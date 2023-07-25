新景點＋1！「瑞穗溫泉公園」落成啟用 免費足湯享花東縱谷風光

位於交通部「森林溫泉」自行車路線上的瑞穗溫泉公園，日前嶄新啟用。 圖：縱管處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處(縱管處)與花蓮縣瑞穗鄉公所攜手共同打造的「瑞穗溫泉公園」全新啟用，讓在地居民及遊客有個新的休憩據點，將原本的閒置空間打造成新興的旅遊景點，提供更好的遊憩服務品質。

▲「瑞穗溫泉公園」包括室內泡腳亭、戶外泡腳水渠及植栽景觀。 圖：縱管處／提供

「瑞穗溫泉公園」位於瑞穗溫泉區範圍內，經瑞穗鄉公所於整建園區、引入鄰近溫泉水源後，成為提供遊客享受露天免費泡腳的休憩景點。爾後為改善溫泉水源及遊憩服務品質，以及基於該據點位於交通部推動的16條多元自行車路線之「森林溫泉」線，可促進區內自行車旅遊推展，並整體營造為具在地特色的景點，遂由公所增設溫泉井1口及附屬設備，解決了水溫偏低及水量不穩問題；至於相關遊憩服務設施，包括興建公廁(含室內泡腳亭)、活動簷廊、戶外泡腳水渠及植栽景觀等，則由縱管處透過通用化設計，結合自行車道及當地溫泉特色，搭配地景重新規劃，藉以優化地方旅遊環境，營造瑞穗溫泉區氛圍。

▲瑞穗鄉公所將於11至12月時擇期辦理「瑞穗溫泉節」活動。 圖：縱管處／提供

到瑞穗鄉深度旅遊，可善加運用此在地的足湯；此外，花蓮縣政府將於10月辦理「花蓮太平洋溫泉季」，為活化瑞穗溫泉公園，瑞穗鄉公所也將於11至12月時擇期辦理「瑞穗溫泉節」活動。縱管處現正推出2023「縱谷好湯 COOL 樂遊」方案，團客遊享有一日遊新台幣300元折價、二日遊600元折價、三日遊(含)以上900元的折價，名額有限、優惠用完為止！背包客亦有「花東縱谷 Pay 你泡好湯 台灣 Pay 享20% 回饋」行動支付優惠活動，詳情可於「縱谷好湯 COOL 樂遊」網站查詢。

▲瑞穗溫泉公園日前舉辦嶄新啟用典禮。 圖：縱管處／提供

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