花TIME！四季花卉來報時 花蓮太平洋公園百花齊放

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花蓮玉里赤科山金針花季，美景紛呈。　圖：shutterstock／來源
花蓮玉里赤科山金針花季，美景紛呈。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年8月至10月正值花蓮玉里赤科山及富里六十石山的金針花季，縣長徐榛蔚歡迎全國遊客及鄉親們到花蓮，除了到南區欣賞季節限定的金針花美景外，從8月22日（農曆七夕）起，更在可以在花蓮市的太平洋公園南濱段欣賞＜花TIME＞四季花卉來報時！

每天從下午6點起至晚上10點止，＜花TIME＞以花蓮一年四季不同花卉的幾何影像，透過12米高的圓形LED屏幕來詮釋在地的花卉與花語；除了每整點跟半點報時外，更描繪出「花卉與時間對話」的現實呈現，並展現花蓮作為「幸福花蓮、花園城市」的意象。

▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《鳳凰花－金色之戀》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《鳳凰花－金色之戀》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府觀光處表示，本次＜花TIME＞與在地青年藝術總監何心佑合作，以萬花筒的動畫方式呈現花卉綻放的百變姿態，將花蓮12個月份的花卉「種」在時鐘裡，讓民眾在花蓮市太平洋公園南濱段可以跟著影片中隨四季變化的音樂節奏，一次欣賞12種不同花卉與花語，例如3月份的柚花代表團圓吉祥、4至9月的百合代表永遠幸福、8至10月的金針花代表親情忘憂、9月的韭菜花代表奉獻希望等。

▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《金針－親情忘憂》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《金針－親情忘憂》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

全國遊客及花蓮鄉親們只要到太平洋公園南濱段，每天晚間6點起至10點為止每整點及半點欣賞＜花TIME＞報時演出，也為花蓮市區增添了最新的觀光景點，讓世界走進花蓮，欣賞花園城市的多變樣貌！觀光處也表示，遊客可趁到訪花蓮的賞花行程中，抽空帶著家人與佳人來花蓮市太平洋公園南濱段走走，除了能漫步在緊鄰海岸的自行車步道欣賞遼闊的太平洋景致外，更能參觀＜花TIME＞的精彩演出，同時也能放慢腳步享受「慢．精品．花蓮」的魅力，沉靜心靈與大山大海對話，感受花 TIME的靚彩魅力。

▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《風鈴木－再回來的幸福》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲＜花TIME＞LED投影萬花筒動畫－《風鈴木－再回來的幸福》。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

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