暑假揪你PLAY！ 宜蘭傳藝大玩馬戲雜耍、高空特技、奇幻美拍好驚奇

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假準備好大玩特玩了嗎？國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今夏以「Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」為主題，不僅邀請台、法藝術家帶來高空特技、街頭雜耍、遊藝互動，展現台式魔法新魅力；更推出獨木舟、實境解謎遊戲、換裝美拍、全新藝術裝置游魚遊戲等活動，打造水陸空各式體驗，呈現另一番復古新潮、奇幻穿越的全新印象，邀請遊客暑假揪揪來傳藝𨑨迌。

▲宜蘭傳藝園區今夏以「Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」為主題，有馬戲演出、美拍新景點和台式魔法新魅力。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年特別串聯台灣當代馬戲創作團體「圓劇團」與法國馬戲藝術家 Valentin LECHAT（陳星樂）、擅以聲音創意展演的「一公聲藝術」，及台灣高空馬戲藝術家胡嘉豪、常芳容，以「魔幻世界裡的停看聽」為題，攜手呈現四檔演出，透過音樂、肢體與各式物件，開啟觀眾視覺與聽覺的新體驗，展開台法馬戲與民間技藝交織的奇幻藝術饗宴。特別的是，「Bonjour」在法語中代表好的一天，中文直唸諧音則為「蹦揪」，正好呼應─宜蘭傳藝想為每個人留下美好回憶及「揪團」來玩的概念，希望遊客都能盡情蹦跳享受歡樂的夏日時光。

▲踩街遊行演出「節慶的狂想異境」將引領觀眾進入圓劇團的台式馬戲異境。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

揪好看！雙人高空特技

打造獨特方型空中環 暑期首檔劇目「傳藝．傳憶」，由台灣目前唯一專職於高空馬戲的藝術工作者胡嘉豪與搭檔常芳容，帶來令人驚呼連連的高空特技，包含為現地空間打造的「方型」空中雙環及七尺長綢吊，透過翻滾、擺盪、旋轉等高難度動作，結合東方韻味身段及西方馬戲技巧，帶著觀眾遊走在傳統紅磚瓦與現代建築場域間。 而台法攜手的節目「物件ê靈魂」則呈現二胡與法式諧趣的玩耍遊藝，深受東方美學的啟發與影響的法國藝術家 Valentin Lechat（陳星樂），將運用台灣古早的生活器具及童玩，透過諧趣的肢體與氛圍營造，並和傳統樂器二胡對話，開啟觀眾深埋的赤子之心，感受穿越台法的時空維度。

▲「傳藝·傳憶」由台灣目前唯一的專職高空馬戲藝術工作者胡嘉豪與搭檔常芳容，帶來令人驚呼連連的高空特技。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

揪好康！成年禮金玩出夏日青春回憶

除了熱鬧的馬戲表演外，宜蘭傳藝也重磅推出，結合園區實地景物的大型實境解謎遊戲「那一天，來到傳藝中心想要祭拜文昌帝君的我不小心就穿越回1973？」透過NPC帶領玩家進入眷村時代的故事脈絡，穿梭於園區巷弄間，協力完成七大解謎關卡，非常適合好友們組隊揪團報名，18~21歲學生青年搭配「文化部成年禮金」APP不但有加碼優惠價，復古時髦的換裝體驗及上百種手作工藝體驗同時也有升級好康，「揪揪PLAY：夏日傳藝青春記憶」送給自己最難忘又特別的成年禮！

揪好拍！百條奇幻飛魚 四大藝術裝置

「哇，有魚在空中！」全新藝術裝置「游魚遊戲」帶著240隻復古窗花圖樣的魚兒亮相，俏皮可愛的模樣悠游於文昌街上，是全新必訪的美拍點；由藝術家范承宗創作的「迷霧帆城」、峇岦嵐偲．旮札涅灆的「巢詠」、張雅萍的「水是銀河 土地是光」等藝術裝置，更讓園區美景再加三、處處是驚喜；而首度登場的「穿越・穿月：獨木舟體驗」，還能暢遊月河風光、一探傳藝水路秘境。遊客從演出、手作、體驗到走逛，水陸空從早玩到晚，1至99歲都能找到屬於自己的遊程路徑，用全新視角感受不一樣的宜蘭傳藝。

▲「人人小劇場」充滿童趣也是宜蘭傳藝今夏全新的美拍景點。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

▲裝置藝術「水是銀河土地是光」創作者張雅萍透過房子及水滴的意象呈現人與土地交織的情感。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

「2023魔幻戲法藝術節－Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」即日起至9/30，每月都有不同的亮點活動，檔檔精彩可期，無論是呼朋引伴、家庭旅遊、親子遊樂，都可到此一站式玩透透。８月起指定月份壽星購買傳藝門票加50元，立即升等為年卡暢遊傳藝一整年，最新活動訊息可上網查詢：http://www.px-sunmake.org.tw/index/

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