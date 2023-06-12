宜蘭最好吃的蔥油餅藏在這裡！ 大推冬山武淵「廟前廣場蔥油餅」 還有在地隱藏吃法

吃過頭城、礁溪這麼多家蔥油餅，現在才發現原來最好吃的藏在武淵啦！而且跟柯氏蔥油餅同體系，是柯二姐出來開的，但又比柯家香酥而不油膩，根本2.0版本，更好吃的概念。而且在地人隱藏版吃法就是搭配隔壁的阿公香腸一起吃，根本武淵版本的蛋腸，蔥油餅＋蛋＋香腸，真心大推啊啊啊～～～。

武淵 廟前廣場蔥油餅｜交通位置

位於武淵廟前廣場，停車沒問題。

廣場內有三家攤販，根本是策略聯盟的概念。阿公香腸可以包在花生捲冰淇淋跟蔥油餅內，多種吃法一次搞定。

除週二公休外，每天早上10點就開始營業，知道這裡的都是在地人居多。阿北特別熱情健談，營業至今三年了，生意好到經常排隊。

真的是一個很可愛活潑的老闆。

武淵 廟前廣場蔥油餅｜MENU

除了蔥油餅也有賣冰紅茶，冰紅茶一瓶25元｜蔥油餅一份45元。

現點現做，夫妻兩人合作無間。

蔥油餅用半煎炸，炸的蓬鬆香酥。

帶點微焦的黃金色澤。

再放入蛋與三星蔥一起炸，最後蓋上蔥油餅就完成了。

蛋幾乎是全熟的，三星蔥也給很多。

有些人不加蔥或不加蛋也可以客製化。

醬料都是店家自製，很夠味捏。

給醬也是很大器，醬料＋辣椒醬塗好塗滿。

看起來很香酥但吃起來是軟Q帶點酥感。

我們事先買好的阿公香腸請老闆幫忙放進去捲起來吃。

蓬鬆香酥還帶軟Q口感，該有的蔥香、蛋香、麵粉香氣都吃得到，堆疊出層層風味。當然加了香腸更是多一味，口感更豐富。

這種蔥油餅捲香腸的吃法，是在地人才知道的隱藏版喔。

單吃也超好吃，每一口都酥香有味，雖然是半煎炸但不會很油膩，礁溪柯氏好吃是好吃就是太油了。所以武淵蔥油餅堪稱宜蘭最好吃蔥油餅，當之無愧。

捲著阿公香腸吃更讚，後遺症就是會太飽，直接可以抵一餐的概念。

別忘了每週二公休喔。

武淵廟前廣場 策略聯盟店家⋯⋯

阿公香腸

這地方沒人推薦真的不知道要來，唯一周邊景點只有很弱的武淵水火同源，位於超偏僻的廟前廣場，但在這裡一次挖到三家讓人驚艷的小吃，真的覺得很賺。其中又以阿公香腸為最老店，賣了將近62年，阿公都82歲了，以前都是開著車子隨性擺攤賣，現在定點在這裡，跟其他家花生捲冰淇淋、蔥油餅一起，研發出在地人才知道隱藏吃法，真的很有創意，當然也很好吃⋯⋯

武淵花生冰

武淵廟前廣場美食來到第三篇，每一家都很厲害真的太扯了！除了阿公香腸、武淵蔥油餅以外，這家也是我們心目中最強花生捲冰淇淋，原因是老闆自製香濃不甜膩的花生麥芽磚太厲害了！除了捲冰淇淋以外還可以捲香腸，是在地人的創意吃法⋯⋯

武淵 廟前廣場蔥油餅

地址：宜蘭縣冬山鄉富農路二段290號

電話：0939-257-252

時間：10:00–18:00 （週二公休）

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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