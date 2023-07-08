30分鐘給你3層瀑布！ 宜蘭高CP值「五峰旗森林步道」 近距離感受瀑布磅礡、負離子芬多精饗宴
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
平易近人五峰旗瀑布是宜蘭著名登山步道，步行約30分鐘就可以欣賞三層瀑布，還可以近距離感受飛瀑磅礡氣勢，CP值超高，實際走訪約5分鐘就可以到第一層瀑布，10分鐘到第二層瀑布，沿途步道完善，還有涼亭可以休憩賞景，一層比一層更美，大約15鐘即可來到最為壯觀的第三層瀑布，也是五峰旗最大的觀瀑平台，享受負離子芬多精森林饗宴。
睽違多年的五峰旗瀑布，我們終於再度前來，之前只走到第二層瀑布就已經覺得很美的，沒想到精華在後，步行大約500公尺約15分鐘，可以看到長達50公尺的飛瀑奇景，真的超壯觀的，今日終於見到廬山真面目，果然名不虛傳，比想像中還美，尤其站在瀑布前享受負離子芬多精，成為今夏最療癒消暑景點～
我們將車停車五峰旗步道入口，放眼望去就看到超乾淨的清澈溪流，感覺很適合玩水。影片分享
還發現山下隱藏版瀑布，開車即可到達，也超美超壯觀的，還可以與它合影。
看到五峰旗指標順著走就是了～
走沒到久就到第一層瀑布，也是最多人戲水的地方。
是座小而美的瀑布，影片分享
大約10分鐘來到第二層瀑布。
這裡有個必拍場景：五峰亭與瀑布合影。
第二層瀑布可以近距離感受飛瀑磅礡氣勢，感覺最親民～
繼續挑戰第三層瀑布，也是步行最久的路段，因一路往上階梯，大約15分鐘。
這裡更高，登高望遠，還可以看到抺茶山涼亭。
看到這段紅色橋梁就表示快到了。
遠遠的就看到瀑布，哇！超美的視角，看到眼前美景，一切辛苦都值得了～影片分享
第三層瀑布為五峰旗瀑布的最高層，在此欣賞高聳壯觀的瀑布，渾然天成大自然美景，不枉此行。
這裡四通八達，也可以從聖母山莊前往五峰旗瀑布。
山下有間隱藏版餐車美食：礁溪香腸伯
招牌必點：香腸+米腸70元，用潤餅皮假大腸和小腸，非常特別。
地點就在宜蘭礁溪跑馬古道的南入口。
下山後到礁溪溫泉公園泡腳，爬完步道後泡溫泉超舒壓的～
夏天享受無人包場的感覺真好～
五峰旗瀑布
宜蘭縣礁溪鄉五峰路95號
礁溪香腸伯
宜蘭縣礁溪鄉五峰路；營業時間：10:00-18:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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