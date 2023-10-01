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海水迷人的藍！ 台東海岸踏浪「金樽海灘、金樽陸連島」C形優美弧線海灘

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

布魯車行經過台東金樽休息區，已經快到中午時分，在休息區內的販賣部點了鬆餅咖啡，坐在觀景台內享用，佐以俯瞰的美麗海景。忽然看到北方海邊有一座陸連島，對這樣的地形景觀，布魯一向很有興趣，午餐後立馬前往造訪。

由地圖上判斷到金樽陸連島，要先找到金樽漁港，果然由省道彎彎拐拐抵達金樽漁港時，看到堤防上漆著金樽沙灘字標，再轉了幾個彎才到路底的停車空地。

走下海灘時，布魯立刻心喜來對了，這是一道C形優美的弧線海灘，這天天氣太好，風微微輕拂，浪淺淺撫向沙灘，即使在正午走在絕對曝曬的大太陽下也不覺心浮氣燥。海灘的盡頭就是陸連島，陸續登上第一、第二礁岩，找到隱藏在海角的黑貓，再微攀岩登上岩頂，環顧海景，深淺有致的藍舖滿四方，布魯愛極了這樣的開闊。

布魯由台9線海岸公路北上，至金樽休息站休息吃簡單午餐，在休息站觀景涼亭向下俯瞰，剛好看到金樽陸連島及金樽海灘，當下決定前往一探。

由停車處下到海邊，就是一道美麗的弧線，這是金樽海灘。

天氣穩定時，金樽海灘的浪淺淺的，很適合踏浪漫步，但游泳可能有風險。

走完３００公尺的海灘，就到了金樽陸連島，在退潮時整條沙道會顯露出來，這是過了沙道回拍的樣子。

陸連沙道的兩側海灘浪平清淺，海水是迷人的藍。

由沙道上向陸連島看去，已經可見貓洞。

陸連島分成兩個部分，第一礁岩是最容易抵達的，但要前進到貓洞所在的第二礁岩，需要天時地利。

第一礁岩與第二礁岩間的通道在滿潮時會全部淹沒，而且水深礁岩銳利，切勿強行通過。退潮時，通道會浮現，跳石即可通過，但仍要十分小心。

登上陸連島第二礁岩，可以看到更美的景觀。海面太平靜，水太清澈，會讓人很想下水，但這裡的水深超過人高，而且很有危險性。

到達陸連島最具代表性的景觀--貓洞，這是天然的海蝕洞。

貓洞像極了用大貓當模子製造出來的洞穴。

貓洞上方的礁岩是陸連島最高處，但要攀一下一層樓高的礁岩才可以登上岩頂。

登上岩頂就可以享有３６０度的海景，怎麼拍都美。

回程途中遇到一對情侶也想到貓洞，布魯建議經由跳石通道的路線，但這位帥哥偏偏想帶正咩走水路。

情侶真的脫鞋下水了，但不久就退回來了，因為水太深，水裡的礁岩太銳利。

回程再欣賞一次金樽海灘，仍然十分美麗迷人。

一位陽光帥哥帶著兩個小孩來沖浪，原來金樽海灘也是沖浪的好地方。

布魯便利貼

金樽海灘、陸連島、貓洞

位置：台東縣東河鄉金樽漁港旁

收費：免費

開放時間：無時間限制，但陸連島及貓洞要在退潮時前往較安全

交通資訊：

自行開車：導航至"金樽沙灘:臨時停車區"，會先經過金樽漁港，再循金樽沙灘指標至路底，即至金樽海灘，再步行300公尺海灘抵達陸連島。

大眾運輸：建議開車前往。

注意事項：

1.由停車區至陸連島全程曝曬，務必做好防曬準備。

2.前往陸連島最好在退潮時前往，尤其到貓洞最好在乾潮跳石通道浮現時，若涉水通過具有一定危險性。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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鬆餅 咖啡 公路 台東旅遊 海灘

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