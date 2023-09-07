發現宜蘭新秘境！盤點8處最新冬山景點，新版伯朗大道你去過了嗎？

地區的命名方式，其實都是其來有自，像是你知道宜蘭縣冬山鄉的名字，其實是因為境內有座形似「冬瓜」的小山，因而得名嗎？舊稱「冬瓜山」的冬山鄉，有廣興溪和冬山河兩大河川流經，不只孕育出宜蘭好米，更有著多處值得探訪的秘境景點，等待大家去認識及挖掘。現在，就跟著我們的腳步，一起探索冬山鄉吧！

宜蘭冬山景點推薦

心心農家樂

宜蘭除了斑比山丘和張美阿嬤農場之外，在冬山鄉的「心心農家樂」，可說是在地人才知道的隱藏版景點！在心心農家樂，可以與兔子、小鹿、小羊、小豬、天竺鼠等可愛小動物近距離接觸，除此之外還有沙坑、滑梯、小河等設施，尤其河道的水不深，夏天很適合帶小朋友前來玩水消暑，而大人光是泡腳就足夠清涼！

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地址｜宜蘭縣冬山鄉鹿埔路535巷51號

電話｜0938 067 171

營業時間｜09:00-17:00

仁山植物園

「仁山植物園」的前身是一個造林苗圃，後來逐漸轉型為兼具休閒、生態與教育的植物園，是宜蘭在地人假日踏青的好去處。園區主要分為東方庭園植物展示區、西方庭園植物展示區、大航海外來植物展示區和低海拔森林產業展示區，其中又以伊麗莎庭園和法蘭西庭園吸引大批遊客，復古紅磚牆上有植物攀爬，還有雕像、水池等歐式庭園造景一一映入眼簾，沒想到不用門票，就能享受到如此美好的畫面。

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地址｜宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路500號

電話｜03 958 5991

營業時間｜08:00-17:00

內山休閒茶園

台灣茶飲風潮盛行，但你可曾背著竹簍、戴著斗笠，嘗試過親手採茶呢？位在中山休閒農業區的「內山休閒茶園」，以自作自售茶葉與種植柚子樹為主，現在更發展出採茶樂、柚樹認養、茶葉香酥脆製作、柚花養生擂茶DIY等豐富活動，可以體驗從採茶，接著進行清洗、晾乾、油炸等步驟，最後品嚐由自己摘採並烹飪而成的茶葉香酥脆，相信大人、小孩都能在這裡玩得開心。

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地址｜宜蘭縣冬山鄉中山路688巷23號

電話｜03 958 1905

三奇美徑

冬山鄉三奇村以稻米為主作，至今仍完整保留著令人心曠神怡、平凡而珍貴的鄉間模樣，而在這邊有條長約兩公里，寬度約五公尺的「三奇美徑」，無論是綠油油一片稻田，還是收割前的金黃色稻浪，不同時期前來都可以欣賞到各自美麗的風景，也因此三奇美徑被稱為「冬山伯朗大道」呢！

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地址｜宜蘭縣冬山鄉三奉路77號

邱比準 Cupishoot 射擊博物館

「邱比準 Cupishoot 射擊博物館」以射擊為主題，從室內到戶外皆有關卡，特別適合揪朋友或家人們一起闖關，揮灑汗水。館內展示鐵箭、石箭等文物，訴說著人類狩獵採集的演進，還有憤怒鳥、空氣砲、射箭、射飛盤、射鏢槍、射橡皮筋槍、電子飛靶、籃球機等多種遊戲，其中最值得一提的是，在戶外有個高四公尺的金屬靶，是絕對不能錯過的項目喔。

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地址｜宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

電話｜03 950 7110

營業時間｜09:00-17:00

武淵水火同源

「武淵水火同源」位於國道五號高速公路橋下，這裡由於地底下的天然湧泉夾帶沼氣，且終年不歇，因此才有火從水中源源不絕的奇景。而現在的武淵水火同源，已重新規劃並打造成親子公園，增設了人工草皮、滾輪式滑梯、攀爬網和泡腳池等設施，也因為公園位置就在橋下，所以就算是雨天也能繼續玩耍，很受到當地居民的歡迎。

圖／IG@eloko

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地址｜宜蘭縣冬山鄉武淵路103號

梅花湖風景區

因湖泊外型與梅花相似而得其名的「梅花湖風景區」，三面環山，設有全長約四公里的環湖道路，很多人會選擇租協力車或直接乘船遊湖，悠閒地欣賞湖光山色。另外，梅花湖具有農田灌溉和水資源涵養和的功能，有機會的話你還能看到白頭翁、松鼠、台灣獼猴、大冠鷲等動物現身，盡情地享受大自然！

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冬山河生態綠舟

「台版魔戒洞窟」在這裡！結合綠色旅遊、友善生活與環境教育的「冬山河生態綠舟」，佔地約16公頃，是與冬山河成一體的森林公園，內有景觀橋、展望亭、獨角仙復育區、蝴蝶步道、獨木舟遊憩站等等，而許多人都是為了體驗生態綠舟遊船前來。搭船緩緩駛入神秘水道，便能看見有如魔戒洞窟般的仙境，當陽光灑下來更是絕景，絢爛奪目。

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地址｜宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

電話｜03 959 1314

營業時間｜08:00-18:00

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