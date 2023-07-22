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花蓮最Chill！ 山谷祕境裡「溪畔餐桌」　沁涼流水畔大快朵頤在地味

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

移居自花蓮的老闆在自家後院的小溪裡，發現了得天獨厚的山谷祕境，在低汙染溪流的狀態下創意地展開溪畔餐廳的體驗。旅客在報到後換上溯溪鞋、捲起褲管下水，把酷熱的花蓮太陽、小黑蚊都拋到腦後。跟著主人腳步穿越溪谷，在潺潺流水間架起的餐桌就是用餐之處。等待時間裡還能在吊床上發呆，或坐在架設於溪水上的躺椅呼吸芬多精。

▲在溪水間快樂的度過午後時光。
▲在溪水間快樂的度過午後時光。

等到飢腸轆轆了，一盤盤拿手好菜即時上桌，當天一早自鄰近市場採買的食材直接原味烹煮，例如花蓮知名鹽烤鯛魚，利用鹽將魚肉鮮美鎖在裡頭；烤得皮脆肉嫩的新鮮烤雞不過度料理就已經吃得到甜味，碳火烤豬肉Ｑ彈有勁，撒上詹姆士造訪時推薦老闆使用的香辣粉，甜甜鹹鹹間卻又能引出食材原味。

▲現場碳火直烤的五花肉香氣四溢，有時還能向獵人買到山豬肉。
▲現場碳火直烤的五花肉香氣四溢，有時還能向獵人買到山豬肉。

▲一桌6人共享的美食包括整隻烤雞、碳烤豬肉、鹽烤鮮魚、野菜湯與香滑烤蛋，沾上香辣粉特別美味。
▲一桌6人共享的美食包括整隻烤雞、碳烤豬肉、鹽烤鮮魚、野菜湯與香滑烤蛋，沾上香辣粉特別美味。

午餐稍作休息時，還能跟著小幫手的腳步前往河谷中探險，愛戲水的人還可直接躺在溪水裡重拾童心。玩耍一陣子後甜點與咖啡登場，兩層塔裡是花蓮馬卡龍小西點與炭烤棉花糖，佐香檳或咖啡，原來夏日午後可以這麼悠哉與沁涼啊！

▲甜點時刻可以吃得到花蓮馬卡龍與烤棉花糖。
▲甜點時刻可以吃得到花蓮馬卡龍與烤棉花糖。

▲陽光太熾熱的時候，就搭起天篷來阻隔。
▲陽光太熾熱的時候，就搭起天篷來阻隔。

　

店家資訊

嘻餐町

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村鹽寮17號

電話：0928-903-885

網址：creektable.rezio.shop

時間：11:30-15:00（請儘量於3天前預約）

費用：1人2,200元

咖啡 烤雞 馬卡龍

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