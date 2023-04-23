快訊

T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

國寶雕塑家朱銘過世享壽85歲 當地里長聞訊震驚、惋惜

PLG／林書豪狂飆50分「大三元」紀錄日 鋼鐵人退國王收8連勝

「2023蘭陽星空賞螢季」開跑！品味蘭陽「螢河點點」之美

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：宜蘭縣政府／提供
圖：宜蘭縣政府／提供

「2023蘭陽星空賞螢季」活動登場，螢河＆銀河主題同步開跑。　圖：宜蘭縣政府／提供
「2023蘭陽星空賞螢季」活動登場，螢河＆銀河主題同步開跑。　圖：宜蘭縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣依山傍水的地理條件，多樣生態環境，造就不同時序迷人景致，吸引大量遊客前來造訪。縣內坐擁大面積自然低光害的生態環境，宜蘭縣政府今年首度結合兩大「亮」點，以永續生態理念為原則，舉辦「2023蘭陽星空賞螢季」活動，推廣專屬蘭陽「螢河&銀河」美景

▲宜蘭縣有多個賞螢祕境，更有為數眾多的休閒農場，提供絕佳賞螢環境。　圖：宜蘭縣政府／提供
▲宜蘭縣有多個賞螢祕境，更有為數眾多的休閒農場，提供絕佳賞螢環境。　圖：宜蘭縣政府／提供

宜蘭縣賞螢秘境多，其中適合賞螢休閒農場數量為全臺數一數二，且各休閒農場各有特色各具風格，唯一相同的是秉持堅持生態保育推廣經營方式，「2023蘭陽星空賞螢系列活動」的「螢河點點」賞螢活動，特別與宜蘭縣休閒農業發展協會合作，邀集縣內各大休閒農場、休閒農業區內合法觀光產業共同推廣專屬蘭陽賞螢活動，並設計「賞螢地圖」作為民眾規劃旅遊行程的參考指南，一口氣揭露蘭陽地區最佳賞螢秘境，由業者依自身魅力特色，包裝專屬「賞螢生態導覽」，公私協力合作邀請大家動身前來美麗的蘭陽平原，體驗一段「螢」河相伴的難忘旅程。

▲不只有美麗螢河，還有星空美景，同步推出觀星培訓課程。　圖：宜蘭縣政府／提供
▲不只有美麗螢河，還有星空美景，同步推出觀星培訓課程。　圖：宜蘭縣政府／提供

除了欣賞美麗螢河外，今年也會持續推廣蘭陽星空，辦理包含廣受好評、吸引上千人次參與的星空音樂會，另為延續去年觀星培訓課程，今年特別邀請宜蘭在地合法觀光產業者、觀光推廣者參與，以提升地方觀光產業競爭力，希望藉由深入淺出的課程規劃讓參與學員更了解宜蘭星空美景，於112年5月15日開始報名，限額20位，額滿即止，歡迎大家踴躍參與。

整體系列活動將陸續推出，期許於宜蘭推廣無汙染旅遊風氣，並增加在地觀光產業軟實力，歡迎有興趣的遊客一同前來參與。 宜蘭縣縣長林姿妙表示，宜蘭縣特有的地理環境，擁有與其他縣市完全不同的風光特色，美好的東西要跟好朋友分享，每年宜蘭縣政府皆會運用不同的節氣、四季風情，安排辦理多樣活動，將蘭陽美景分享給來各地前來的旅客。

此次整合特別整合「賞螢」跟「星空」兩大主題，安排一系列活動與大家分享蘭陽美景，也歡迎大家相約來宜蘭遊玩。

活動詳情參閱：「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁 https://fb.me/travel.yilan.tw

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞螢 觀光 美景

延伸閱讀

春雨倒下來了！嘉義大阿里山區螢火蟲量終於爆增

賞螢季來了！桃市府推北橫賞螢導覽圖 9地點螢蟲聚光

壯圍海岸第一排！大福觀海旭日平台啟用，一覽美景飽眼福

2023蘭陽星空賞螢季 在銀河下觀賞螢河

相關新聞

「2023蘭陽星空賞螢季」開跑！品味蘭陽「螢河點點」之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣依山傍水的地理條件，多樣生態環境，造就不同時序迷人景致，吸引大量遊客前來造訪。縣內坐擁大面積自然低光害的生態環境，宜蘭縣政府今年首度結合兩大「亮」點，以永續生態理念為原則

壯圍海岸第一排！大福觀海旭日平台啟用，一覽美景飽眼福

【旅奇傳媒/編輯部整理】為推廣宜蘭濱海自行車道並帶動壯圍地區發展，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(以下稱東北角管理處)與壯圍鄉公所協力合作並整合當地相關資源，於宜蘭濱海自行車道規劃設置「

一週營業4天、3hr限定！ 大有來頭的鄧師傅「傳說中牛肉麵」每日限量30碗

行家出手就是不一樣！ 一間無招牌餐廳隱身在宜蘭壯圍透天厝裡，鄧師傅最新推出「傳說中的牛肉麵」，僅在每週四.五.六.日的上午11點到下午14點供應，超限量每日只有30碗，前10位賓客還招待小菜一份，愛吃

礁溪寒沐「MUMU」霜淇淋限時8折開賣啦！憑發票免費送，還有「沐選」麵包惜食7折起

宜蘭礁溪知名飯店「礁溪寒沐酒店」將商業觸角延伸到霜淇淋與麵包啦！全身上市「MUMU霜淇淋」限時優惠享八折外，再推每日新鮮現做的麵包的「沐選」，只要於特定時段與設籍宜蘭前往購買，甜點享有85折，絕對是日常小確幸。

市區就有賞花秘境！宜蘭羅東「九重葛花牆」大爆發，桃紅花海拍好拍滿

週末就去這！不讓中南部專美於前，宜蘭羅東也有絕美「九重葛花牆」，且就位在羅東市區！巷子內滿滿一整排九重葛滿開好亮眼，放眼望去的桃紅色花海，讓人移不開視線，拍好拍滿才對得起這片花牆呀！ 部落客

痛風滷肉飯來一碗！滷肉飯還分成LV、愛馬仕？得獎「金沙蝦仁炒飯」只要100元

udn走跳美食／艾瑪 痛風滷肉飯來一碗！ 滷肉飯不是只是滷肉飯，還分成滷肉飯界的LV和愛馬仕？吃完一整碗會不會痛風啊？滷肉肥瘦參半加上10隻大蝦仁、爆漿鮮蚵仔，這滷肉飯真的是有浮誇，這還有著台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦