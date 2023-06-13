一探台版魔戒奇幻祕境！ 擁抱自然、蜿蜒小徑間眺望蘭陽大景

【圖／文：行遍天下】

蘭陽平原清爽的初夏微風襲來，展開一段綠意盎然清新之旅，更可登高遠望冬山河出海口與龜山島，徹底擁抱自然，體察身心靈的解放。

▲被山路繞得七葷八素時， 記得隨時回頭一望，巨大龜山島、冬山河蜿蜒河道與翠綠蘭陽平原共構出一篇山間詩篇。





冬山鄉力霸產業道路 躲藏小徑間的眺望祕境

冬山鄉裡最知名的冬山河，沿著河岸的左右兩畔總有許多美景等待旅人前往探索。若是想眺望這條河流的壯觀大景，則可鑽往山的裡頭。驅車前往冬山的力霸產業道路，隨著蜿蜒道路而上，山腳下的蘭陽平原、阡陌稻田、蜿蜒河道逐漸變得渺小卻清晰，南側有著守護著蘭陽平原的蘭崁山，偶爾穿梭幾隻野生猴子跳躍在森林之間，初夏時綠油油稻田逐漸成為一塊塊的蘭陽風景。車行至高處後往下看，位處冬山河上游的角度望盡整條河道走向，若是拿著望遠鏡頭拍攝，更能把遠處外海龜山島拍攝得巨大，彷彿漂浮在海洋上的小島與蜿蜒河道，構築成蘭陽平原美好風貌。

▲蜿蜒山路緩緩而行，很快就能在至高處眺望蘭陽平原。





位置：google定位約為24°36'21.7"N 121°46'07.4"E為最佳拍攝地





生態綠舟 搭乘小船探訪奇幻祕境

想跟冬山河更近距離接觸的另類體驗方式，就到河左岸的「生態綠舟」一遊，目的是打造一處能夠包容區域所有生物群的綠意綠地為主，融入冬山河流域圈起的森林系小型生態樂園。旅人能夠搭上小舟悠悠哉哉享受漂流水上的樂趣。沿途經過神祕水道是被網友封為「台版魔戒洞窟」場景，彎繞出洞口更能享受沿途鳥類棲息、森林綠意、希望之丘等地點。搭完小舟再往上走，經過賞鳥平台、大地遊戲區等，制高點更有冬山河鐵路橋，能在正上方眺望火車穿梭往返冬山站的特殊景觀。

▲台版魔戒洞窟有著從天而降的光道洞口，旅人最愛來這邊打卡拍照。

▲搭上小舟聽船夫分享冬山河沿途生態。

▲小舟運行過洞窟，低得不思議的山洞很有叢林探險感。





地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

電話：03-9591314

網址：ecoark.e-land.gov.tw

時間：夏令09:00-17:00、冬令08:40-16:30

費用：園區入園清潔費30元（宜蘭縣民免費）、乘船遊神祕河道75元





羅東文化工場 舊林業轉型浮空美拍

從冬山不過10幾分鐘時間，車行回到熱鬧的羅東，在市區有座被網友譽為羅東巨大戰艦的「羅東文化工場」，經過蘭陽厝建築師黃聲遠操刀規劃，主體以太平山林業工廠為設計點，把舊時繁盛林業運輸往來模樣透過設計串出連結，例如使用婆羅洲鐵木、耐候性鋼材等，都是運用材質跟過往致敬。

外觀如同一座巨大戰艦漂浮在半空中，穿梭在天空藝廊鋼骨結構之間，圓形結構圖樣彷彿讓這仿過往鋸木廠概念的空間活絡了起來。上方一座漂浮於空中的藝廊更是被譽為漂浮天空藝廊。近來網友更愛在空中藝廊上往下拍攝，一樓寫著Sky Gallery半徑450公尺的大圓圈，與人的小個體融為一個可愛風景，成了熱愛拍照的遊客取景最佳角度。

▲近期羅東最熱門的打卡點，站在半徑450的大圓圈間拍攝，很具氣勢。

▲整個園區鬱鬱蔥蔥，透過設計與建材向過往鋸木廠致敬。

▲空中藝廊建築彷彿巨大戰艦伸出在空中。





地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號

電話：03-9577440

網址：lcwh.e-land.gov.tw

時間：週二至日09:00-17:00（天空藝廊週二至日09:00-12:00、13:00-17:00、週一休館）





行遍天下 走訪台灣美景

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