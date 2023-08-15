蘇澳一日遊就這樣玩！盤點10個宜蘭景點，觀光工廠、博物館統統有

真要說宜蘭蘇澳鎮的觀光工廠、博物館、景點真的挺多，當然小吃美食也是很多，夏天來蘇澳可以泡冷泉，冬天還可以泡溫泉，假日安排個蘇澳一日遊或是蘇澳二日遊都是很不錯的選擇，而這一篇就是來分享好玩的蘇澳景點給大家參考，當然日後也是會持續更新，畢竟蘇澳真的是一個超棒的地方！

●蜡藝蠟筆城堡

蘇澳超人氣室內景點-蜡藝蠟筆城堡，提供免費停車場，但需要付費才可入館，全票250元/人，含入園參加4項DIY體驗以及消費抵用100元/張，未滿3歲幼童及年滿65歲以上長者是可以免費陪同入園，但沒有可以DIY體驗。若是想體驗採紅溜滑梯，單次體驗150元，門票加購則是100元，一張門票現抵1次。

參加每項DIY都像是再體驗闖關活動，不論是大人小孩情侶約會都很適合，而來到蜡藝蠟筆城堡，玩樂的同時也可以學到不少蠟筆、彩色筆的相關知識，達到一個寓教於樂的效果，不論晴天、雨天都很適合來訪的觀光工廠。

蜡藝蠟筆城堡

營業時間：08:30-18:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號

營業電話：03-9907101

●宜蘭餅發明館

宜蘭餅發明館鄰近蘇澳交流道，斜對面就是知名宜蘭親子景點-蜡藝蠟筆城堡，開車來訪的朋友們直接導航宜蘭餅發明館即可抵達，園區備有免費停車場，開車前來真的很方便！

宜蘭餅發明館佔地約4000坪，除了販售不少宜蘭餅、牛舌餅、各式糕餅等，同時也是糕點觀光工廠且在戶外廣場也設置了不少美拍場景，也設置了DIY教室可自己動手製作超薄牛舌餅的樂趣，在等待的同時還可以到古早味的門市區試吃糕餅，假日前來若有消費的朋友還能憑發票、收據來到3D立體彩繪館打卡拍照！

宜蘭餅發明館

營業時間：08:30-18:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

營業電話：03-9905999

●一米特創藝美食館

一米特創意美食館就位在宜蘭蘇澳鎮，鄰近國道五號蘇澳交流道、蜡藝蠟筆城堡、宜蘭餅發明館且入館免門票也提供了免費停車場，走訪一米特創藝美食館可以了解認識一米特創意美食館的米食文化，體驗米食DIY，當然不能錯過一米特創藝美食館所販售的商品，像是軟Q麻糬類、咕溜果凍類、酥脆點心類、特色創意類等，其中又以米花說綜合福袋最受歡迎！

戶外也設有冷泉湧泉區、冷泉戲水區以及冷泉七彩幫浦，夏天來到這裡可是大人小孩歡樂無比的戲水區，也建議家長們帶著小孩來這遊玩記得要多帶一套衣物。

一米特創意美食館

營業時間：08:30-17:30

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮祥和路199號

營業電話：03-9907978

●大鯖魚夢工廠

大鯖魚夢工廠，鄰近的國道五號蘇澳交流道，鄰近的景點有蜡藝蠟筆城堡、一米特創意美食館、宜蘭餅發明館等，而大鯖魚夢工廠主要為鯖魚加工主題園區！

館內分為一、二樓，在館內設置了鯖魚展覽、娛樂設施、鯖魚美食、冷凍水產產品等，入館免門票也免停車費，來訪可以認識企業歷史以及鯖魚的加工方式、了解鯖魚的好處等，也能參與導覽以及體驗DIY，品嚐美味海鮮料理等，讓你來這吃喝玩樂沒煩惱！

大鯖魚夢工廠

營業時間：09:30-17:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮大圳路118號

營業電話：03-990-4111

●奇麗灣珍奶文化館

奇麗灣珍奶文化館可是全台首座珍珠奶茶工廠，園區主要以綠建築標準來設計，同時也是宜蘭免門票的觀光工廠之一，來這還可以喝”燈泡珍珠奶茶”、手作珍珠DIY且在館內消費滿200元，就能讓小孩免費玩室內遊樂園！

而愛拍照的朋友，奇麗灣珍奶文化館的在二樓設計美拍場景，假日想拍美照可以花點時間排隊等候，這可有許多珍珠漂浮在半空中，怎樣拍出網美照就要看攝影師的功力囉！另外館內也設有小農野菜西餐廳、台灣小吃部等，簡單來說來這遊玩就是吃喝玩樂沒煩惱！

奇麗灣珍奶文化館

營業時間：09:30-17:30

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

營業電話：03-990-9966

●南方澳漁港

南方澳漁港可是台灣前大三大漁港之一，建於日治時期的南方澳共有三個漁港，而目前熱鬧的漁市搬新家，搬到漁港路上的第一拍賣漁市場，空間明亮乾淨，但就是少了傳統市場的熱絡感，而在漁港周圍還可以品嚐到不少在地小吃美食，像是炸蝦餅、海燕窩、鮮魚湯、米糕等等，吃飽喝足當然不能錯過走訪香火鼎盛的南天宮，內有玉媽祖及金媽祖，這邊也是建議開車前來的朋友盡量在中午以前抵達會比較好停車。

●豆腐岬風景區

開車前來豆腐岬風景區的朋友，這邊設有一付費停車場可停放愛車，豆腐岬風景區因位在海灣內且外側又有防坡堤，所以水面海浪算平靜，同時水質也很清澈毫無受到汙染，帶著小朋友來這戲水真的很適合，一旁也設有淋浴及洗手間等設施。而豆腐岬同時也是不少人玩SUP及浮潛的好去處；若是不玩水，一旁也有個拍美照的好地方”豆腐岬-一坪海岸窗口碉堡”，在這拍照隨便拍都好看，碧海藍天真的超美，若是平日沒人坐在這吹吹海風還真的很愜意喔！

豆腐岬風景區

營業時間：24小時，但請注意天氣變化

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路1號旁

●蘇澳冷泉公園

提到冷泉一定無人不知有名的蘇澳冷泉，而蘇澳冷泉公園也是宜蘭熱門的消暑勝地，開車前往的朋友，公園附近有免費停車場，而搭乘火車前來的朋友，只要在蘇澳火車站下車，步行約不用10分就可抵達。蘇澳冷泉公園入園門票為$120元，3歲未滿12歲以及65歲長者為半票，若是蘇澳鎮民平日則可以免費入場，入園玩水不限時，只要蓋手章之後就可以隨時進出。而蘇澳冷泉公園裡有一個泉池廣場，在這可是可以可以免費體驗冷泉泡腳喔！

蘇澳冷泉公園

營業時間：09:00-19:30（周四休）

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6之4號

營業電話：03-996-0645

●阿里史冷泉

蘇澳阿里史冷泉的入口處算是巷弄中，但簡單說就在瓏山林冷熱泉度假飯店後方，距離蘇澳冷泉公園也不算遠，開車前來的朋友，公園附近有免費停車場可停放愛車，阿里史冷泉有著懷舊復古的紅磚建築，美拍戲水都很棒；一旁還設有男女冷泉湯屋，重點可是免費即可使用。夏日戲水又不想花錢，阿里史冷泉就超適合。

阿里史冷泉

營業時間：24小開放（周四休）

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮泉興巷5號

●計程車博物館

計程車博物館，鄰近蘇澳新火車站，步行約15分鐘即可到達，而開車前往的朋友，這設有寬廣的廣場可停放愛車。進入計程車博物館是需要支付門票，全票200元、團體票180元（15人以上團體）、優待票150元（需出示相關證件：宜蘭縣民、職業駕駛、學生、身心障礙及一位陪同者、65歲以上）、學生團體票120元（15 人以上團體），而3歲以下之孩童免費入館。每張門票附贈迎賓飲料一份、碰碰車遊戲券一張，另可折抵館內消費。

全球獨一無二的計程車博物館是目前領域最廣、數量最多的計程車主題收藏館，這些可都是館主歷年的蒐藏，個是大大小小有關計程車的東西在這都可以看到，館主也很用心認真的經營計程車博物館，有機會來到蘇澳遊玩真的可以來這走訪一下喔！

TAXI Museum 計程車博物館

營業時間：10:00-17:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

營業電話：03-9908088

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所

FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」