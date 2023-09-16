日夜都精彩！ 宜蘭「YA！傳藝」秋日派對9/23登場 市集、燈景、光舞秀集合

今秋，宜蘭傳藝園區以另一種迷人角度，帶來最 chill 的秋日派對！ 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】撫茶香手抄紙、舟遊月河秘境，秋日餘韻繚繞再三；千年工藝跨界日常配飾，再掀緙絲新浪潮；由日而夜，從傳統經典轉換微醺面貌，輕歌漫遊於光影迷霧。就在今秋，宜蘭傳藝園區以另一種迷人角度，帶來最chill的秋日派對！

全聯善美的文化藝術基金會與交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處攜手舉辦「YA！傳藝」活動，啜飲了秋日風光，結合宜蘭傳藝美景燈景、踩街演出、餐車市集、手作體驗與螢光餐桌，在宜蘭最美麗的河畔旁，帶來一段有吃有喝、有歌有舞、有日有夜的美好時光。

▲此次與野餐界領導品牌「璐露野生活」攜手推出異國風格的餐車市集。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

螢光餐桌、DJshow、光舞表演 給你最潮的宜蘭傳藝 「YA代表歡呼愉悅、秋野野火與夜間美景，呈現宜蘭傳藝最潮的模樣！」全聯善美的文化藝術基金會表示，九月入秋氣候宜人、最適愜意出遊，宜蘭傳藝園區每日除了有踩街表演及百項手作體驗，九月還有限定的街頭遊藝互動演出，周末六、日更特別規劃「YA！傳藝」、「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮等活動，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺品嚐最豐富的傳藝好滋味，透過多層次的五感體驗，邀請大家感受「日夜皆精采、Chill遊傳藝」的新潮印象，限定活動錯過不再！

▲野味市集結合多種異國風味美食餐車及微醺飲品。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

「YA！傳藝」系列活動橫跨九月周末，包含秋野工作坊、異國餐車、DJ show、DJｘ傳統音樂跨界演出、極光之翼光舞表演、餐車市集、微醺時光、螢光餐桌、童趣YA市及夜間燈景，想一睹宜蘭傳藝最潮的日夜丰采，千萬別錯過9月23日的主秀活動，只要購買宜蘭傳藝園區門票（普通票150元、縣民票100元）即可入場，17:00後則免費入園，最新活動訊息請參閱「宜蘭傳藝園區」官網及FB粉絲專頁。

▲螢光派對由藝想台灣劇團以演譯光之絕美的「極光之翼」震撼開場！ 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

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