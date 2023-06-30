超級庶民早點！ 宜蘭銅板美食「清珍早點」好吃不踩雷　招牌必點蔥燒餅限量供應

說到礁溪早餐，Google網路推薦TOP 1清珍早點，宜蘭超高人氣傳統中式早餐店，一大早不僅室內，門口都擁有滿滿的人潮，想吃什麼自己夾，每樣幾乎是銅板價，最貴也就25元，招牌必點老兵手藝蔥燒餅、甜燒餅、豬肉餡餅、韭菜盒、小龍包等每樣都好吃不採雷，還是食尚玩家推薦，成為宜蘭礁溪在地必吃的早餐店。

其實我們是無心插柳發現這間早餐店的，原本只是路過聞到撲鼻而來的香氣，就看到門口有排隊的人潮，門口放滿剛出爐的餅，立馬來嚐鮮，沒想到這麼好吃又便宜，結果一試成主顧～

宜蘭在地人銅板美食-清珍早點，影片分享

地點就在礁溪水景廣場旁，搭公車就能到，附有停車場，每小時30元，還能欣賞美麗的阿勃勒盛開。

招牌必點：蔥燒餅25元，外酥內軟、溼潤度剛好，裡面有滿滿的蔥，超好吃的，每日限量供應。

豬肉餡餅25元：剛出爐小心燙口，酥皮內餡多汁也相當不錯。

小龍包一顆6元，可以單點，韭菜盒25元、甜豆漿15元等，可以吃到各式各樣的傳統早點，平均一人70元，真是CP值超高。

吃飽喝足還可到對面賞花，剛好遇上阿勃勒爆滿開，在藍天白雲下閃閃發亮，也太美了吧～

加上這裡還有水池，可以呈現倒影，就像一幅潑墨山水油畫，讓人陶醉在其中。

2023/6/25最新花況分享

風吹過來，整片的黃花隨風吹落就像一場黃金雨～

這裡的阿勃勒樹不高，可以近距離欣賞，到處都有座位區可以坐下來好好欣賞。

還有快樂泉源動物銅塑陪我們一起看風景。

有時美景不用特意強求，漫步在其中，夢幻至極，現在正是賞花最佳時刻，跟我來一場超夢幻黃金雨，走過最浪漫的夏季時光～

清珍早點

宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號；營業時間：04:30-11:00（周三公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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