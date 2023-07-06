台東好嗨！在東海岸最大的成功漁港，品嚐太平洋直送的海洋鮮味

台東的土會黏人，台東的海會讓人「嗨」！台東東海岸最新品牌「台東嗨Way」，帶領你踏上擁有最美海岸線的台11線公路，開啟一趟品嚐在地風土、體驗在地生活與人情味的「嗨Way」旅程。旅行台東必定到訪的人氣地點之一即「成功漁港」，在台東嗨Way的兩大嗨light店家「順大新港 黑潮海鮮餐廳」及「成功鎮阿鳳海鮮」，盡情大啖太平洋直送的新鮮海味！

成功漁港：寒暖洋流交會的豐饒漁場

圖：成功市場拍賣的鬼頭刀。（攝影：林蔚靜）

位於成功鎮的「成功漁港」，是東海岸規模最大也最重要的漁港，建成於日治時代的1932年（昭和7年），當時稱為「新港」，相對於不敷使用的既有舊港「小湊」（こみなと，今稱小港，清領時期稱為「成廣澳」）。成功漁港因地處黑潮、親潮兩股暖寒洋流的交會處，是漁獲豐饒的絕佳漁場。

成功漁港的漁獲以鬼頭刀為大宗，台灣出口日美的鬼頭刀有三分之一即來自成功漁港。除了鬼頭刀，還有鯊魚、黃鰭鮪魚、鰹魚及少量野生鯛魚，此外也有「旗魚」，成功漁港是台灣最大的旗魚拍賣市場，當地漁民以魚叉鏢旗魚的技術則源於日治時代的千葉縣移民。

圖：成功市場拍賣漁獲。（攝影：廖苡安）

來到成功漁港，下午觀賞返港漁船拍賣漁獲的熱鬧風景，晚間則推薦到台東嗨Way選為「嗨light店家」的海鮮餐廳：順大新港、阿鳳海鮮，品嚐當日捕撈到的新鮮海味！

順大新港：黑潮漁獲現代料理

圖左：順大新港的主廚夫婦；圖右：台灣嗨Way改造設計的店面，以日式工藝「燒杉」打造低調奢華感。（攝影：林蔚靜）

坐落成功漁港畔的「順大新港 黑潮海鮮餐廳」，餐廳老闆兼主廚因自家的三代魚商背景，可以拿到最新鮮優質的漁獲，便以「黑潮漁獲現代料理」為概念，奢侈烹製豪華的魚鮮料理，打造少見的漁村日式會所。

「我希望讓大家吃到不一樣的東海岸海鮮料理，同時也不只是用餐，而是為大家提供一個美味的在地體驗。」順大新港老闆說：「透過高級感的料理，希望讓大家看見成功漁港漁獲的價值所在。」

圖：龍蝦九孔痛風粥。（攝影：林蔚靜）

順大新港最受歡迎的必點招牌菜色是「龍蝦九孔痛風粥」，以魚高湯熬粥，再加入野生龍蝦、九孔鮑、白蝦、海瓜子、文蛤及手打魚丸等豐富用料，清淡卻也豐盛，凝縮海鮮旨味於一鍋。

圖：肉質彈牙的蒸蝦蛄，因新鮮度高，只簡單以魚露提鮮就很美味。（攝影：林蔚靜）

圖：頂級的生魚片。（攝影：林蔚靜）

喜愛吃蝦類，則必點以鹿野紅烏龍製作的「紅烏龍茶燜白蝦」或俗稱海戰車的「蝦蛄」；「剝皮辣椒鯊魚嘴」則有富含膠質的馬加鯊頰肉，以花東特產的剝皮辣椒、白玉苦瓜入菜；想吃生魚片，這日的「愛馬仕黑潮刺身」有厚切的高級紅甘及芭蕉旗魚；「紅目鰱魚鍋」則以鰹魚味噌製作鮮美不死鹹的湯頭；以傳統破布子詮釋的清蒸黑喉魚，以及口感厚實的酥炸鬼頭刀魚柳。

圖：以製作魚排的大鬼頭刀製的酥炸魚柳。（攝影：林蔚靜）

這裡就連白飯也很講究，選用外銷等級的契作關山米，搭配漁村肉燥，讓大家品嚐精緻升級的漁村味。

阿鳳海鮮：討海人的家常味

圖：以「台到極致，台到復古」的設計打造最潮海鮮快炒店。（攝影：林蔚靜）

以樸實家常味取勝的「阿鳳海鮮」隱於成功菜市場中，擁有倍受在地人及觀光客支持的30年歷史，原本由阿鳳及漁船長阿貴夫婦檔經營，今由女兒及女婿接手經營。食材以當地漁獲為主，也時常使用自家漁船捕獲的魚，是有故事的「討海人家常菜」。

圖：討海人的家常菜。（照片提供：台東嗨Way）

圖：味噌或薑絲二種口味的魚湯。（照片提供：台東嗨Way）

阿鳳海鮮的料理風格為台式快炒，以合菜的方式提供，從五菜到十一菜依人數及需求搭配，基本菜色是魚湯、炸花枝丸、紅燒魚排、鯊魚肉炒芹菜、香酥雞柳、炒芹菜，必點單點菜則有炸鬼頭刀魚排、鯊魚肉炒芹菜、生魚片和柴魚花枝丸。菜色並不奢華，卻有真材實料的待客心意，呼應店面充滿懷舊台味的氛圍。

圖：以懷舊台灣元素設計的新店面。（攝影：林蔚靜）

享用海鮮料理，推薦搭配清涼消暑的阿鳳自家製冬瓜茶，最適合台東的豔陽高照的夏季。

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▌順大新港 黑潮海鮮餐廳

地址︱台東縣成功鎮港邊路4號

電話︱08-985-0277

營業時間︱午餐11:30-14:30，晚餐17:30-20:00，週二、週三定休，採FB預約制。

Facebook︱順大新港 黑潮海鮮餐廳

▌成功鎮-阿鳳海鮮餐廳

地址︱台東縣成功鎮大智街 成功市場內

電話︱08-985-5136

營業時間︱午餐11:00-14:30，晚餐17:00-19:00，週四定休。

Facebook︱成功鎮-阿鳳海鮮餐廳

▌台東嗨Way-台東東海岸區域品牌

台東東海岸區域品牌「台東嗨Way」以海景、海鮮、海人、海憩等不同主題，在台東最美海岸線打造獨有的「嗨翻遊程」：5大嗨light店家、6組最嗨引路人、7種High翻玩法、8款絕美海景，全新組合出深入感受台東海岸生活的9條嗨Way體驗遊程！

嗨Way專線︱089-360363

E-mail︱tthiway249@gmail.com

官網︱台東嗨Way

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YouTube︱taitunghiway

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撰文＆攝影︱林蔚靜

照片提供︱廖苡安・台東嗨Way

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212595