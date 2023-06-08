每週四天！ 2023台東小旅行「微光集」開箱 推薦伯德漢堡、藍點烹烹司康、時光小酒館

兩天一夜的台東，我被微光集吸引而來～台北台東來回將近9小時的車程，2天1夜時間雖然匆促卻收穫了不少感動！現在 故事就要開始囉～跟著我的行腳認識不ㄧ樣的台東！

台東小旅行Chill的好去處-微光集ttwilightbazaar

當人一個人需要光的時候，他是積極的。

當一個人找到光的時候，他是無畏的。

當一個人追逐光的時候，他是可敬的。

當一個人給予別人光的時候，他是溫暖的。

微光集是由一群對台東很有熱情的人在波浪屋與星巴克之間的廣場，展開的固定市集！凝聚了宛如點點微光的攤商一起發光！

去年朋友來就說超級好玩，這次受邀參訪無比興奮！它也是我本次台東小旅行的聚光點！

每週固定四天營業（暑假更是每天都會營業）大家來這裏除了可以吃吃喝喝，也可以挑選特色手作與台東伴手禮！

最棒的是廣場的核心舞台，每天都邀請表演者於現場演唱！每天從下午時段有點抒情的表演，到晚餐時段整個活力四射嗨翻全場的表演團體⋯從日暮十分一直High到晚上10點，讓台東的夜晚都熱鬧了起來～ 讓人驚訝的是才舉辦第二年的微光集緊連鐵花村已經如此有聲有色！我覺得微光集比夜市更有質感！每天更換20%攤位，所以就算天天來也不會無聊！

這裏所有進駐的攤商都以台東在地人為主，它們所販售的產品也都嚴選了台東食材！在這我們除了可以吃到台東在地美食，也能逛逛有台東味道的手創商品、與在地伴手禮！

如果來台東玩，微光集絕對能讓你收穫滿滿的回憶與感動！如果你也被這道光吸引前來～現在就跟著我的介紹，一起去看看，那些在微光集中必訪的店家吧！

微光集｜市集資訊

https://www.facebook.com/TTwilightBazaar

地址：台東市新生路123號 (星巴克與波浪屋中間)

開放時間：每週四～日 17:00~22:00

官方Line帳號：https://lin.ee/Y2ytLtQ

AMGIOS 墨西哥烤餅

https://www.facebook.com/AmigosQuesadilla

很多人排隊的 AMGIOS 義大利墨西哥烤餅，點餐後大概20 鐘左右再來取餐！老闆本身是墨西哥人但目前已定居台東，與他的妻子一起經營這個小攤！

我今天選的是紅藜起司烤餅加蘑菇！用料很紮實，入口可以吃到新鮮Juicy的蔬食、濃郁的起司香氣、以及餅皮香！

一份兩百出頭，兩個人點上一份剛剛好！領餐後記得一定要趁熱吃⋯⋯如果再搭配濃度6%的台11精釀啤酒就更棒了！

伯德漢堡Boredking Burger

https://www.facebook.com/boredkingburger

位於微光集入口處的伯德漢堡，榮獲 Vespa台東唯一原廠授權，在台東的名氣已是響叮噹！小小的偉士牌上隱藏的很低調的招牌⋯⋯因為被人群團團圍住我一度還找不到它。一開攤就吸引了滿滿排隊人潮，一週四天都在微光集為大家服務，可說是微光集必吃美食大熱門！

伯德漢堡從肉餡到麵包都以醬料醃製，吃起來有著濃郁的煙燻味十分迷人！現點現做，所以點餐後領取號碼牌，一樣要等候一段時間再過來領餐！

這裏販售的品項很簡單！來客只要先確定選大堡Burger 還是選小堡Slider、再確定口味要酸甜還是酸辣即可！這裏沒有牛羊只有豬！這裡堅持的手打黑毛豬排~

伯德漢堡（Bored King Burge）帶有一股來自山林的香氣。因為店家採用了用心挑選的新鮮生菜和番茄，搭配煙燻乳酪，所以味道十分迷人。我很喜歡漢堡麵包已經烤到酥脆的香氣，咬下煙燻紅椒氣味漫溢於整口真的十分好吃！小漢堡一點也不小，兩個口味都超棒！煙燻豬肉排，口感香嫩多汁，肉質完美。最後再淋上特製的煙燻BBQ醬，豐富了整個漢堡的層次感。酸辣口味也是一般人可以接受的辣度！柏德漢堡是漢堡控絕對不能錯過的在地美食唷～～

藍點烹烹Celeste's cooking

https://www.facebook.com/Celestecooking

Scones 我最喜歡的甜點之一，今天來微光，坐在廣場聽歌的時候我就注意到角落有這麼可愛的一攤！於是我的腳步就往攤位的方向邁進～～

小餐廚內各種口味的的司康，就像揮舞著小手一般，每個都說著：「選我選我」讓我整個選擇障礙猶豫不決⋯⋯⋯最後我挑選了「綠島海鹽焦糖」它淋上醬料鹹鹹甜甜的滋味與奶油糕體的濃郁完全融合，吃起來不僅不會甜膩乾柴，綿密濕潤的口感也讓人意猶未盡，整體拿捏的將將好！現場吃熱騰騰的讓人眼冒愛心！

但只吃一個怎麼夠呢？小孩才做選擇⋯我立馬打包了其他的口味全部一起帶回家！（6入350元）

藍點烹烹的老闆是個可愛的小女生（單身唷）在聊天後才知道她畢業於復興美工（這樣算是我學妹），他的老師還是知名藝術家林宏信！（剛好是我的同學⋯馬上透露年紀）齁！這個相遇讓我非常開心！

嘿嘿！未來一週我的早餐與下午茶都將在療癒幸福爆棚的Scones陪伴中度過⋯⋯這實在是太幸福的事了～對了！現場除了Scones 也有販售飲料可以搭配唷！很推薦給大家！喜歡也可以網購喔～～

米咻小姐-糖葫蘆專売

https://www.facebook.com/Ms.Sugar666

米咻小姐的糖葫蘆跳脫傳統口味～像我今天吃到的就是橘子與葡萄的組合～我覺得比番茄更好吃喔！快來這裡找回小時候甜甜的回憶！

時光小酒吧

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077128736472

來台東一定要喝就的啊！不喝酒真的沒朋友的啦！來到攤位前我就一個酒鬼附身興奮起來！

這裡的調酒濃度從12%起跳！濃度高到25%的調酒也很受歡迎！沒想到大家都這麼能喝啊！

我選了一杯具有台東特色的釋迦小米酒！它喝起來酸酸甜甜十分好喝！一杯就可以達到微醺的目的！

這間小酒館目前已經有實體的店面但在微光這裡的選項就是以特色調酒為主！用餐完來這裡聽音樂可以來個一杯喔，讓整個旅程更Chill~~

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

懷舊柑仔店

各種光點凝聚的微光集當然不能少了充滿回憶的舊時光！這一攤腳踏車載滿我父執輩到我這一代的孩提歲月⋯⋯架上羅列著大同寶寶、明星花露水、各式小玩具與雜貨店才買得到的小零嘴！

來這買的就是回憶啊！來微光集一定要到這攤挑點紀念品回家～～

自己來+民族衣料雜貨

https://www.facebook.com/on.my.own.ethnic

這攤民族服飾很受歡迎⋯⋯店內永遠都擠滿了永遠都少一件衣服的女孩。

老闆會一直出國批貨⋯⋯店內也有跟設計師合作的設計款～喜歡這種風格的可以來逛一逛喔！

晚上住宿推薦：台東鐵道旅驛

飯店電話：089-350289

飯店地址：台東市咸陽街78巷9號

入住時間：16:00之後

退房時間：11:00之前

飯店登記號：臺東縣旅館146號

鐵道旅驛秉持極簡風格，挑高的大廳旁藏著一處獨具風格的小型自助吧，24小時供應飲料與點心 餓了就可以補充一下能量～

除了大眾所熟知的和風家庭房外，鐵道旅驛還特別設計了這些遊戲牆～讓小朋友來這裡可以留下美好的回憶。

對我而言 旅行中下榻的旅館只要整齊乾淨隔音夠好讓夜晚可以好好休息儲備體力即可～鐵道旅驛各方面都很用心.且距離鐵花村、微光集、波浪屋大約只要15分鐘的腳程～對我本次的台東小旅行真是一個很不錯的選擇！

我這次入住的是精緻四人房，房內備品一應俱全～也附上了小冰箱可以冰一些飲料跟水果～鐵道旅驛提供了中西式早餐～面對整個台東市景用餐心情感覺愉快而開闊！ 這篇帶大家走過了微光集～下篇就帶大家去看看台東故事跟薄荷巴黎咖啡館吧～～希望你們會喜歡我的推薦！祝大家旅途愉快！

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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