶幸山容海景沒有太大的改變。

布魯便利貼

大石鼻山

位置：花蓮縣豐濱鄉磯崎濱海遊憩區旁

山岳資訊：海拔70M，森林三角點，基石已遺失。

路線資訊：由南或北登山口走到步道最高處，再下到另一登山口，循公路返回，O形約1公里，落差70公尺。

交通資訊：直接導航大石鼻山，可至南登山口；導航磯崎沙灘，可以北登山口。兩個登山口都有停車場。南登山口停車場旁有洗手間。

順遊景點：磯崎海灘

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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