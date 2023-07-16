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宜蘭傳藝今夏揪你來看馬戲 竹筏體驗首度登場、一探水路秘境

欣傳媒／ 欣傳媒

今年暑假何處去？國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今夏打造水陸空各式體驗，以「Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」為主題，不僅邀請臺、法藝術家帶來高空特技、街頭雜耍、遊藝互動，展現台式魔法新魅力；更推出獨木舟、實境解謎遊戲、換裝美拍、全新藝術裝置「游魚遊戲」等活動，呈現另一番復古新潮、奇幻穿越的全新印象，也結合園區實地景物推出大型實境解謎遊戲，邀請大家組隊揪團報名，學生青年們搭配「文化部成年禮金」APP還有加碼優惠價，一起揪揪來傳藝𨑨迌。

宜蘭傳藝園區今夏以「Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」為主題，邀請臺、法藝術家帶來高空特技、街頭雜耍，展現台式魔法新魅力；圖片／宜蘭傳藝園區提供

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年特別串聯臺灣當代馬戲創作團體「圓劇團」與法國馬戲藝術家Valentin LECHAT（陳星樂）、擅以聲音創意展演的「一公聲藝術」，及臺灣高空馬戲藝術家胡嘉豪、常芳容，以「魔幻世界裡的停看聽」為題，攜手呈現四檔演出，透過音樂、肢體與各式物件，開啟觀眾視覺與聽覺的新體驗，展開臺法馬戲與民間技藝交織的奇幻藝術饗宴。特別的是，「Bonjour」在法語中代表好的一天，中文直唸諧音則為「蹦揪」，正好呼應────宜蘭傳藝想為每個人留下美好回憶及「揪團」來玩的概念，希望遊客都能盡情蹦跳享受歡樂的夏日時光！

《傳藝·傳憶》帶來令人驚呼連連的高空特技；圖片／宜蘭傳藝園區提供

打造獨特方型空中環

暑期首檔劇目《傳藝·傳憶》，由臺灣目前唯一專職於高空馬戲的藝術工作者胡嘉豪與搭檔常芳容，帶來令人驚呼連連的高空特技，包含為現地空間打造的「方型」空中雙環及七尺長綢吊，透過翻滾、擺盪、旋轉等高難度動作，結合東方韻味身段及西方馬戲技巧，帶著觀眾遊走在傳統紅磚瓦與現代建築場域間。

而臺法攜手的節目《物件ê靈魂》則呈現二胡與法式諧趣的玩耍遊藝，深受東方美學的啟發與影響的法國藝術家Valentin Lechat（陳星樂），將運用臺灣古早的生活器具及童玩，透過諧趣的肢體與氛圍營造，並和傳統樂器二胡對話，開啟觀眾深埋的赤子之心，感受穿越臺法的時空維度。

宜蘭傳藝呈現另一番復古新潮、奇幻穿越的全新印象；圖片／宜蘭傳藝園區提供

揪好康！號召揪團報名成年禮金玩出夏日青春回憶

全新藝術裝置「游魚遊戲」帶著240隻帶著復古窗花圖樣的魚兒亮相；圖片／宜蘭傳藝園區提供

揪好拍！藝術裝置「游魚遊戲」全新必訪的美拍點

「哇，有魚在空中！」全新藝術裝置「游魚遊戲」帶著240隻帶著復古窗花圖樣的魚兒亮相，俏皮可愛的模樣悠游於文昌街上，是全新必訪的美拍點；由藝術家范承宗創作的「迷霧帆城」、峇岦嵐偲．旮札涅灆的「巢詠」、張雅萍的「水是銀河 土地是光」等藝術裝置，更讓園區美景再加三、處處是驚喜；而首度登場的「穿越・穿月：獨木舟、竹筏體驗」，還能暢遊月河風光、一探傳藝水路秘境。遊客從演出、手作、體驗到走逛，水陸空從早玩到晚，1至99歲都能找到屬於自己的遊程路徑，用全新視角感受不一樣的宜蘭傳藝。

首度登場的「穿越・穿月：獨木舟、竹筏體驗」，還能暢遊月河風光、一探傳藝水路秘境；圖片／宜蘭傳藝園區提供

「2023魔幻戲法藝術節－Bonjour！蹦揪嬉遊 奇幻夏日」即日起至9月30日，每月都有不同的亮點活動，無論是呼朋引伴、家庭旅遊、親子遊樂，暑期長假一站式玩透透，八月起指定月份壽星購買傳藝門票加50元，立即升等為年卡暢遊傳藝一整年。

宜蘭傳藝園區官網http://www.px-sunmake.org.tw/index/　

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212789

復古 獨木舟 秘境

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