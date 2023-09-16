快訊

「天竺鼠車車」原型萌寵病逝 飼主慟曝「努力到最後」：是我自豪的兒子

高雄夫妻命案冤死…管理員揭凶嫌曾控噪音 當天被害人全家外出度假　

直播／農業部公布專案進口雞蛋流向 共將封存銷毀5402萬顆

關掉鬧鐘、說走就走！盤點5家「特色宜蘭民宿」推薦，來場隨興、放鬆身心靈的小旅行

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@bean1_17、@coffee.corner__
圖／IG@bean1_17、@coffee.corner__

距離台北車程約一個半小時的宜蘭是許多人在度假時的首選，既不用花太多時間在交通上，又可以享受不同於都市的休閒鄉村生活步調，就算是休假臨時起意，想來場說走就走的小旅行也沒有問題。今天要介紹的5間宜蘭旅宿，各有不同的風格，還沒想好假期要到哪裡玩的話，不妨參考看看。

宜蘭住宿推薦

松風文旅

圖／IG@bryan_sunmomooooooooo.japan
圖／IG@bryan_sunmomooooooooo.japan

距離羅東車站約10分鐘的松風文旅交通相當便捷，距離羅東夜市等景點也不會太遠，就算是搭乘大眾運輸工具也能輕鬆抵達。松風文旅在設計上融入了紙文化元素，可以在飯店看到精美逗趣的瓦楞紙藝品。飯店的房型多元，也有露天泳池、親子館等設施，相當適合全家大小一同前往，享受愉快的親子之旅。

圖／IG@wowshoppingqueen
圖／IG@wowshoppingqueen

地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

連絡電話：03 965 2111

調色盤築夢會館

圖／IG@kira_kuo
圖／IG@kira_kuo

就如其名，「調色盤築夢會館」內的設計就像是調色盤一樣五彩繽紛，每一間房型的風格都不太一樣，有不同的主題、不同色調，不論是喜歡熱情的紅色、柔和的暖色、舒服的藍色，可以選擇自己喜歡的房型入住，感受在色彩在空間之中展現的魅力。民宿內提供的餐點也都是使用在地食材，將宜蘭的美味端上桌供旅客品嚐。

圖／IG@kira_kuo
圖／IG@kira_kuo

圖／IG@kira_kuo
圖／IG@kira_kuo

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段261巷75弄26號

連絡電話：0913 006 559

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

圖／IG@potato_eats_alot
圖／IG@potato_eats_alot

萬豪國際旗下品牌經營的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」是宜蘭首家國際連鎖品牌酒店，飯店獨樹一格的設計，取自宜蘭地區日式溫泉建築群的意象，以現代的風格重新詮釋了日式的「禪」。除了吸引人的外觀之外，飯店內也有游泳池、溫泉、三溫暖等豐富的休閒設施可以讓大家放鬆身心靈，在入住的期間洗滌平日的匆促繁忙。

圖／IG@potato_eats_alot
圖／IG@potato_eats_alot

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

連絡電話：03 923 2111

鬧鐘關掉 Alarm Off

圖／IG@bean1_17
圖／IG@bean1_17

「鬧鐘關掉」是許多人一到假日最期待的事。位於五結鄉的這間民宿說出了大多數人的心聲，為了讓來這裡住宿的旅客可以好好睡一覺，民宿最晚可以在13:00退房，可以放心關掉鬧鐘，睡到自然醒之後，再開始一天的旅程。民宿內以簡約工業風搭配各種精心挑選的物件，營造出舒適放鬆的生活感，來到這裡，可以好好睡上一覺，再用飽滿的精神來體驗宜蘭。

圖／IG@peiii____
圖／IG@peiii____

圖／IG@bean1_17
圖／IG@bean1_17

地址：宜蘭縣五結鄉利澤西路6之6號

連絡電話：0911 066 793

櫻悅景觀渡假別墅

圖／IG@coffee.corner__
圖／IG@coffee.corner__

靠近太平山國家森林遊樂區的「櫻悅景觀渡假別墅」，可以居高臨下眺望蘭陽平原以及周圍的茶園美景，每到了櫻花花季，更是吸引喜歡賞花的遊客慕名而來。這裡也是台劇「那一年的幸福時光」的拍攝場景之一，民宿內有幾種不同的房型可以選擇，每間房型各有特色，其中「峇里風情兩人房」中更是有戶外山泉池可以一邊泡澡、一邊飽覽四周美景，在大自然的環抱之下享受假期。

圖／IG@coffee.corner__
圖／IG@coffee.corner__

圖／IG@coffee.corner__
圖／IG@coffee.corner__

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號

連絡電話：03 980 2002

延伸閱讀>>宜蘭冬山景點｜發現宜蘭新秘境！盤點8處最新冬山景點，新版伯朗大道你去過了嗎？

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 酒店 美景

延伸閱讀

鐵道與林蔭之間的書店 文化部創新書市出走戶外邀讀者

一位外國人畫宜蘭「艾蘭心」把蘭陽四季化成筆下女神

露營車佔據漁港烤肉打牌超誇張 宜蘭南澳安檢所驅離

宜蘭工策會總幹事、農業處副處長接連病逝 讓人不捨

相關新聞

關掉鬧鐘、說走就走！盤點5家「特色宜蘭民宿」推薦，來場隨興、放鬆身心靈的小旅行

距離台北車程約一個半小時的宜蘭是許多人在度假時的首選，既不用花太多時間在交通上，又可以享受不同於都市的休閒鄉村生活步調，就算是休假臨時起意，想來場說走就走的小旅行也沒有問題。今天要介紹的5間宜蘭旅宿，各有不同的風格，還沒想好假期要到哪裡玩的話，不妨參考看看。

還原龍蝦本蝦！宜蘭也有「四盎司龍蝦堡」蝦頭蝦尾都看得到 爆滿蛋沙拉＋鮮甜龍蝦肉令人口水狂流

龍蝦堡旋風吹到宜蘭！接續麥當勞螯龍蝦堡及高雄爆紅龍蝦堡熱潮，宜蘭也出現「四盎司龍蝦堡」，這回還附上龍蝦頭及龍蝦尾，直接在沙拉堡上還原一隻大龍蝦，不僅讓人垂涎還超吸睛，而且這份龍蝦堡還有附贈現炸脆薯及紅

永續森林五感療癒！ 「頭城農場」體驗健行種樹、產地餐桌生態遊程

從頭城烏石港驅車上山，約莫五分鐘車程即可抵達上百頃土地的頭城休閒農場，擁有教育界背景的創辦人卓陳明「卓媽媽」，民國68年創業時，初心即為打造一座「阿嬤的家」，把園區豐富的生態與資源轉換成寓教於樂的學習遊程，重現農村溫暖美好的生活價值。

發現宜蘭新秘境！盤點8處最新冬山景點，新版伯朗大道你去過了嗎？

地區的命名方式，其實都是其來有自，像是你知道宜蘭縣冬山鄉的名字，其實是因為境內有座形似「冬瓜」的小山，因而得名嗎？舊稱「冬瓜山」的冬山鄉，有廣興溪和冬山河兩大河川流經，不只孕育出宜蘭好米，更有著多處值得探訪的秘境景點，等待大家去認識及挖掘。現在，就跟著我們的腳步，一起探索冬山鄉吧！

花蓮台東腳踏車「懶人行程包8選」 賞花海、尋秘境、慢療癒都能滿足

最節能綠色減碳的玩法，重新定義花東縱谷，騎乘單車暢遊花東山水風景，用最剛好的速度，捕捉縱谷最美的景色，電輔車神支援，用最省力的方式騎乘，從新城到鹿野；從海岸美景到部落美味，以及一年一度的金針花海/熱氣球盛宴，在地嚮導帶路，來趟有深度的綠色文化之旅。

花蓮遊升級版！化身美人魚學自由潛，探索溪流＆海洋；住遠雄悅來享池畔派對，海洋公園一票玩2天

根據Booking.com公布的2023「旅客評分卓越獎」榜單，花蓮勇奪全球最好客城市第2名，這是花蓮首次奪得此殊榮。那麼去花蓮該怎麼玩？是和伙伴探訪海洋與溪流，還是與家人同享水世界狂歡和舒適飯店假期

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦