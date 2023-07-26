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毛孩也要過暑假！500坪寵物樂園時尚走秀 「理想大地寵物運動會」8／12登場

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理想大地渡假飯店8/12推出寵物運動會，凡參賽者即贈送寵物澎湃餐盒等多項好禮。　圖：理想大地渡假飯店／提供
理想大地渡假飯店8/12推出寵物運動會，凡參賽者即贈送寵物澎湃餐盒等多項好禮。　圖：理想大地渡假飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】毛小孩也要過暑假！寵物友善的理想大地渡假飯店，推出暑假優惠「Fun Dog Show 2023～寵物樂園入住限定」寵物住房專案，打造五星寵物別墅，寵物可入住獨棟別墅，並能與主人一起搭乘遊艇環湖，且今年理想大地再升級寵物公園，新建全新500坪「PetLand 寵物樂園」，陸上、水上設施一次滿足。

8/12在「PetLand 寵物樂園」舉辦的寵物運動會，入住貴賓毛孩可一同參加，限30位名額，精采的活動內容包括狗狗走秀、狗狗跑酷趣味競賽、狗狗創意游泳比賽，並邀請到犬類行為專家「熊爸」王昱智，為寵物走秀進行評選並進行頒獎儀式。 凡在8/12寵物運動會參賽，即有機會獲得 SPUTNIK 經典熊背帶+牽繩以及多項好禮，活動由多家知名寵物品牌共襄盛舉，包括：汪事如意－五星寵物鮮食、毛私廚－寵物鮮食專家、Choice Gelato－義式手工冰淇淋、國際知名品牌除蚤項圈、SPUTNIK－TW、毛起來－MAOUP、臭味滾 ODOUT 等，凡參賽者即贈送寵物澎湃餐盒、寵物銅鑼燒、寵物零食、寵物冰淇淋等多項好禮，現場遊客亦可與熊爸與寵物專家自由交流。8/1至8/31期間入住的貴賓毛孩，也可獲得寵物運動會活動紀念品，有興趣的遊客盡快報名，和毛孩一起創造難忘的暑假回憶。

▲寵物運動會活動內容有狗狗走秀、狗狗跑酷趣味競賽、狗狗創意游泳比賽。　圖：理想大地渡假飯店／提供 
▲寵物運動會活動內容有狗狗走秀、狗狗跑酷趣味競賽、狗狗創意游泳比賽。　圖：理想大地渡假飯店／提供 
▲寵物運動會活動內容有狗狗走秀、狗狗跑酷趣味競賽、狗狗創意游泳比賽。　圖：理想大地渡假飯店／提供 

旅遊、運動不只人需要，對於寵物來說，更是適當的放電與奔向大自然的機會，狗狗走出戶外、適當運動，不僅能防止肌肉衰退，同時活化自律神經與大腦，讓狗狗保持好心情，理想大地為毛家庭打造更全面「養身養心」的旅行體驗；全新打造「PetLand 寵物公園」，佔地近500坪的毛孩樂園，凡入住的毛孩家庭，都能享受全新的遊憩點，讓毛孩全然放風，儘情享受游水樂趣；樂園分兩大區域，適合中型及小型犬的體能設施，含涵洞、跳台、造型沙坑等空間。

另外，游泳對於毛孩來說是非常好的運動，透過水中浮力可以訓練腿部及身體核心的肌肉，更能釋放關節處的壓力，有別於在陸地上的跑跳過程。「PetLand 寵物樂園」特別設置戲水池，也以毛孩安全規範設計，水深在30至85公分水池適合中型犬，水深在20至55公分水池適合小型犬，讓主人安心，毛孩玩得盡興，共享毛家庭獨棟別墅超頂級的服務。入住寵物獨棟別墅房型，提供適合的寵物床，可乘載60公斤以下的毛孩，還有狗狗專屬毛巾，此外，為了讓毛家庭旅行更「輕盈」，飯店也貼心準備毛孩專屬備品，包含狗狗嚐鮮包、毛起來狗狗洗護組與潔牙棒、寵物尿墊、撿便袋、專屬寵物容器，讓主人不用再帶一大卡車的行李，主人毛孩都玩得更輕鬆盡興。

▲今年理想大地再升級寵物公園，新建全新500坪「PetLand寵物樂園」，陸上水上設施一次滿足。　圖：理想大地渡假飯店／提供
▲今年理想大地再升級寵物公園，新建全新500坪「PetLand寵物樂園」，陸上水上設施一次滿足。　圖：理想大地渡假飯店／提供

  8/1至8/31入住「Fun Dog Show 2023～寵物樂園入住限定」専案，每房9,845元起，包括西班牙獨棟寵物別墅兩天一夜住宿（含2大人及1毛孩），客房提供迎賓小品、運河遊艇導覧、毛孩貼心專屬備品，寵物運動會紀念品1份，第2隻毛孩同享禮遇不加價；早餐可以選擇與毛孩賴在房內共享，或毛爸媽自助早餐；「PetLand 寵物樂園」免費入園，讓毛孩與毛爸媽跑跑跳跳，共享歡時光，毛孩也可在戲水池享受夏日清涼，詳細資訊可上官網查詢。

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