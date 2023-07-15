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不用出國就能玩！香草秘境度假趣 8/31前「首住優惠」快把握

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圖：秧悦美地度假酒店／提供
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奇萊山潔淨水源的露天泳池。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
奇萊山潔淨水源的露天泳池。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】仙女們集合囉，快準備好出遊的心情，把握花蓮秧悦美地度假酒店推出的「首住優惠」，來到香草芬芳秘境，拍攝超美的照片分享給社群的朋友。今年夏天，不用出國就能玩得像在歐州香草園或峇里島飯店。

即日起到8/31，榮獲台灣美飯店大賞的秧悦美地度假酒店，為了推廣綠色旅遊GTS，破天荒推出「首住優惠」，亦即只要是今生第一次前往入住，都可以用每人3,800元的價格，享受到價值超越12,000元的一天一夜體驗。

▲香草純露水療。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲香草純露水療。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

除了享受舒適奢華的住房空間，游泳池、香草園更是秧悦美地度假酒店讓遊客津津樂道的設施。露天游泳池的水源，來自奇萊山，為夏日提供了沁涼的休閒時光，穿上性感迷人的比基尼，在池畔拍攝美圖，更彷彿一秒飛到峇里島的露天泳池；一旁的香草純露水療池則讓人紓壓放鬆、去除疲勞與煩憂。到了夜晚，池畔酒吧提供表演，可以品嚐新鮮特調飲品，渡過浪漫愜意的夏夜時光。

▲左為蛋形環抱浴缸（限定房型），右邊為迷迭香尊貴客房。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲左為蛋形環抱浴缸（限定房型），右邊為迷迭香尊貴客房。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

在炎炎夏日，秧悦美地度假酒店的10,000坪香草花園，綻放香芬因子，讓都會女孩變身森林系的仙女，有如穿上了天然香草香水，散發柔美溫暖的氣韻。酒店全館所有房型皆打造為香草療癒空間，例如迷迭香尊貴客房，洋溢迷迭香的芳香分子；專屬的有機香草療癒空間，隨季節調配當令合宜的新鮮香草配方，透過蒸氣引流香草中的芳香分子，讓肌膚的毛細孔有著煥然一新的甦活感受，在深呼吸中帶來好心情。而住房的四周環境，綠意盎然且饒富熱帶風情，主臥室被私人無邊際泳池環繞，坐擁謐靜的水上花園景致。

▲左為瑜珈房，右為香草茶坊。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲左為瑜珈房，右為香草茶坊。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

旅行也要有美食相伴，晚餐全日餐廳所有食材皆取自當地有機小農每天新鮮直送，結合香草特色餐點，享受產地零距離的美味。此外，也可以安排最棒的「香草花園遊覽」，赤著腳踏進秧悦美地度假酒店獨有的「有機香草迷宮」，讓身心沉浸在多種純淨香草負離子的高能量場域，最適合牽著大小朋友或閨密、情人，大拍網美照讓朋友們羨慕一番。一生必住一次的「首住優惠」專案，原價12,000房型，目前首次入住每人只要3,800元，可於官網預約。

▲全日餐廳自助餐吧提供遊客品嚐知名 Gaea 格雅雞，右為有機香草迷宮。　圖：秧悦美地度假酒店／提供
▲全日餐廳自助餐吧提供遊客品嚐知名 Gaea 格雅雞，右為有機香草迷宮。　圖：秧悦美地度假酒店／提供

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