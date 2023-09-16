關掉鬧鐘、說走就走！盤點5家「特色宜蘭民宿」推薦，來場隨興、放鬆身心靈的小旅行

距離台北車程約一個半小時的宜蘭是許多人在度假時的首選，既不用花太多時間在交通上，又可以享受不同於都市的休閒鄉村生活步調，就算是休假臨時起意，想來場說走就走的小旅行也沒有問題。今天要介紹的5間宜蘭旅宿，各有不同的風格，還沒想好假期要到哪裡玩的話，不妨參考看看。

宜蘭住宿推薦

松風文旅

圖／IG@bryan_sunmomooooooooo.japan

距離羅東車站約10分鐘的松風文旅交通相當便捷，距離羅東夜市等景點也不會太遠，就算是搭乘大眾運輸工具也能輕鬆抵達。松風文旅在設計上融入了紙文化元素，可以在飯店看到精美逗趣的瓦楞紙藝品。飯店的房型多元，也有露天泳池、親子館等設施，相當適合全家大小一同前往，享受愉快的親子之旅。

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地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

連絡電話：03 965 2111

調色盤築夢會館

圖／IG@kira_kuo

就如其名，「調色盤築夢會館」內的設計就像是調色盤一樣五彩繽紛，每一間房型的風格都不太一樣，有不同的主題、不同色調，不論是喜歡熱情的紅色、柔和的暖色、舒服的藍色，可以選擇自己喜歡的房型入住，感受在色彩在空間之中展現的魅力。民宿內提供的餐點也都是使用在地食材，將宜蘭的美味端上桌供旅客品嚐。

圖／IG@kira_kuo

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地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段261巷75弄26號

連絡電話：0913 006 559

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

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萬豪國際旗下品牌經營的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」是宜蘭首家國際連鎖品牌酒店，飯店獨樹一格的設計，取自宜蘭地區日式溫泉建築群的意象，以現代的風格重新詮釋了日式的「禪」。除了吸引人的外觀之外，飯店內也有游泳池、溫泉、三溫暖等豐富的休閒設施可以讓大家放鬆身心靈，在入住的期間洗滌平日的匆促繁忙。

圖／IG@potato_eats_alot

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

連絡電話：03 923 2111

鬧鐘關掉 Alarm Off

圖／IG@bean1_17

「鬧鐘關掉」是許多人一到假日最期待的事。位於五結鄉的這間民宿說出了大多數人的心聲，為了讓來這裡住宿的旅客可以好好睡一覺，民宿最晚可以在13:00退房，可以放心關掉鬧鐘，睡到自然醒之後，再開始一天的旅程。民宿內以簡約工業風搭配各種精心挑選的物件，營造出舒適放鬆的生活感，來到這裡，可以好好睡上一覺，再用飽滿的精神來體驗宜蘭。

圖／IG@peiii____

圖／IG@bean1_17

地址：宜蘭縣五結鄉利澤西路6之6號

連絡電話：0911 066 793

櫻悅景觀渡假別墅

圖／IG@coffee.corner__

靠近太平山國家森林遊樂區的「櫻悅景觀渡假別墅」，可以居高臨下眺望蘭陽平原以及周圍的茶園美景，每到了櫻花花季，更是吸引喜歡賞花的遊客慕名而來。這裡也是台劇「那一年的幸福時光」的拍攝場景之一，民宿內有幾種不同的房型可以選擇，每間房型各有特色，其中「峇里風情兩人房」中更是有戶外山泉池可以一邊泡澡、一邊飽覽四周美景，在大自然的環抱之下享受假期。

圖／IG@coffee.corner__

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地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號

連絡電話：03 980 2002

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