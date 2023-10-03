別小看它！小燈塔也能登上國際舞台 「成功燈塔」夜晚亮燈溫暖討海人

作為海面航行指引的發光建築物，一般分為燈塔與燈杆兩種，區別在於塔高、光程與建築本身的構造，燈杆算是小型的燈塔，但與燈塔同樣肩負指引航行的重責大任。

日治時期的1932年，為了東海岸海上怍業船隻的安全，在成功鎮新港漁港堤防底建造一座小型燈塔，稱為新港燈竿。1980年政府延伸漁港航道出口的防坡堤長度，並在出口防坡堤兩端設立新的標示燈杆，於是原本的新港燈杆曾一度計畫廢除，經過當地漁民爭取才保留至今。畢竟作為指引海上船隻的燈塔，與港口航道標示的標示燈杆功能不同，成功海域上的航隻看到新港燈杆的閃白燈，心裡踏實穩定的感覺是無可取代的。而在2010年，新港燈杆獲得國際燈塔協會定位為國際燈塔，更加提高新港燈杆的地位，小燈杆也與躋身大燈塔之列，新港燈杆終於揚眉吐氣了。

布魯下午4點到達新港漁港，發現這真是東海岸數一數二的大型漁港，光從漁港外圍走到航道出口的燈塔就要走好久，但邊走邊拍，欣賞漁港風情，也不覺得累。找到燈杆時，覺得它真是一座小巧可愛的燈塔，白色圓渾的塔身頂著一支水泥燈杆，卻是討海人出海後最想見的建築物。布魯忽然想看它發光的樣子，於是在附近徘徊守候到6點多，終於燈杆閃耀起白色的光芒，雖然沒有萬丈，卻讓整個漁港在逐漸黯黑的夜色中，溫暖了起來。

不要小看新港燈杆，小小燈杆也是有屬於自己的辦公室，不過只能在門外參觀。

燈杆辦公室雖然方方正正，格局上卻也雅致。

參觀辦公室後再走下漁港，新港漁會大樓是一艘大船體，由停拍船隻的數量，可見成功新港漁港的規模在東部數一數二。

日曬魚乾，天然熟成。

漁船不只入港，還要上岸。

原來這些上岸的漁船都是等待刷補漆的，刷漆師傅說一艘漁船大概兩三年就要上岸刷一次漆防水。

布魯造訪成功漁港時，西邊天空有大片雲層，但偶有雲隙光穿出，頭頂的天空則有縷縷的棉花雲。

成功漁港的防波堤上有３支燈杆，由左至右分別是新港燈杆、漁港航道左側標示燈、漁港航道右側標示燈。

標示燈通常設在漁港出入航道海堤最前端，出港方向左邊的會刷成紅色，發出紅色光，右側的會刷成綠色，發綠色光。

同樣是燈杆，但功能不同，標示燈標示進出漁港航道，而新港燈杆的白色燈在指引海面船隻方向。

新港燈杆下方是控制室，原本曾降級成標示燈，刷成紅色，還好最後登錄成國際燈塔，刷成燈塔常見的白色。

新港燈杆光程雖然只有7海浬（將近13公里），卻是東海岸很重要的航行指引。

成功漁港的南側防坡堤超級高，可想見這裡在颱風由東南方颳過來時的風浪威力。

然而在風平浪靜時，天空和海面卻是如此的靜好。

南側防坡堤頂，是下瞰漁港的最好位置。

人小志氣大，燈小也不減它的抱負。

本來布魯只想拍燈杆，後來看看天色已晚，臨時決定拍漁港燈杆的夜景，所以在燈杆附近閒晃了一個多小時。

漁港對面的海洋環境教室，是東管處在成功的重要遊憩、教育場所。

由海洋環境教室回望南側堤防，壁上畫的是此處常見的漁種。

布魯在等待時還一度擔心燈杆會不會亮燈，釣客大哥說：安啦，到時它就會亮了。果然⋯⋯

小燈杆的白燈，果然是海面上看過來最美而明亮的，指引漁民們溫暖回家的方向。

布魯便利貼

成功燈塔（新港燈杆）

位置：台東縣成功鎮新港漁港防坡堤上（辦公室在漁港上方的民恆路6號）

始建年代：1932年

燈塔諸元：塔高7M/ 燈高13M/ 光程12.5浬

特色：雖然小卻還是屬於國際燈塔

收費：免費參觀（辦公室不開放）

開放時間：無限制（辦公室不開放）

交通資料：

自行開車：直接導航新港燈塔，防坡堤較寬處可停車。

大眾運輸：建議自行開車前往。

順遊景點：三仙台、石雨傘。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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