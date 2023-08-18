花蓮超優質寵物友善民宿！療癒山景木造屋、動物親子莊園兩種風格一次收藏

跟著 我是女友陳阿容 於 2023-03-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 大邱骨道 | 韓式鍋物 【花蓮美食】、182 (詳情時間請參考IG及臉書資訊)、梯田山民宿 。

忙了大半年都沒有空上來更新遊記，今天總算抓到一些時間，可以來分享一些行程❤️這次要分享的，是我在台灣私心最喜歡、覺得對毛孩最友善、剛好離北部還不算太遠，我們最常帶阿美去玩的花蓮！不知道大家有沒有聽過「花蓮的土地會黏人」這樣的說法，我覺得我就是深深體會到的那個人🥰

因為去過好多次花蓮，應該可以分個兩篇以上來介紹。這篇先抓出幾個花蓮好住的、好吃的、漂亮的點分享給大家。如果認真看照片，應該會發現這篇的時序拉得很長，春夏秋冬都囊括了，從我長頭髮記錄到剪短，又慢慢留長；兩間民宿還都是二訪過的精選，所以照片包含了兩次旅程，喜歡的足跡太多太多，希望大家也喜歡！

第 1 天

大邱骨道 | 韓式鍋物 【花蓮美食】 | 1 小時

#環境

大邱骨道的「大邱」是來自韓國的地名。這家店位於花蓮商校街上，附近停車比起市中心方便許多，路上就有不少停車格。店內整體環境很舒服，桌距頗大，也有包廂，很適合聚餐。木製裝潢與暖黃燈光，也增添了一些古樸的美感。廁所同樣讓我印象深刻，乾淨美觀之外，還有許多貼心備品哦。

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#餐點

店內主打血月鍋、骨道鍋。我們兩人點了大邱血月鍋，看起來很浮誇澎湃。肉肉山裡，是紮實的青菜堆（我們的鍋已經去除洋蔥了😤），個人覺得湯底算不錯（濃淡可依據自己的口味減少醬料或加湯），當天吃到肉品也好吃！

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除了小菜可以無限續很棒，甜點、酒水也是應有盡有。我們兩人點了水梨＆葡萄氣泡水。雖然很俗，但這還是我們第一次喝到韓式的水果氣泡水，口味清新好喝、裡頭還有果肉，好喝啊～（果汁寫這麼多好荒唐）我們用餐當天，甜點只有紫米紅豆湯，覺得比較可惜。

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#寵物友善

狗狗需有籠子或推車可入內；室外有一些階梯，可能會需要搬一下推車，大家可以自行斟酌，有壯漢幫忙再前往好了🤣。

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地址：花蓮縣花蓮市商校街50號

182 (詳情時間請參考IG及臉書資訊) | 1 小時

#環境

沈醉182在花蓮市區的巷弄內，店面潔白清新，感覺像是走在日本鄉間小路會遇到的日系感小店。182的名字應該是來自地址，簡單明瞭也好記。

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店內明亮寬敞，木質系的桌椅看了好舒服。如果抬頭一望，還可以看到小木屋樑柱，直的、橫的相互交錯，撐起這整個家的空間。

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我特別喜歡店內的巧思，有外面看不到的一抹質感藍，藍得很隱晦，但卻一秒就入了我的眼，還有一面延伸空間感的鏡子，再配上耳裡傳來輕輕柔柔的音樂，名符其實是間讓人沉醉的店。

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#餐點

我點了「紅烏龍派對蛋糕」和「柚香菊花茶」，兩者都是搭配得特別卻和諧的品項。

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蛋糕體濕潤，奶油的份量恰到好處，加上每一口都吃得到精心安排好的水果果肉，每一口都吃得到茶香，好像在喝茶一樣，香而不膩口。連阿美拔不是太愛甜點的人，都稱讚蛋糕茶味極香，好好吃。

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柚香菊花茶喝起來意外和諧，這是我第一次喝到這樣的搭配，平常這兩者對我來說是分開的個體。我覺得柚子茶喝起來是主體，酸甜清香，而菊花淡雅的味道，柔和地提升了整杯飲品的層次。然後，顏值也是不開玩笑的，湯色輕透，很誘人對吧！

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#感受

老闆給我的感覺有禮且溫文儒雅，闆娘則是個非常氣質而溫暖的人，聊了一下天，才知道他們家養了兩隻貴賓，同樣都是愛狗狗一族的。分享我們在花蓮的行程，也聊了一下彼此的感受，過程開心而療癒，這是一間讓人舒服的店，有再到花蓮絕對想二訪。

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#寵物友善

毛孩牽繩可落地，不上椅（抱身上OK哦），不要影響其他客人即可 ◡̈* 期許大家共同維護友善毛孩的地方。

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地址：970花蓮縣花蓮市成功街182號

梯田山民宿 | 16 小時

#戶外區

梯田山深藏在山裡，上山時要經過十個拐彎，過程相當精彩😂上山後是一片幽靜，被森林包圍著的歐式小屋群，有一座很美的露台，可以眺望山下的田園村莊、以及對面那座山。

#房內

在梯田山裡，沒有電視，習慣追個劇的我們，本來還想著該怎麼度過漫漫長夜呢？但就在晚餐期間，和夥伴聊起天，舒心聽著故事，心裡滿滿感動，時間也過得飛快。洗澡時，沐浴乳＆洗髮精讓我很驚艷，這是第一次有備品讓我喜歡到回家買了一樣的（有夠荒唐🤭）。

初訪時遇到雨天，雖然雨水滴滴答答、窗外也有些窸窸窣窣的聲音，但可能是太平靜了，加上床鋪的大小和軟硬度很優秀，那天睡得很沉。那時我才知道，原來壓力被釋放之後，身體是知道的。不愛雨天的我，在這裡度過的雨天是那麼美。第一次造訪梯田山時，小管家們有告訴我，梯田山即將重新整頓一番。於是時隔不到半年，我懷著滿滿的期待，又來到這個讓我好生嚮往的地方。

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#二訪新設備

浴缸是房內的更新設備，讓原本就夠 chill 的氛圍加乘好幾倍！雖然住宿那晚，和夥伴們吃喝玩樂到好晚，還是堅持要拖著疲憊的身體泡個熱水澡，這座依著山壁的「個人露天澡堂」真的太讚了。

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夜間山林微微帶著寒氣，把自己浸入暖呼呼的熱水，最是舒爽。這裡聽得到蛙鳴鳥叫，無需播放音樂就自帶白噪音，能讓人無比平靜。偶爾，風輕輕吹，還會把樹葉帶離枝頭、落入水面。不需要營造，眼前景象就可以寫成詩。

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#露台更新

喔對了，那座梯田山每來必拍的露台，邊緣從原本的木製寬椅，變成了透明的玻璃，即使坐著也能看得清、看得遠，輕易就能把層層疊疊的梯田、山巒全數收進眼底。謝謝那幾日恰巧撥雲見日的好天氣，讓我們有機會感受千變萬化的梯田山。寫下這些文字的當下，依然能回憶起那時候的美好呀！

#房型＆房價

我們第一次住的是白石房，是離露台最近的房間，房內有個大的面山壁落地玻璃。後來二訪時，住的是有獨棟中有兩房的青石＆紋石房型。雙人房印象中是 9000 左右的價格(?)，抱歉時間有點久真的忘了。但是不同時間訂房，可能有不同的價格，建議直接到官網查詢最準確。

#毛孩友善規範

• 清潔費 1000 元、押金 1000 元（檢查 OK 會退）

• 每房上限小型寵物兩隻，大型寵物一隻

• 毛小孩不上床

• 毛孩不單獨留在房內

• 毛孩勿在室內便溺

#小小提醒

在滿滿十個髮夾彎的山裡，生活機能不便利；因爲與大自然和平共存，所以該有的昆蟲啊、各式生物，也同樣不會少，如果你是極度敏感害怕的人，請斟酌考慮🐛

（喜歡大自然的朋友會愛死😍）

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第 2 天

雲山水 | 1 小時

#環境

雲山水位於花蓮壽豐鄉，花東縱谷中央山脈與海岸山脈之間，占地約 24 公頃。才剛走進園區，我們就沉醉在眼前的美景了，層層疊疊的山巒松林，隨著季節變化，美極了！其中碧綠的夢幻湖，面積約 4 公頃，清澈可見裡面的小魚。

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走在森林間，真的不誇張，完全就像是歐洲明信片上的景緻，氣氛沉穩靜謚，加上附近充滿童趣、像城堡般的民宿，讓人彷彿置身於國外。阿美和麵茶奔跑、玩耍，隨風飄落的落雨松葉，就像羽毛一樣輕盈飄逸，隨時會飄到我們身上，連阿美的腳腳都帶滿了紀念品🐾😑在這裡，我們享受了一整個下午的親子時光，拍照拍到不想離開，因為這裡有我最嚮往的大自然景緻，超級推薦大家要來走走看看～

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#寵物友善

毛孩有牽繩就可以落地入內囉！

#注意事項

不過要注意的是，園區內仍有一些私人住宅及土地不對外開放，所以前來享受美景的同時，別忘了輕聲細語，並且要尊重居民的隱私喔！另外，有聽朋友說過這裡有超多小黑蚊，我自己是沒有遇到，不過大家前來可以可以事先做好防蚊準備。

定置漁場三代目 The Fishery | 1 小時

#環境

定置漁場位於花蓮市區巷弄內，剛開始知道他們家名號很大，也聽說過要排隊，但第一次去才真的見識到排隊的威力，那天晚上好不容易詢問到有位置，就帶著阿美和好友麵茶一起前往。店內的位置不多，空間算是很完善被利用了。藍色的牆面上，畫著大大的一隻魚，走進來很有身在海裡的感覺，和整間店該有的調性相當符合。

#餐點

印象中我和男友點了一晚招牌柚子胡椒麵（很有名），也點了一碗鮮魚美白湯，因為實在沒有頭緒要點什麼，結果兩碗都好吃！魚肉很鮮甜之外，湯頭少見的清新爽口，卻又不失該有的甜味！非常難得

#寵物友善

有推車可以入內，不過店內空間偏小，建議像我們這種小推車載入店用餐，不然可能會太多擁擠，店家也沒辦法幫忙騰出空間來了。

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地址：花蓮縣花蓮市建國路23號1樓

北濱公園 | 30 分鐘

北濱公園相當廣闊，是花蓮市區看海的好去處，這裡海岸線極美！除了有步道可以走走之外，這裡還有沙灘、排球場，很適合傍晚帶毛小孩來放風。沿途還設有許多涼亭，帶著毛孩還有地方能可以休息、遮蔽，非常貼心！

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地址：花蓮縣花蓮市

米拉夢地民宿 | 1 小時

「汪！」，「我叫 Lucia，她是 Luana」，「我叫 Dario」，這是和米家相遇的第一眼，充滿一個家該有的，滿滿的歡聲笑語。為什麼要二訪呢？因為第一次玩得不夠；這次要認真放鬆、認真享受。

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米拉夢地，義大利話是「看見山的地方」。在這座歐式莊園裡，舉目所及都能看見山，而這裡就像是個小天堂！能自在放鬆的享受這裡綠地、池畔，有狗狗、馬、羊、鸚鵡、狐獴、雞、鴨、烏龜，這次還加入了貓貓新成員。如果你也熱愛動物們，歡迎把這裡收入夢想清單。

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貼心不怕生，語言詞彙爆棚的孩子們，牽著我和阿美拔的手，領著我們介紹家中的成員，認識環境。米爸、米媽很有風格，很有想法，也相當健談，相處起來非常舒服，就像朋友一樣。雖然是新到訪客，但完全沒有生疏感。這裡真的能讓人感受到家的感覺。

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翻土、撿雞蛋、餵狗、遛馬、看鴿子、爬樹屋、盪鞦韆，我一直很難想像這樣的生活，可以道道地地在台灣看見。但在這裡真的讓一切都實現。

米拉夢地不僅有美麗的戶外莊園農場，更有極具特色的室內空間！尤其是大廳的這個 X 型樓梯，用交錯的設計把空間切割開來，每個小角落都有驚喜🤩

不多說了，這裡也是我們二次拜訪的地方。如果你也喜歡這樣親近大自然的環境，歡迎一起去玩哦！

#寵物友善＆小提醒

米拉夢地是米爸、米媽和米寶們一起生活的地方，所以一起住的時候，凡事都要尊重他人為優先，毛孩有什麼不當的行為也請負起責任哦！這裡任何毛小孩是不收清潔費的，這是米媽的堅持，他說小孩都不用收清潔費，毛小孩是家人，刻意收費實在很奇怪，也違背他自己的原則。聽完實在很窩心，希望大家都能一起維護好寵物友善的環境哦！

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地址：花蓮縣壽豐鄉牧場161號

遺忘的故鄉 月廬食堂 | 1 小時

除了最有名的 #炭烤梅子桶雞，我們還另外點了拼盤，有 #梅汁山苦瓜 #鹹豬肉 #香炒翼豆，每一道都好好吃，我們總共配了五碗飯，吃到好撐好撐🤤

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不只料理好吃，這裡整體環境也舒服，能眺望山下的鳳林市景和連綿的海岸山脈，還有蟲鳴鳥叫、錦鯉悠游、猴子遊蕩、雞隻亂走，完全重現陶淵明的詩組意象 實在很棒👍

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推薦帶長輩去吃 也推薦三五好友一起去吃喔！

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#寵物友善

這裡狗狗也能來，但要在推車內唷！另外提醒大家，這裡有雞也有

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【遺忘的故鄉 月廬食堂】

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

電話：03-876-2206

營業時間：

周二、周三公休

周一、五、六、日 11:00–14:30、17:00–20:30

周四 11:00–14:30

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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