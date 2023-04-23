「2023蘭陽星空賞螢季」開跑！品味蘭陽「螢河點點」之美

「2023蘭陽星空賞螢季」活動登場，螢河＆銀河主題同步開跑。 圖：宜蘭縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣依山傍水的地理條件，多樣生態環境，造就不同時序迷人景致，吸引大量遊客前來造訪。縣內坐擁大面積自然低光害的生態環境，宜蘭縣政府今年首度結合兩大「亮」點，以永續生態理念為原則，舉辦「2023蘭陽星空賞螢季」活動，推廣專屬蘭陽「螢河&銀河」美景。

▲宜蘭縣有多個賞螢祕境，更有為數眾多的休閒農場，提供絕佳賞螢環境。 圖：宜蘭縣政府／提供

宜蘭縣賞螢秘境多，其中適合賞螢休閒農場數量為全臺數一數二，且各休閒農場各有特色各具風格，唯一相同的是秉持堅持生態保育推廣經營方式，「2023蘭陽星空賞螢系列活動」的「螢河點點」賞螢活動，特別與宜蘭縣休閒農業發展協會合作，邀集縣內各大休閒農場、休閒農業區內合法觀光產業共同推廣專屬蘭陽賞螢活動，並設計「賞螢地圖」作為民眾規劃旅遊行程的參考指南，一口氣揭露蘭陽地區最佳賞螢秘境，由業者依自身魅力特色，包裝專屬「賞螢生態導覽」，公私協力合作邀請大家動身前來美麗的蘭陽平原，體驗一段「螢」河相伴的難忘旅程。

▲不只有美麗螢河，還有星空美景，同步推出觀星培訓課程。 圖：宜蘭縣政府／提供

除了欣賞美麗螢河外，今年也會持續推廣蘭陽星空，辦理包含廣受好評、吸引上千人次參與的星空音樂會，另為延續去年觀星培訓課程，今年特別邀請宜蘭在地合法觀光產業者、觀光推廣者參與，以提升地方觀光產業競爭力，希望藉由深入淺出的課程規劃讓參與學員更了解宜蘭星空美景，於112年5月15日開始報名，限額20位，額滿即止，歡迎大家踴躍參與。

整體系列活動將陸續推出，期許於宜蘭推廣無汙染旅遊風氣，並增加在地觀光產業軟實力，歡迎有興趣的遊客一同前來參與。 宜蘭縣縣長林姿妙表示，宜蘭縣特有的地理環境，擁有與其他縣市完全不同的風光特色，美好的東西要跟好朋友分享，每年宜蘭縣政府皆會運用不同的節氣、四季風情，安排辦理多樣活動，將蘭陽美景分享給來各地前來的旅客。

此次整合特別整合「賞螢」跟「星空」兩大主題，安排一系列活動與大家分享蘭陽美景，也歡迎大家相約來宜蘭遊玩。

活動詳情參閱：「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁 https://fb.me/travel.yilan.tw

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